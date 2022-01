FC Bayern - Uli Hoeneß spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Eine Butterbrezn war ein Luxusgut"

Uli Hoeneß feiert am 5. Januar seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass sprach der Ehrenpräsident des FC Bayern im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) über seine Zeit im Gefängnis, seine Karriere, BVB-Star Erling Haaland und FCB-Coach Julian Nagelsmann.

Hoeneß äußerte sich außerdem zur anstehenden Geburtstags-Feier, seine Abmachung mit Timo Hildebrand und die großen Konflikte während seiner Laufbahn. Zuvor hatte sich Hoeneß bereits im Gespräch mit der dpa zu Wort gemeldet.

Uli Hoeneß über...

... seinen Gesundheitszustand:

"Meinem Knie könnte es besser gehen, ansonsten bin ich zufrieden. Ich spiele Golf, fahre Rad, sitze auf dem Hometrainer - nur joggen geht nicht mehr, und das fehlt mir. Ein Freund bekommt jetzt ein künstliches Kniegelenk, er wird von einem Roboter operiert. Wenn das gut geht, muss ich mir das auch mal überlegen."

... seine Zeit mit der Familie:

"Früher bin ich immer um halb acht, acht aus dem Haus und spät zurückgekommen. Das hat sich schon geändert. Aber Corona hält ja leider nicht vor der Familie an. Über Weihnachten waren alle da - meine Tochter und ihr Mann mit den zwei Kindern aus Ottobrunn, mein Sohn mit seiner Frau und ihren zwei Kindern aus Nürnberg. Aber sonst ist es im Moment schwierig, sich zu treffen. Solange das so ist, werden wir uns weiter sehr zurückhalten. Wir waren auch seit zwei Jahren nicht mehr im Urlaub oder in unserer Wohnung in der Schweiz."

... die Tumulte bei der Jahreshauptversammlung:

"Wir sind uns alle einig, dass die Veranstaltung nicht gut gelaufen ist. Vielleicht hätte man im Vorfeld versuchen sollen, die kritischen Punkte klarer anzusprechen. Man hatte aber eine juristische Grundlage, dass das Landgericht den Katar-Antrag nicht akzeptiert hatte. Allerdings war ein großer Teil der Mitglieder an diesem Abend nur deshalb gekommen, um das zu thematisieren. Dass wir am Anfang der Versammlung Erfolge und Zahlen präsentiert haben, von denen gerade in der Corona-Zeit andere Vereine nicht einmal träumen können, hat niemanden interessiert. Da habe ich mir schon auch gedacht: Was ist denn hier los? Es ist sicher nicht alles schlecht am FC Bayern. Ganz im Gegenteil."

... den Sponsoring-Vertrag mit Qatar Airways:

"Ich persönlich wäre dafür, den Vertrag zu verlängern. Allerdings nur, wenn wir das Gefühl haben, dass wir einen Beitrag leisten, dass sich die Dinge vor Ort verbessern. Meiner Meinung nach verbessert sich nichts, wenn man solche Kooperationen einstellt. Wenn der FC Bayern nicht mehr nach Katar fährt, wenn dort die Fußball- und Handball-WM und kein Tennisturnier mehr stattfinden, steht das Land nicht so im Fokus. Ich war in Katar - anders als die meisten Kritiker. Und ich habe den Eindruck, dass man uns dort zuhört. Die Gespräche, die wir dort führen, sind kontrovers und kritisch - und konstruktiv. Dass die Bedingungen dort noch nicht so gut sind, wie sich das viele vorstellen, weiß ich auch. Katar ist an vielen großen deutschen Wirtschaftsunternehmen beteiligt. Wir haben vor dieser Partnerschaft mit der Bundesregierung gesprochen, die zu Beziehungen zu Katar aufgerufen hat. Neulich habe ich eine Studie von einem der größten deutschen Wirtschaftsbosse vorgelegt bekommen, laut der nur sieben Prozent der Länder Menschenrechte haben, wie es sich die meisten vorstellen. Wenn man mit Katar nicht mehr zusammenarbeiten kann, träfe das auf 93 Prozent der Länder zu. Dann hast du gegen Manchester City, Paris und demnächst Newcastle keine Chance mehr. Dann brauchen wir international nicht mehr mitzuspielen."

