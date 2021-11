FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker

FCB-Trainer Julian Nagelsmann äußert sich vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern München beim FC Augsburg zur aktuellen Situation beim Rekordmeister. Die PK im Liveticker.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann im Liveticker

Vor Beginn: Die Bayern müssen in Augsburg ohne die positiv auf das Coronavirus getesteten Niklas Süle und Josip Stanisic auskommen. Süle wurde Anfang vergangener Woche bei der Nationalmannschaft positiv getestet und befindet sich seitdem in Quarantäne. Bei Stanisic wurde am Mittwoch das Virus nachgewiesen.

Vor Beginn: Mit einem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg baute der FC Bayern München vor der Länderspielpause in der Tabelle seinen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auf vier Punkte aus. Mit einem Sieg beim FCA könnten die Bayern im Fernduell vorlegen und vorerst auf sieben Punkte davonziehen. Der BVB kann am Samstag gegen den VfB Stuttgart nachlegen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Pressetalk mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr live auf DAZN im LIVETICKER) am zwölften Bundesliga-Spieltag.

FC Bayern: Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel im Livestream

Wie gewohnt bietet der FC Bayern einen kostenlosen Livestream zur Presserunde an. Auf fcbayern.com könnt Ihr live dabei sein und die PK außerdem im Re-Live nachverfolgen.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele