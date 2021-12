Javi Martinez: FC Bayern "im Moment beste Mannschaft der Welt"

Javi Martinez hat vor dem Duell des FC Bayern gegen den FC Barcelona von seinem Ex-Klub geschwärmt und sieht derzeit keine Mannschaft, die stärker ist. Dennoch gebe es für Barca beim Endspiel um den Achtelfinal-Einzug in der Champions League durchaus Ansatzpunkte, den Favoriten zu knacken.

"Im Fußball ist alles möglich. Wir reden hier von Barca, auch wenn sie auf die im Moment beste Mannschaft der Welt treffen", sagte der Spanier, der zwischen 2012 und 2021 in 268 Spielen für die Münchner auf dem Rasen stand, der Mundo Deportivo. Aufgrund zahlreicher Ausfälle kann Bayern nicht in Bestbesetzung antreten, zudem ist das Spiel aus sportlicher Sicht für den Gruppensieger nicht mehr relevant.

Doch Martinez sieht auch aus taktischen Gesichtspunkten durchaus auch Chancen für die Katalanen. "Mit schnellen und präzisen Kontern kann man sie in Gefahr bringen, auch wenn die Abwehrspieler sehr flink sind und hohe defensive Qualität haben." Der FC Bayern greife mit vielen Spielen an, weshalb sich hinten Räume öffnen.

Für Martinez sei jedoch klar, dass das Team von Neu-Trainer Xavi aufgrund der Offensivstärke des Gegners einen besonderen Tag erwischen muss: "Sie stürmen mit vielen Spielern und selbst die Außenverteidiger tauchen oft im Strafraum auf. Es braucht einen wahnsinnigen Einsatz, um sie für ein ganzes Spiel in Schach zu halten." Thomas Müller schaffe "mit der freien Interpretation seiner Offensiv-Rolle Räume", spielen sehr schnell und vertikal.

Seit seinem Bayern-Abschied spielt Martinez für Qatar SC in Doha und wohnt somit in derselben Stadt, in der auch Xavi als Trainer arbeitete (Al-Sadd), ehe er nach Barcelona zurückkehrte. Während sich Martinez sicher ist, dass Xavi bei Barca "einen großartigen Job" machen werde, meinte er zu seiner Zeit in Katar. "Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Hier ist das Leben sehr angenehm. Meine Familie und ich sind sehr glücklich. Vor allem jetzt, wo es nicht mehr so heiß wie im Sommer ist."