... das schwierige Loslassen beim FC Bayern:

"Ich habe vielleicht am Anfang den Fehler gemacht zu glauben, dass ich noch präsent sein und helfen muss. Es gab zwischenzeitlich etwa unsägliche Angriffe auf Hasan Salihamidzic, da kannst du nicht nur vom Tegernsee aus unterstützen. Auch Herbert Hainer fragt mich um meine Meinung - ich war ja hauptverantwortlich, ihn zu überzeugen, das Amt des Präsidenten zu übernehmen. Aber im Laufe der inzwischen über zwei Jahre habe ich auch gelernt, dass es besser ist, weniger präsent zu sein - und das konsequent umgesetzt. Karl-Heinz hat das schneller als ich hinbekommen."

... Julian Nagelsmann:

"Wir hatten bereits mit Hansi Flick große Erfolge und einen sehr guten Trainer. Aber Julian legt hier trotz seines jungen Alters eine ausgezeichnete Performance hin. Das hätte man in der kurzen Zeit nicht unbedingt erwarten können. Es sieht fast so aus, als wäre er schon zehn Jahre bei uns. Er hat viele Spieler noch verbessert. Was ich ihm sehr hoch anrechne: Das gilt vor allem für viele junge Spieler, denen er das Gefühl gibt, dazuzugehören. Früher wurde mir teilweise zu früh nach neuen Spielern gerufen. Das habe ich bei Julian noch nie gehört. Das tut dem FC Bayern sehr gut."

... die internationale Konkurrenz:

"Ich kann mich nicht erinnern, dass Paris oder Manchester City jemals die Champions League gewonnen hätten - der FC Bayern durchaus. Wir respektieren deren tolle Leistung - Pep Guardiola macht bei City einen super Job, Paris spielt sehr guten Fußball - aber wir sind sportlich absolut in der Lage, mitzuhalten. Ich weiß allerdings nicht, wie das in ein paar Jahren aussieht. Das hängt unter anderem auch stark von der Pandemie ab."

... Erling Haaland:

"Also eines ist sicher: dass Erling Haaland jeder Mannschaft der Welt gut zu Gesicht stünde. Das ist gar keine Frage. Und wenn wir Robert Lewandowski nicht hätten, Gott sei Dank haben wir ihn, müsste sich der FC Bayern sicher mit Haaland beschäftigen. Aber Robert wird mindestens noch drei, vier Jahre auf so hohem Niveau spielen können. Und da wäre der FC Bayern ja mit dem Klingelbeutel geschlagen, wenn er Robert fortschicken und um jeden Preis Erling Haaland holen würde. Ich kann nur voll unterstützen, wenn unsere Verantwortlichen sagen, dass sie auf Robert setzen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man Haaland höchste Wertschätzung entgegenbringen darf."

... seine Karriere:

"Ich habe alles erreicht. Ich habe als Spieler alles gewonnen, auch als Manager und Präsident, über 60 Titel. Aber ich bin überhaupt kein Statistiker. Bei mir zu Hause finden Sie keinen Hinweis auf meine Karriere. Da gibt es ein Foto von Pep und mir: Lieber Uli, für immer dein Freund, Pep. In der Küche, das ist alles. Was mich mit großem Stolz erfüllt: Wenn ich daran denke, wie ich den Verein mit 27 Jahren übernommen habe. Elf Millionen Mark Umsatz, sieben Millionen Schulden, 8000 Mitglieder, ein Olympiastadion, wo es um diese Jahreszeit unangenehm war, auf der Gegentribüne zu sitzen. Jetzt haben wir über 300.000 Mitglieder und die Allianz Arena, demnächst den SAP Garden für unsere Basketballer. Da habe ich einen großen Beitrag geleistet, schwierige Dinge umgesetzt. Da gab es richtige Kämpfe, mit OB Christian Ude und auch mit Edmund Stoiber, mit dem ich ja eigentlich gut befreundet bin. Es ging damals um die Frage, ob das Olympiastadion umgebaut oder die Allianz Arena gebaut wird - da musste ich ihm leider sagen: Vergiss nicht, der FC Bayern hat mehr Fans als die CSU Wähler - und die wollen alle unbedingt ein echtes Fußballstadion haben!"

