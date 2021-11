Thomas Müller beim FC Bayern München: Dreifach wichtig

Thomas Müller (32) ist beim FC Bayern München aktuell wohl wichtig wie noch nie. Das hat mehrere Gründe.

Es ist gar nicht allzu lange her, als der FC Bayern München unter einem sogenannten Luxusproblem litt: Trainer Julian Nagelsmann verfügte über mehr Offensivspieler mit akuten Einsatzambitionen als Plätze auf dem Platz.

Leroy Sane befand sich seit den sommerlichen Pfiffen in Topform, Kingsley Coman seit seinem Comeback nach überstandener Herzoperation, Thomas Müller seit dem Abschied von Niko Kovac und Robert Lewandowski seit seiner Geburt. Serge Gnabry kam unterdessen immer besser in die Saison, Jamal Musiala drängte genau darauf und dann kehrte auch noch Eric Maxim Choupo-Moting von seiner Muskelverletzung zurück.

Was nun? Nagelsmann musste gar nichts weiter machen, Corona löste das Luxusproblem für ihn. Vor dem letztlich eher irrelevanten Champions-League-Auswärtsspiel bei Dynamo Kiew am Dienstag (18.45 Uhr im LIVETICKER) stehen Nagelsmann von diesen sieben Kandidaten nur mehr drei bis vier zur Verfügung. Während der angeschlagene Coman fraglich ist, fehlen die mutmaßlich ungeimpften Gnabry, Musiala und Choupo-Moting wegen ihrer Quarantänen sicher. Und so wie sich die Corona-Lage in Deutschland aktuell darstellt, könnte sich das in den kommenden Wochen durchaus wiederholen.

Wirklich planen kann Nagelsmann mit diesem Trio bis auf weiteres (oder Änderung ihres Impfstatus) nicht mehr. Umso mehr kommt es nun auf die vier verbliebenen Offensivspieler an. Für Müller ändert sich dadurch nichts, genau wie Lewandowski spielt er unter Nagelsmann sowieso immer. Der 32-jährige Zehner kam in der laufenden Saison in jedem Spiel zum Einsatz, in der Startelf fehlte er lediglich einmal aus Gründen der Belastungssteuerung.

Dass Müller so wichtig wie nie sei, hieß es im Laufe seiner rund 13 Jahre bei den Profis des FC Bayern bekanntlich schon oft. So zutreffend wie aktuell war diese Ansicht aber womöglich tatsächlich noch nie und das hat gleich mehrere Gründe: Müller überzeugt nicht nur sportlich, er regelt auch die Öffentlichkeitsarbeit und ist als Kommunikator innerhalb der Mannschaft besonders gefragt.

Thomas Müller bezeichnet sich als "Impf-Freund"

Als Joshua Kimmich Ende Oktober seine fehlende Corona-Impfung bekundete, bezog Müller als erster Spieler öffentlich klar Stellung. Er selbst sei ein "Impf-Freund", betonte er, und hoffe, "dass sich die Spieler, die jetzt noch nicht geimpft sind, das noch anders überlegen". Man wolle schließlich "aus dieser Corona-Phase rauskommen. Von meinem Wissensstand her ist die Impfung dafür die beste Möglichkeit."

Abgesehen von Müller äußerten sich zu diesem Thema aus der Mannschaft bisher lediglich Kapitän Manuel Neuer und bei der Pressekonferenz am Montag Leroy Sane, wenn auch weniger deutlich. Müllers ohnehin hohe Wichtigkeit für die Öffentlichkeitsarbeit des FC Bayern nahm zuletzt nochmal zu, weil diesbezüglich ebenfalls engagierte Kollegen wegbrachen. David Alaba verließ den Klub im Sommer, Kimmich nahm sich seit dem Aufkommen der Impf-Thematik zurück.

Neben Neuer ist Müller in unangenehmen Situationen derzeit der einzige verlässliche Ansprechpartner. Wirkt sein zweifelsohne großes Mitteilungsbedürfnis gelegentlich übertrieben, tut es dem Klub aktuell gut.

