Im Topspiel des 14. Spieltags der Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Abend zur Begegnung zwischen dem BVB und dem FC Bayern München. SPOX erklärt Euch, wer das Spitzenspiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Am heutigen Samstagabend kommt es in der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zum absoluten Spitzenspiel der Bundesliga. Die Begegnung zwischen dem Ersten und Zweiten findet am heutigen Samstag, den 4. Dezember, um 18.30 Uhr statt. Austragungsort der Begegnung ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream?

Die turbulenten Wochen beim FC Bayern München scheinen kein Ende zu nehmen! Nach den Corona-Problemen und einigen Infizierten Spielern kam es in der letzten Woche zur Jahreshauptversammlung beim FC Bayern, wo die Bosse in der Diskussion um das Sponsoring von Katar keine gute Figur abgaben. In dieser Woche wurde dann auch noch der Ballon d'Or vergeben und der vermeintliche Favorit, Robert Lewandowski, musste sich, zum Unmut des FC Bayern, Lionel Messi geschlagen geben.

Doch auch sportlich waren die letzten Wochen von einigen Problemen geplagt. Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg, folgten zwei eher mäßige Auftritte gegen Dynamo Kiew in der Champions League und am vergangenen Spieltag in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Eine Leistungssteigerung muss gegen Borussia Dortmund am heutigen Abend her, wenn der Rekordmeister die Tabellenspitze verteidigen will.

Der BVB wird am heutigen Abend sicherlich mit viel Bereitschaft in die Partie gegen den FC Bayern gehen. Die letzte Woche war für Borussia Dortmund sicherlich alles andere als einfach zu verdauen: Aufgrund der 1:3 Niederlage gegen Sporting Lissabon ist das Aus in der Gruppenphase der Champions League schon besiegelt. Doch eines kann dem BVB am heutigen Abend in jedem Fall Hoffnung geben: Starstürmer Erling Haaland ist wieder fit und hat am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg sein Comeback gegeben und beim 3:1-Erfolg prompt getroffen.

Nur ein Punkt trennt die beiden Teams aktuell in der Tabelle. Kann der BVB am heutigen Abend am FC Bayern vorbeiziehen, oder vergrößert der Rekordmeister seinen Abstand in der Tabelle zu seinem größten Rivalen?

Die heutige Begegnung zwischen dem BVB und dem FC Bayern München wird exklusiv bei Sky zu sehen sein. Sky hält die exklusiven Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele am Samstag. Das Topspiel am Abend gehört auch dazu. Sky zeigt die Partie heute sowohl im TV, als auch im Livestream.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Auf Sky Sport Bundesliga 1 und auf Sky Sport Bundesliga UHD seht Ihr das Spektakel am heutigen Abend live und in voller Länge. Sky beginnt seine Übertragung mit den Vorberichten heute schon um 17.30 Uhr. Die Partie beginnt dann eine Stunde später um 18.30 Uhr. Das Topspiel wird von Wolff Fuss kommentiert.

© getty Kann Erling Haaland den BVB heute zum Sieg schießen?

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München könnt Ihr am heutigen Abend ebenfalls im Livestream bei Sky sehen. Dafür bietet Sky eine eigene App namens Sky Go an. Mit dieser App seht Ihr Euer gesamtes Sky-Programm beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Can - Reus - Haaland, Malen

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Can - Reus - Haaland, Malen FC Bayern München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Tolisso, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München Spieltag: 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga

14. Spieltag der Fußball-Bundesliga Datum: 4. Dezember

4. Dezember Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Austragungsort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD

Übertragung im Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker SPOX

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? - Die Begegnung im Liveticker

Für alle diejenigen, die die heutige Partie zwischen dem BVB und dem FC Bayern München am heutigen Abend nicht live im TV und Livestream sehen können, bietet SPOX einen umfangreichen Liveticker an mit dem Ihr keine Sekunde des Spektakels verpasst. Zum Liveticker von SPOX geht es hier lang.