... Lob für den FCB aus der Politik:

"Markus Söder hat mal gesagt: Wenn es dem FC Bayern gut geht, geht es dem Land Bayern gut. Das ist ein sehr schöner Satz - zumal von einem Nürnberg-Fan. Oder Heinrich von Pierer, der frühere Siemens-Chef und ein guter Freund, der hat mal erzählt, dass er in China beim Ministerpräsidenten war und ihm ein Geschenk machen wollte. Bringen Sie uns den FC Bayern nach Peking, hat der gesagt. Das sind Geschichten, die einen stolz machen."

... seine Steuerhinterziehung:

"Ich habe einen riesen Fehler gemacht, zu dem ich stehe. Ich bin damals nach diesem Urteil nach einer langen Nacht der Diskussionen mit meiner Familie bewusst nicht in die Revision gegangen und habe mich dann im Gefängnis nach Ansicht der zuständigen Leute vorbildlich verhalten und dadurch die Halbstrafe bekommen. Das wäre nie der Fall gewesen, wenn ich mir auch nur die kleinste Kleinigkeit hätte zu Schulden kommen lassen, wenn das Blatt nicht blütenweiß gewesen wäre - die Halbstrafe kriegen in Bayern nur drei Prozent der Häftlinge. Ich war eindreiviertel Jahre weg und habe für meinen Fehler gebüßt."