Bayerns heißeste Personalien: Das ist der Stand der Dinge © imago images 1/38 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über die aktuellsten Informationen nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die heißesten Personalien beim Rekordmeister. © getty 2/38 MANUEL NEUER: Der Vertrag der Nummer 1 läuft 2023 aus. Wie Sport1 schrieb, finden bereits Gespräche über eine Verlängerung statt. Neuer pocht dabei auf einen Zwei- und will keinen Einjahresvertrag unterschreiben. © imago images / GEPA pictures 3/38 Es sei zudem "nicht ausgeschlossen", dass eine Einigung noch bis Jahresende erzielt werde. Neuer sagte zudem der Bild, dass er "keine Vorgabe" habe, wann er seine Karriere beenden wolle: "Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist." © getty 4/38 Bayern-Trainer Julian Nagelsmann verfährt bei Neuer ganz ähnlich zu seinem Vorgänger Hansi Flick und adelte ihn als "besten Torwart der Welt". Ergo: Wenn Neuer immer spielen möchte, wird er spielen - und Bayern den Kontrakt verlängern. © getty 5/38 ALEXANDER NÜBEL: "Dann werde ich in den kommenden zwei, fünf oder zehn Jahren keine Chance haben", sagte Nübel im kicker zu einem möglichen Neuer-Verbleib. "Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen." © getty 6/38 Nübel-Berater Stefan Backs sagte bei Sport1, dass man in diesem Fall kreativ werden müsse: "Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden." © getty 7/38 Setzt Neuer seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier in München, sind die Tage vom derzeit an Monaco verliehenen Nübel gezählt - das gilt als gesichert. Bis 2023 ist der Ex-Schalker an den Klub aus dem Fürstentum gebunden. © getty 8/38 NIKLAS SÜLE: Der Vertrag des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus. Kürzlich schrieb die Bild, der Rekordmeister habe Süle ein erstes Angebot unterbreitet. Zehn Millionen Euro jährlich stehen als Verdienst im Raum. © getty 9/38 Süle soll ohnehin ein deutlich höheres Gehalt verlangen, um sich einen Verbleib vorstellen zu können. Der FCB sehe gute Chancen auf eine Einigung, laut kicker stockten die Gespräche jedoch. © getty 10/38 Während die Bayern glauben, dass Süle bei seinem Traumziel Premier League nicht mehr verdienen würde und er unter Nagelsmann auch wieder zur Stammbesetzung zählt, beklagt er laut kicker, dass der Verein ihn nicht schützte. © getty 11/38 Als Süle mit einem Kreuzbandriss lange verletzt fehlte, gab es nämlich Kritik an seinem Lebensstil, wonach der Abwehrmann einige Kilo zu viel auf den Rippen habe. Dass er mit England liebäugelt, ist ein offenes Geheimnis. © imago images 12/38 Das vermeintliche Interesse vom neureichen Premier-League-Klub Newcastle verwies Süles Berater bei Sport1 aber ins Reich der Fabeln. "Es wurden keine Gespräche geführt", machte Volker Struth deutlich. © getty 13/38 "Die Gespräche sind nicht einfach", sagte Hasan Salihamidzic bei DAZN über den Status quo. Die Frage wird sein, ob der FCB bereit ist, Süle mehr Geld zu geben - oder es aber in einen Neuzugang zu investieren, bei dem eventuell ein