Der FC Bayern München muss aktuell auf Alphonso Davies verzichten. Eine Herzmuskelentzündung zwingt ihn zu einer Pause. Wie lange fällt Davies ungefähr aus? SPOX klärt auf.

Der "Roadrunner" ist außen vor: Alphons Davies hat für den FC Bayern München seit dem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg am 17. Dezember 2021 keinen Einsatz mehr bestritten.

Zunächst war der 21 Jahre alte Kanadier wegen einer Coronavirus-Infektion zu einem Quarantäne-Aufenthalt verdammt, ehe am 13. Januar diagnostiziert wurde: Davies hat eine Herzmuskelentzündung erlitten.

FC Bayern München: Wie lange fällt Alphonso Davies aus?

Ein Rückschlag, mit dem gerade im Profisport nicht zu spaßen ist. "Er ist bis auf Weiteres erst einmal raus aus dem Training. Er wird nicht zur Verfügung stehen, auch die nächsten Wochen nicht. Diese Myokarditis ist vom Ultraschall nicht so dramatisch, sondern es sind Anzeichen einer Myokarditis. Trotzdem muss es ausheilen und das dauert auf jeden Fall eine gewisse Zeit", teilte Trainer Julian Nagelsmann am Tag nach der Untersuchung mit.

© getty Alphonso Davies muss eine Zeit lang kürzer treten.

Wenig später nannte der 34-Jährige bei Sky "mindestens vier Wochen" als geschätzte Ausfallzeit. Davies würde demnach Mitte Februar erst einmal in das Mannschaftstraining zurückkehren und dann sicherlich eine Zeit lang brauchen, um wieder in Form zu gelangen und somit für Pflichtspiel-Einsätze infrage zu kommen.

Wahrscheinlicher erscheint jedoch, dass die reine Ausfallzeit allein schon aus Gründen der Vorsicht mehr als vier Wochen beträgt. Kardiologen legen Sportlern bei solchen Fällen sogar eine Pause von drei bis sechs Monaten nahe. So lange dürfte es bei Davies dann aber wohl nicht dauern.

FC Bayern München: Diese Spiele verpasst Alphonso Davies sicher

Drei Bayern-Spiele hat der flinke Linksverteidiger seit seinem letzten Auftritt bis dato verpasst. Auf Grundlage der Prognose von Nagelsmann wird Davies nun mindestens auch noch in der Bundesliga gegen RB Leipzig (5. Februar, 18.30 Uhr) und den VfL Bochum (12. Februar, 15.30 Uhr) sowie im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Salzburg (16. Februar, 21 Uhr) fehlen.

Mit dem Heimspiel gegen Greuther Fürth (20. Februar, 15.30 Uhr) und dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (26. Februar, 18.30 Uhr) dürfte er dann auch die weiteren Aufgaben der Münchner im Februar als Zuschauer verfolgen.

Davies selbst hat sich übrigens nach der Diagnose Herzmuskelentzündung rasch zu Wort gemeldet und zum Ausdruck gemacht, sein Comeback kaum erwarten zu können. "Danke an alle, die mir so viel Liebe und Unterstützung entgegengebracht haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Spielfeld zu stehen und das zu tun, was ich liebe", schrieb die Nummer 19 des FCB in den sozialen Netzwerken.