Hoeneß' Sprüche: "So blöd können nur die Deutschen sein" © getty 1/62 Bayern-Patron und Sprüche-Klopfer: Uli Hoeneß polarisiert wie kein anderer Sport-Funktionär in Deutschland. Wir blicken auf seine Sprüche zurück. © imago images 2/62 Im dpa-Interview outete sich Hoeneß beispielsweise als Fan von Gesundheitsminister Karl Lauterbach: "Sein Vorgänger Jens Spahn war Ankündigungsweltmeister, hat aber wenig zustandegebracht. Lauterbach dagegen hat eine Vision, eine Idee. Ich bin ein Fan." © getty 3/62 Der Ehrenpräsident des FC Bayern zeigte sich erbost, nachdem die Jahreshauptversammlung in der Katar-Debatte eskaliert war: "Das war die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe." © getty 4/62 In der Podcast-Reihe "11 Leben", die das Leben und Wirken des Ehrenpräsidenten der Bayern beleuchtet, hatte Hoeneß im November 2021 zum Rundumschlag ausgeholt. Besonders die Spielerberater und Scheich-Klubs bekamen ihr Fett weg. Ein kleiner Auszug ... © getty 5/62 Hoeneß beschwerte sich über die Entwicklung bei PSG und griff Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi an: "Wenn der Spieler will, dann fliegt er zu seinem Emir." Bayern habe sich hingegen das Geld für Transfers hart erarbeitet. © getty 6/62 Außerdem sprach er über seine Beziehung zu Stadtrivale 1860 München: "Sie werden bei 1860 kaum jemanden finden, der schlecht über mich spricht. Ich habe in all den Jahren mit fast allen Präsidenten - meist heimlich - ein ganz gutes Verhältnis gehabt." © getty 7/62 Den Vorwurf, dass der DFB die WM 2006 gekauft habe, wies Hoeneß entschieden zurück. Im Ausland sei die Meinung: "Die Deutschen sind schön blöd. Dass Sie nach 20 Jahren noch darüber nachdenken, was 2001 war. So blöd können nur die Deutschen sein." © getty 8/62 Zudem stellte Hoeneß klar, dass beim Transfer von Sebastian Deisler 2002 alles mit rechten Dingen zugegangen sei. "Der Deisler-Deal war so sauber wie das Wasser am Tegernsee", sagte Hoeneß. Deisler hatte ein hohes Handgeld erhalten, bestätigte er. © getty 9/62 Es habe sich entgegen anders lautender Meldungen um kein Darlehen gehandelt, Deisler habe die Summe nicht zurückbezahlt. 2001 hatte Hoeneß noch widersprochen, dass Deisler ein Handgeld erhalten habe. Damals war von 20 Mio. Mark die Rede. © imago images 10/62 Schon im Oktober sorgte er für Aufsehen: "Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf die Dauer nur krank werden. Das Problem ist, die sind ja militant. Wenn du heute die kritisierst, greifen sie dich an." © getty 11/62 Manuel Neuer oder Marc-Andre ter Stegen im DFB-Tor? Eine klare Sache für Hoeneß. Ter Stegen habe "überhaupt keinen Anspruch" auf Einsätze, sagte Hoeneß im Herbst 2019. Neuer werde hingegen im Tor stehen, da "hat der ter Stegen schon einen grauen Bart". © getty 12/62 Auch der DFB, von dem sich Hoeneß "mehr Unterstützung erwartet" hätte, bekam sein Fett weg: "Wir werden es uns in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler ohne Grund beschädigt werden." © getty 13/62 Kurz darauf legte er nach und forderte vom DFB, "dass man den Herrn ter Stegen in die Ecke stellt und ihm klar sagt, dass es so nicht geht. Denn er beschädigt hier einen tadellosen Sportsmann wie den Manuel Neuer, der niemandem was getan hat". © getty 14/62 Und die Medien bekamen natürlich auch noch einen mit: "Die westdeutsche Presse unterstützt ter Stegen extrem, wie wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Von der süddeutschen Presse sehe ich gar keine Unterstützung." © getty 15/62 Am 30. August 2019 erklärte er auf einer One-Man-PK seinen Rückzug. Ganz konkrete Pläne hatte er noch nicht, aber: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Zigarre rauchender und Golf spielender Rentner werde. Sie werden schon noch von mir hören." © getty 16/62 "Ich habe nur Angst vor Krieg oder Krankheit. Ich bin jeden Tag froh, dass ich in Bad Wiessee aufwache und nicht in Aleppo", sagte er auf die Frage, ob er sich vor dem Tag des Rückzugs von seinen Ämtern fürchte. © getty 17/62 Angesprochen auf Gerüchte um Schalke-Keeper Nübel sagte Hoeneß nach dem Pokalspiel in Bremen Ende April 2019: "Das ist eine Sache, die der Sportdirektor macht, weil das eine Investition unter 25 Mio Euro ist - und dafür bin ich nicht zuständig." © getty 18/62 Am 19. Oktober 2018 fand beim FC Bayern eine denkwürdige Pressekonferenz statt. Dabei hauten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verbal ordentlich auf die Pauke. © getty 19/62 Die Bayern-Granden rechneten mit den "respektlosen" Medien ab. Den Vorwurf, er habe sich mit seiner Kritik an Özil ("der hat einen Dreck gespielt") auch respektlos verhalten, konterte er: "Ich hätte nicht Dreck sagen sollen, sondern Mist." © getty 20/62 Selbstbewusst und bestimmt - das war Hoeneß schon immer, wenn es um seine