Handgeld fällig wird. © getty 14/38 ANTONIO RÜDIGER: So wie es wohl beim deutschen Nationalspieler vom FC Chelsea der Fall wäre. Dessen Vertrag läuft ebenfalls nach der Saison aus, Gerüchte um einen Wechsel zu Bayern gibt es schon längere Zeit. © getty 15/38 Nach Informationen von SPOX und GOAL würde Rüdiger gerne in London bleiben, empfindet die erste Offerte der Blues aber als deutlich zu gering, weshalb er nun offen für mögliche Angebote anderer Klubs ist. © getty 16/38 Dem Innenverteidiger stößt übel auf, dass Chelsea relativ wenig Gehalt geboten hat. Das soll deutlich zu wenig im Vergleich zu anderen Spielern im Kader von Thomas Tuchel sein. Laut der spanischen AS zeigt auch Real Madrid Interesse am 28-Jährigen. © imago images / GEPA pictures 17/38 KINGSLEY COMAN: Bis 2023 läuft der Vertrag des Franzosen und es ist derzeit völlig unklar, ob er darüber hinaus in München bleiben wird. Ein klares Bekenntnis von Coman zum FC Bayern blieb bisher aus. © getty 18/38 Nach dem Rückzug von Berater Pini Zahavi, der zuletzt das Mandat für einen Coman-Transfer in die Premier League hatte, gilt die Zukunft des Franzosen als völlig offen. Mit einem Coman-Abschied beschäftigen sich die FCB-Bosse aktuell nicht. © getty 19/38 Coman wird weiter von seinem Vater Christian beraten, der in den zum Stillstand gekommenen Gesprächen über eine Verlängerung klar signalisierte, dass sich sein Sohn verändern wolle, sollte man ihn nicht in die Gehaltsphären von Leroy Sane hieven. © getty 20/38 Sane verdient an die 20 Mio. Euro brutto im Jahr. Coman, seit 2015 bei den Bayern, streicht hingegen knapp 12 Mio. ein. Die Coman-Seite argumentiert, der Spieler habe sich einen Gehaltssprung mit außerordentlichen sportlichen Leistungen verdient. © getty 21/38 CORENTIN TOLISSO: Auch der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer aus. Tolissos Berater bietet seinen Klienten offenbar bei zwei internationalen Top-Klubs an - Tottenham Hotspur und Inter Mailand. Das berichtete der kicker. © getty 22/38 Der FC Bayern wolle derweil "die wirtschaftliche Seite mit der sportlichen" sorgfältig abwägen. Tolisso ist auch aufgrund zahlreicher Verletzungen und der Konkurrenzsituation im Mittelfeld nur Bankdrücker. Tendenz: Er kann den Verein verlassen. © getty 23/38 KARIM ADEYEMI: Sein Berater Thomas Solomon hat den Flügelspieler von RB Salzburg zuletzt in ganz Europa angeboten. Inter, Real und Atletico, Paris Saint-Germain - sie alle führten erste Gespräche. Rund 35 bis 40 Millionen Euro soll Adeyemi kosten. © getty 24/38 Nach Informationen von SPOX und GOAL zeigen die genannten Klubs bei weitem aber nicht so starkes Interesse wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Barcelona. Mit diesen drei Vereinen besteht ein enger Austausch. © getty 25/38 Gerade Barca hat seine Bemühungen deutlich intensiviert und macht sich große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 19-Jährigen, von dem Neu-Coach Xavi nach Angaben von Sport1 "ein großer Fan" sein soll. © getty 26/38 Auch wenn sich Adeyemi von dem Interesse einiger namhafter