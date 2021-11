FC Bayern München: Trio um Joshua Kimmich darf wohl Quarantäne verlassen

Beim FC Bayern München dürfen nach Eric Maxim Choupo-Moting mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala offenbar drei weitere Spieler ihre Quarantäne verlassen. Bei dem Trio soll laut übereinstimmenden Medienberichten ein PCR-Tests am Montagnachmittag negativ ausgefallen sein.

Somit bleibt lediglich Niklas Süle in häuslicher Isolation. Der 26-jährige Verteidiger, der laut Bild leichte Symptome zeige, muss nach seinem positiven Test am 8. November 14 Tage bis voraussichtlich 22. November zu Hause bleiben. Sofern er dann keine Symptome hat und einen negativen Test vorweisen kann, darf er die Quarantäne dann verlassen.

Choupo-Moting reiste bereits am Sonntag zur Nationalmannschaft Kameruns, mit der er am Dienstagabend in der WM-Qualifikationsspiel auf die Elfenbeinküste trifft. Musiala und Gnabry sollen dem Bericht zufolge am Dienstagnachmittag wieder an der Säbener Straße trainieren, Kimmich fehle wegen eines privaten Termins.