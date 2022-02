FC Bayern: So begründet Coman seinen Verbleib

Kingsley Coman hat im Zusammenhang mit seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern Trainer Julian Nagelsmann als entscheidenden Faktor bezeichnet.

"Er hat mir von Anfang an gesagt, dass er mich unterstützt, ich sehr wichtig für ihn und die Mannschaft bin und er mich gerne behalten möchte", sagte Coman in einem Sport1-Interview und berichtete von WhatsApp-Nachrichten seines Trainers.

"Er ist ein Trainer, der viel mit seinen Spielern im Austausch ist, nicht nur mit mir. Ich mag ihn und auch seine Denkweise von Fußball. Das hat mir die Entscheidung erleichtert", ergänzte Coman.

Nach vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen sei ihm klar gewesen: "Ich habe hier doch alles, also muss ich mich auch nicht anderweitig umschauen. Der FC Bayern ist wie eine Familie. Wenn du so viel Hilfe bekommst wie ich, gerade nach meiner Herz-OP zu Beginn der Saison, willst du natürlich auch etwas zurückgeben."

Der 25-jährige Franzose hatte Anfang Januar seinen Vertrag beim Rekordmeister bis 2027 verlängert. Der Siegtorschütze im Champions-League-Finale 2020 dachte im vergangenen Sommer aber auch über einen Vereinswechsel nach.

Karriereende mit 39? Neuer wohl kurz vor Vertragsverlängerung © getty 1/35 Manuel Neuer steht laut dem Sportbuzzer kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2025 - dann wäre er 39 Jahre alt. Sein bisheriges Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig. © getty 2/35 Kingsley Coman verlängerte Mitte Januar seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027. Der Franzose hat damit die längste Vertragslaufzeit beim Rekordmeister. © getty 3/35 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. © getty 4/35 Damit läuft im kommenden Sommer nur noch der Vertrag eines prominenten Spielern aus, bei dem offen ist, ob seine langfristige Zukunft in München liegt. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 5/35 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023, angeblich kurz vor einer Verlängerung bis 2025. © getty 6/35 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 7/35 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 8/35 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 9/35 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 10/35 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 11/35 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 12/35 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 13/35 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 14/35 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 15/35 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 16/35 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 17/35 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 18/35 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/35 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 20/35 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/35 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 22/35 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 23/35 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 24/35 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 25/35 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 26/35 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 27/35 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 28/35 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 29/35 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 30/35 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 31/35 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 32/35 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 33/35 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 34/35 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 35/35 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

Coman trauert verpasstem WM-Triumph nicht nach

"Es waren viele Dinge. Ich habe hier so viel erlebt, so viele Titel gewonnen. Natürlich fragst du dich da, ob du etwas anderes probieren sollst. Ich musste deshalb nachdenken und herausfinden, was ich will und wohin ich will", berichtete Coman. Er habe sich die Zeit genommen und sich schließlich im Dezember für einen Verbleib entschieden.

Dem verletzungsbedingt verpassten WM-Triumph 2018 trauert Coman nicht nach - ganz im Gegenteil. Er sei "sogar glücklich, nicht bei der WM dabei gewesen zu sein! Ich habe während des Turniers meine heutige Frau kennengelernt. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, hätte ich die WM gespielt. Und jetzt sind wir verheiratet und haben Kinder zusammen! Alles gut also", sagte der französische Nationalspieler.