Roten ging: "Der FC Bayern ist mit großem Abstand die beste deutsche Mannschaft. Das tut mir leid für alle anderen", sagte er einst © getty 21/62 Dass er mit dem Klub durch jede Krise gehen würde, kündigte er bereits vor seiner Haftstrafe an: "Ein Uli Hoeneß lässt den FC Bayern nie im Stich. Und wenn irgendein Problem entsteht, würde ich zur Not hier sogar ein halbes Jahr den Platzwart machen" © getty 22/62 "Der FC Bayern ist natürlich total modern. Karl-Heinz Rummenigge hockt den ganzen Tag vorm Computer und hat eckige Augen", kommentierte er mal sein Leben ohne Computer. © getty 23/62 "Eine Biografie? Von mir? Never ever! Wenn ich die Wahrheit über das, was ich alles erlebt habe, schreiben würde, müsste man etwa zehn Bände machen - und ich müsste nach der Veröffentlichung nach Australien auswandern." Ob er die Worte später bereute? © getty 24/62 "Wir würden nie zum FC Bayern München gehen! - Niemals zu den Bayern gehen!", sangen die Toten Hosen einst. Hoeneß dazu: "Das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft mal ersticken wird." © getty 25/62 Auf die Frage nach seinem Wunschgegner fürs Champions-League-Finale entgegnete der Bayern-Boss mal: "For me, it's scheißegal!" © getty 26/62 Auf die Frage, ob er sich einen Transfer David Beckhams nach München vorstellen könne: "Es nützt dir nichts, einen zu holen, der immer bei Bravo Sport auf der Seite eins steht. Wir wollen einen haben, der beim Kicker auf Seite eins steht." © getty 27/62 Auch die eine oder andere Weisheit hatte Hoeneß schon parat: "Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre." © getty 28/62 Über Spieler- und Trainer-Ablösesummen sagte Hoeneß: "Die Wahnsinnspreise zahlen wir sicherlich nicht, aber die mittleren Wahnsinnspreise könnte ich mir schon vorstellen." © getty 29/62 Nicht mit allen Trainern pflegte er ein so gutes Verhältnis wie mit Guardiola: "Mit van Gaal haben wir das Double geholt und standen im Champions-League-Finale. Dass der menschlich eine Katastrophe war, steht auf einem anderen Blatt. Fachlich war er top" © getty 30/62 Einen hatte er besonders auf dem Kieker: "Er ist ein Selbstdarsteller mit außergewöhnlichem Hang zum Größenwahn. Daran hat sich nichts geändert", sagte er über Christoph Daum. © getty 31/62 Über Daum lächelte Hoeneß, wenn es um Erfolg ging: "Der kann noch 100 Jahre spielen, der wird uns nie überholen." Daums Verpflichtung durch Eintracht Frankfurts Boss Heribert Bruchhagen kommentierte er mit den Worten: "Da war doch Pulver im Kaffee!" © getty 32/62 Über Bundestrainer Jürgen Klinsmann, den Hoeneß später zu den Bayern holte, schimpfte er: "Der soll hier herkommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen." © getty 33/62 Mit Klinsmanns Methoden wurde Hoeneß nicht warm: "Da haben wir für zigtausend Euro Computer gekauft. Da hat er den Profis in epischer Breite gezeigt, wie wir spielen wollen. Wohlgemerkt wollen." © getty 34/62 Anders bei Heynckes: "Jupp hat einen Flipchart und fünf Eddingstifte. Da malt er auf die Tafel die Aufstellung des Gegners und sagt ein paar Takte. Mit Heynckes gewinnen wir für 12,50 Euro, bei Klinsmann haben wir viel ausgegeben und kaum Erfolg gehabt." © getty 35/62 "Wenn Klinsmann Obama ist, dann bin ich Mutter Teresa." Amen. © getty 36/62 Ebenso wenig hielt Hoeneß von einem seiner Ex-Spieler: "Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre wie wenn der Chefspion des KGB Bundeskanzler geworden wäre." © getty 37/62 Über den Wechsel von Lothar Matthäus zu Maccabi Netanya sagte der Bayern-Boss: "Hoffentlich hat die Frau Merkel demnächst nicht zu viel Arbeit, die diplomatischen Beziehungen zu verbessern." © getty 38/62 Da verwundern auch die nachfolgenden, durchaus sehr erheiternden, Worte über Matthäus nicht: "Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion." © getty 39/62 "Wenn einer 100 Millionen verdient, dann ist er trotzdem noch ein Mensch. Und wenn er kein Arschloch ist, dann geht ihm das nahe, wenn er seine Arbeit nicht mehr weitermachen darf", sagte er mal generell über Trainerentlassungen. © getty 40/62 Sein Verhältnis zu Dortmund war nicht immer das beste: "Ich habe 5000 BVB-Aktien. Meine Frau hat sie gekauft. Ich wollte einfach mal schauen: Wie funktioniert so eine Aktie eines Fußball-Vereins? Bis jetzt habe ich viel Geld damit verloren." © getty 41/62 Seine Aufgaben im November 2004 kommentierte er zynisch: "Früher habe ich 80 Prozent meiner Arbeitszeit mit den Spielern verbracht. Heute verwende ich 80 Prozent darauf, das Geld einzutreiben, um sie finanzieren zu können." © getty 42/62 Klare Worte für die Blauen: "Wenn uns der TSV 1860, aus welchen Gründen auch immer, bitten sollte, aus dem jetzigen Vertrag auszusteigen, dann werde ich die Kapelle, die die Sechziger aus dem Stadion bringt, persönlich