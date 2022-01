FC Bayern München: Michael Cuisance vor Wechsel zum FC Venedig

Michael Cuisance hat sich offenbar für einen Wechsel zum FC Venedig entschieden. Das berichtet die Bild. Die Ablösesumme für den 22-jährigen Mittelfeldspieler soll lediglich vier Millionen Euro betragen.

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2024. Zuletzt war auch über ein angebliches Interesse von ZSKA Moskau spekuliert worden.

Cuisance selbst hatte zuletzt öffentlich erklärt, über einen Tapetenwechsel nachzudenken. Der Bild sagte er, man werde "sich zusammensetzen und über meine Situation reden". Er erklärte: "Vielleicht muss ich einen Schritt zurück machen, um dann durchzustarten. Ich glaube immer noch fest daran, dass ich eine große Karriere machen kann." Venedig liegt in der Serie A aktuell auf Platz 16.

Der zentrale Mittelfeldspieler schaffte in München den Durchbruch seit seinem Acht-Millionen-Transfer von Gladbach im Sommer 2019 nicht. Die Vorsaison verbrachte er bereits auf Leihbasis in Marseille und in der laufenden Spielzeit kommt er lediglich auf zwei Kurzeinsätze.