Vereine, gerade von Barca, geschmeichelt fühlt, läuft nach Informationen von SPOX und GOAL alles auf einen Wechsel nach Deutschland hinaus. © getty 27/38 Der BVB hat die besten Karten, weil man neben einem guten Vertrag mit einem Jahresgehalt von fast fünf Millionen Euro auch einen klaren sportlichen Plan bietet. "Hybridspieler" Adeyemi wäre für die Außenbahnen und die offensiven Halbräume vorgesehen. © imago images 28/38 Allerdings ist auch Leipzig weiterhin eng an der Adeyemi-Seite dran. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff möchte einen zweiten "Fall Haaland" unbedingt verhindern und Adeyemi in der RB-Familie halten. © imago images / GEPA Pictures 29/38 Berater Solomon und Adeyemis Vater Abbey trafen sich im Oktober mit Bayern-Vertretern, wegen der großen Konkurrenz im Kader befand sich der FCB aber schnell in einer Außenseiterrolle. Derzeit gibt es keinen Kontakt. © getty 30/38 TANGUY NIANZOU: Ungeachtet seiner guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen muss sich Nianzou mit der Ersatzbank und sporadischen Kurzeinsätzen begnügen. Die Konkurrenz in der Innenverteidigung droht ihm zum Verhängnis zu werden. © FC Bayern München 31/38 Eine Lösung wäre eine Leihe bis Saisonende. Dieses Szenario kommt nach Informationen von SPOX und GOAL für die Spielerseite aber nicht in Frage, Nianzou will die Saison in München beenden und anschließend seine Situation bewerten. © getty 32/38 BOUNA SARR: Den Rechtsverteidiger würden die Münchner mit Kusshand abgeben. Der Dauer-Bankdrücker spielt kaum, zumal Nagelsmann Josip Stanisic als Ersatz von Benjamin Pavard aufgebaut hat. © getty 33/38 Sarr, für den der FCB vor einem Jahr acht Millionen Euro an Olympique Marseille überwies, hat jedoch noch einen Vertrag bis 2024. Das große Problem ist Sarrs fehlende Bereitschaft, auf sein fast vier Millionen Euro schweres Jahresgehalt zu verzichten. © getty 34/38 So dürfte es für die Bayern auch im Winter schwierig werden, Sarr loszuwerden. Denn: Kein Interessent wird bereit sein, ihn auch nur ansatzweise so fürstlich zu entlohnen wie der FCB. © getty 35/38 MARC ROCA: Auf der Sechser-Position herrscht spätestens seit der Ankunft von Marcel Sabitzer ein Überangebot. Aktuell darf der Spanier es schon als persönlichen Erfolg verbuchen, wenn er es an Spieltagen in den Kader der Profis schafft. © getty 36/38 Wenn sich Joshua Kimmich und Leon Goretzka nicht plötzlich schwer verletzen, ist ein Roca-Abgang im Winter sehr wahrscheinlich. Nach Informationen von SPOX und GOAL beschäftigen sich sowohl der FCB als auch die Spielerseite mit diesem Szenario. © getty 37/38 MICHAEL CUISANCE: Da sich ein Wechsel im Sommer nicht mehr realisieren ließ, ist Cuisance immer noch Trainingsgast an der Säbener Straße. Zuletzt trat er eher negativ in Erscheinung, indem er Ersatztorhüter Sven Ulreich verletzte. © getty 38/38 An Bayerns Haltung hat sich nichts geändert: Der Spieler soll auch weiterhin abgegeben werden. Im Sommer zeigten nach Informationen von SPOX und GOAL nur ein paar Vereine aus Italien Interesse an einer Leihe.