mit dem Defiliermarsch anführen." © getty 43/62 2010 vor einem Auftritt als Gastredner bei der CSU-Vorstandsklausur stellte Hoeneß klar: "Ich bin kein Besserwisser, sondern ein Bessermacher." © getty 44/62 Ein besonderes Verhältnis pflegte Hoeneß zu Franck Ribery. Über dessen Feier mit Luca Toni in einer Pizzeria sagte er: "Die müssen sich doch mal den Frust von der Seele saufen. Wir haben doch früher auch auf dem Oktoberfest die Maßen reingelassen." © getty 45/62 Hoeneß zu den Versuchen von Real Madrid, Ribery zu verpflichten: "Pedro Jimenez, Florentino Perez' Berater, hat ein paar Mal angerufen. Ich habe ihn gefragt, ob er Monopoly kennt. Das ist ein deutsches Spiel, das Kinder und Erwachsene gerne spielen ..." © getty 46/62 "... und bei dem der FC Bayern vor zwei Jahren die Schlossallee gekauft und darauf vier Hotels gebaut hat. Die gibt man nur wieder her, wenn man in Not oder pleite ist. Es sei denn, einer kommt drauf, der sich da hinwürfelt. Und dann wird es teuer." © getty 47/62 Die Thematik beendete Hoeneß öffentlich mit einem Seitenhieb: "Nächstes Jahr kommt eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid als Franck Ribery." © getty 48/62 Doch die eigenen Spieler erhielten nicht nur Rückendeckung. Über Schweinsteiger sagte er 2006: "Dem wurde zu viel Puderzucker in den Hintern geblasen. Immer soll die Sonne scheinen. Aber in Zukunft regnet es auch mal, wenn die Leistung nicht stimmt." © getty 49/62 Hoeneß zur Herbstmeisterschaft 2011: "Wenn du immer Zweiter, Dritter, Vierter mit 10 Punkten Abstand bist, macht dich das krank. Da hast du keine schönen Wochenenden. Mit so einem schönen Weihnachtsergebnis gewinnt man für zwei Monate Lebensqualität." © getty 50/62 Das Meisterrennen 2007, als Bremen den Bayern nahe kam, kommentierte er mit einer unvergessenen Aussage: "Die sollen ruhig oben stehen bis Weihnachten. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Am Ende wird der FC Bayern wie immer oben stehen." © getty 51/62 Folgende Aussage dürfte Thomas Müller aus der Seele sprechen. Über WM-Qualifikationsspiele gegen "Exoten" sagte Hoeneß: "Wenn man gegen Liechtenstein spielt, kann man auch gegen den FC Tegernsee spielen!" © getty 52/62 Über das Engagement der FCB-Spieler gegen Gewalt: "Die Spieler waren total begeistert von der Aktion. Das ist eines der wenigen Dinge, wo sie einmal nicht ihre Berater fragen müssen." © getty 53/62 Im November 2004 bekam Schalke eine seiner vielen Watschen ab: "Wir haben etwa so viel Festgeld wie der FC Schalke Schulden. Deswegen werden sie uns vielleicht irgendwann sportlich nahekommen, aber in den Finanzen brauchen sie noch 20 Jahre." © getty 54/62 Den FCB sah er oft benachteiligt: "Als Schalke den UEFA-Cup gewann, wollten sie dort den Notstand ausrufen. Wenn Werder im Halbfinale ist, flippen alle aus und tragen grünweiße Unterwäsche - aber wenn Bayern da spielt, ist es plötzlich der Verlierercup." © getty 55/62 Unnachahmlich sagte er mal über Reiner Calmund: "Der sagt zu allem irgendwas. Stoßen in Tschechien zwei Spieler mit dem Kopf zusammen, weiß er, dass das in Leverkusen 1934 auch schon passiert ist." © getty 56/62 Unvergesslich auch seine Brandrede zu den eigenen Fans auf der Jahreshauptversammlung 2007: "Das ist eine populistische Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass wir kritisiert werden, die wir uns hier jahrelang den Arsch aufreißen ..." © getty 57/62 "... Was glaubt ihr, wer euch finanziert? Die Leute aus den Logen, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen. Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch für verantwortlich und nicht wir!" © getty 58/62 Gehalt ist relativ, machte Hoeneß 2012 in der ARD-Talkshow "Günther Jauch" klar: "Unsere Spieler kicken schon jetzt eine Halbzeit fürs Finanzamt, da kommen wir nicht weiter, wenn man 60 oder 70 Prozent nimmt." © getty 59/62 Hoeneß 2012 über Schwarzgeld in der Liga: "Es ist unklug, solche Dinge zu machen, denn irgendwann kommt doch immer alles raus. Und es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu wandern, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen." © getty 60/62 Eine Aussage, die ihm später als unmoralisch ausgelegt wurde: "Ich weiß, dass das doof ist. Aber ich zahle volle Steuern", wurde Hoeneß 2005 in einem Interview der "Bild-Zeitung" zitiert. © getty 61/62 Im Interview mit der "Zeit" (Mai 2013): "Ich fühlte mich in diesen Tagen auf die andere Seite der Gesellschaft katapultiert, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich mache mir riesige Vorwürfe. Ich habe Riesenmist gebaut, aber ich bin kein schlechter Mensch." © getty 62/62 Hoeneß kehrte als Präsident zum FC Bayern, mittlerweile ist er Ehrenpräsident. "Ich werde dem Verein solange dienen, bis ich nicht mehr atmen kann", sagte er einst.

