FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen den SC Freiburg im Liveticker

Vor dem Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg (Sa., ab 15.30 Uhr im Liveticker) wird sich Julian Nagelsmann den Fragen der Presse stellen. Wir begleiten die Bayern-PK hier ausführlich für Euch.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Liveticker

Vor Beginn: Personell sieht es beim deutschen Rekordmeister zuletzt wieder deutlich besser aus. Viele Langzeitverletzte sind wieder zurück, lediglich Ersatzkeeper Sven Ulreich fällt mit einem Bänderriss im Knie nach wie vor aus.

Vor Beginn: Mit dem SC Freiburg kommt die einzige noch ungeschlagene Mannschaft im deutschen Profifußball nach München. Man darf also gespannt sein, mit welcher Taktik der Bayern-Coach seine Mannschaft an den Start gehen lassen will.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am 11. Spieltag der Bundesliga.

FCB: Die PK vor dem Spiel gegen Freiburg im Livestream

Wie gewohnt bietet der FC Bayern einen kostenlosen Livestream zur Presserunde an. Auf fcbayern.com könnt Ihr live dabei sein und die PK außerdem im Re-Live nachverfolgen.

