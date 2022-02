FC Bayern München bindet Nachwuchsstürmer Yusuf Kabadayi langfristig

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Nachwuchsstürmer Yusuf Kabadayi kurz nach dessen 18. Geburtstag langfristig verlängert. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

Das Sturmjuwel unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2024. "Wenn einer die Bezeichnung Eigengewächs verdient hat, dann Yusi", wird Campus-Leiter Jochen Sauer in der Mitteilung zitiert. Nach Paul Wanner ist Kabadayi das nächste Top-Talent, das der FC Bayern an sich gebunden hat.

Kabadayi, der seit 2012 sämtliche Jugendmannschaften der Münchner durchlief, sei "ein großes Stürmertalent, ein Schlitzohr. Ich bin sehr gespannt auf seinen weiteren Weg bei uns, traue ihm grundsätzlich aber sehr viel zu".

Kabadayi sagte: "Ich bin in München geboren und spiele von klein auf beim FC Bayern. Es wäre ein Traum, irgendwann in der Allianz Arena aufzulaufen." Noch im vergangenen September hatte er sich schwer an der Schulter verletzt und war lange ausgefallen. Zuvor war er wechselweise für die U19 und die Amateure in der Regionalliga zum Einsatz gekommen.