... die Folgen der Haft:

"Ich habe in dieser Zeit ein paar wenige Freunde verloren, aber auch viele neue gewonnen. Ich habe etwa 5000 Briefe in meine Zelle bekommen, teilweise von Leuten, von denen ich das nicht erwartet hätte, auch von unglaublich vielen fremden Menschen. Was hat das mit mir gemacht? Ich habe große Demut darüber empfunden, wie das Leben so sein kann. Ich habe gelernt, mich über Kleinigkeiten zu freuen, mit ganz Wenigem Glücksmomente zu erleben. Ein Vollzugsbeamter hat mir mal eine Butterbrezn geschenkt, das war ein Luxusgut."

... Angst im Gefängnis:

"Angst hatte ich vorher, weil man ja hört, dass im Gefängnis immer mal was passiert, dass es Auseinandersetzungen gibt. Aber ich wurde sehr korrekt behandelt. Aber ich hatte auch schwierige Zeiten, da wurden Kugelschreiber eingeschleust, die eine Kamera drin hatten, um mich zu fotografieren. Einer der Gefangenen hat mich nackt unter der Dusche fotografiert und versucht, das Material an Zeitungen zu verkaufen."

... positive Sozialkontakte im Gefängnis:

"Ich habe dort Geld verdient, 2,21 Euro die Stunde, und hatte damit etwa 100 Euro pro Monat Geld zum Einkaufen. Die anderen, die nicht gearbeitet haben, hatten weniger. Wenn sie ein Olivenöl gebraucht haben für ihren Tomatensalat, habe ich ihnen aushelfen können. Meine 100 Euro waren immer weg, obwohl ich selbst nicht mal die Hälfte gebraucht habe."

... die großen Konflikte:

"Die großen Konflikte waren mit Christoph Daum, Willi Lemke und zuletzt mit Paul Breitner. Die sind alle ausgeräumt, das freut mich sehr. Auch mit Karl-Heinz Rummenigge - das war ja keine große Problematik, aber solange wir hier zusammengearbeitet haben, gab es die eine oder andere Reiberei. Da ist alles in Ordnung."

... die Feier zu seinem 70. Geburtstag am 5. Januar:

"Wir feiern nur mit der Familie. Wir machen zu Hause ein schönes Essen. Ich hatte vor, ein Fest mit 100, 150 Leuten mit der Kabarettistin Monika Gruber zu machen, weil ich den Gästen was zu lachen bieten wollte - auch wenn die aus dem Rheinland oder Hamburg bei Monika nicht immer alles verstehen würden. Aber das ist wegen Corona leider nicht möglich. Ich hoffe, dass wir im Juni, wenn meine Frau auch 70 wird, ein großes Fest machen können."

... das Essen bei Timo Hildebrand:

"Mit Timo Hildebrand habe ich telefoniert, ich werde ihn auf jeden Fall in Stuttgart in seinem Restaurant besuchen, er hat meine feste Zusage. Ich habe ja auch gar kein Problem mit vegetarischem oder veganem Essen. Jeder soll seine Wurst essen - und mir meine lassen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die vegetarische nicht unbedingt so gesund ist, wie viele tun. Und ich möchte, dass alle, die anders denken, mir meine Meinung lassen. Das muss in einer Demokratie möglich sein. An der Querdenkerszene stört mich zum Beispiel auch, dass diese Leute nicht bereit sind, andere Meinungen zu akzeptieren, das aber von den anderen erwarten. Ich lasse anderen ihre Meinung."