Thomas Müller stellt sich in unangenehmen Situationen

Vier Tage nach der Kimmich-Enthüllung erschütterte den FC Bayern das 0:5-Debakel im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach. Anschließend war es wieder Müller, der sich stellte. Diesmal sogar als einziger Spieler. Er versuchte, Gründe zu erklären, offenbarte aber auch offen seine Ratlosigkeit. "So ein kollektives Versagen einer Bayern-Mannschaft in einem K.o.-Spiel habe ich selber noch nicht erlebt", sagte er. "Wir haben nicht den Punkt gefunden, wo dieser FC-Bayern-Wut-Motor angeht."

Müller fand den Einschaltknopf dieses Wut-Motors nach dem Schock aber ziemlich schnell wieder. Beim drei Tage darauf folgenden Bundesligaspiel bei Union Berlin führte er seine Mannschaft mit vier Scorerpunkten zu einem 5:2-Sieg. Statt sich zu feiern, sagte er: "Jetzt stehen wir hier so locker flockig, aus dem Pokal sind wir trotzdem raus. Wir haben nicht nur ein Spiel verloren, sondern einen Wettbewerb."

Auch nach der überraschenden 1:2-Niederlage beim FC Augsburg am Freitag war es Müller, der sich neben Kapitän Neuer äußerte. Zwar kritisierte er Schiedsrichter Daniel Siebert für dessen Vorgehen vor dem zwischenzeitlichen 0:1, die Gründe für die Niederlage suchte er aber bei der eigenen Mannschaft.

Meiste Bayern-Einsätze: Müller sorgt für Novum beim FCB © imago images 1/21 Thomas Müller hat am 19. November beim Auswärtsspiel in Augsburg sein 600. Pflichtspiel für den FC Bayern gemacht. Aus diesem Anlass zeigen wir Euch das Ranking der Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen für den deutschen Rekordmeister. © getty 2/21 Platz 20: Jerome Boateng (363 Spiele) © getty 3/21 Platz 19: Hasan Salihamidzic (365 Spiele) © imago images / Kicker/Liedel 4/21 Platz 18: Hansi Pflügler (371 Spiele) © getty 5/21 Platz 17: Lothar Matthäus (410 Spiele) © imago 6/21 Platz 16: Karl-Heinz Rummenigge (422 Spiele) © imago images 7/21 Platz 15: Franck Ribery (425 Spiele) © imago images / MIS 8/21 Platz 14: David Alaba (431 Spiele) © imago 9/21 Platz 13: Franz "Bulle" Roth (435 Spiele) © imago images / GEPA pictures 10/21 Platz 12: Manuel Neuer (451 Spiele) © getty 11/21 Platz 11: Mehmet Scholl (469 Spiele) © getty 12/21 Platz 10: Bastian Schweinsteiger (500 Spiele) © imago 13/21 Platz 9: Bernd Dürnberger (507 Spiele) © getty 14/21 Platz 8: Philipp Lahm (517 Spiele) © imago 15/21 Platz 7: Franz Beckenbauer (546 Spiele) © imago 16/21 Platz 6: Georg Schwarzenbeck (549 Spiele) © imago 17/21 Platz 5: Klaus Augenthaler (551 Spiele) © imago 18/21 Platz 4: Gerd Müller (580 Spiele) © getty 19/21 Platz 3: Thomas Müller (600 Spiele) - als erster Feldspieler seit Einführung der Bundesliga absolvierte er mindestens 600 Pflichtspiele für die Bayern. © getty 20/21 Platz 2: Oliver Kahn (632 Spiele) © imago 21/21 Platz 1: Sepp Maier (661 Spiele)

Thomas Müllers Rekordjagd beim FC Bayern

Müller selbst absolvierte in Augsburg unterdessen sein 600. Pflichtspiel für den FC Bayern. Im ewigen Ranking liegt er hinter Sepp Maier (661) und dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn (632) auf Platz drei. Veredelt hat Müller sein Jubiläum mit einer tollen Hacken-Vorarbeit vor Lewandowskis 1:2.

Im 19. Pflichtspiel der Saison war es bereits sein 19. Scorerpunkt. Effektiver war Müller im Laufe seiner Karriere noch nie. Beachtlich sind vor allem seine elf Assists in der Bundesliga. Damit jagt er seinen in den vergangenen beiden Saisons selbst aufgestellten Rekord von 21.

Von allzu großem Interesse sind solche sportlichen Petitessen beim FC Bayern aufgrund der Entwicklungen abseits des Platzes aktuell aber nicht. Stattdessen geht es vorrangig um die erneute Quarantäne der mutmaßlich Ungeimpften und die daraus resultierenden Folgen: Angebliche Gehaltsstreichungen, mögliche rechtliche Schritte der Betroffenen, Unverständnis der geimpften Teamkollegen. Gar eine Spaltung der Mannschaft?

Wenn die Impf-Thematik eine Gesellschaft auseinanderreißen kann, kann sie auch eine Fußballmannschaft auseinanderreißen. Gerade in einer kritischen Situation wie dieser sind kommunikationsstarke Führungspersönlichkeiten wie Müller mannschaftsintern besonders gefragt.

Thomas Müller: Leistungsdaten in dieser Saison