Ein Blick auf Bayerns Offensive: In welchen Zonen fallen die Tore?

Seit der Ankunft von Julian Nagelsmann hat der FC Bayern fast dreimal so viele Tore erzielt wie Spiele absolviert. Wie, in welchen Zonen und wann kommen die Treffer des Rekordmeisters bisher zustande? Ein Überblick.

Die Offensivmaschine FC Bayern läuft auf Hochtouren.

An diesem Eindruck ändert auch die unerwartete und vermeidbare 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt zuletzt nichts. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat nach 13 Pflichtspielen 47 Treffer auf ihrem Konto. Zwölf davon erzielte sie zwar gegen den fünftklassigen Bremer SV in der 1. Runde des DFB-Pokals, doch schon ein Blick auf die Torschussbilanz gegen Frankfurt (elf Schüsse auf den Kasten von Kevin Trapp) genügt, um festzustellen, wie viel Qualität die Münchner im letzten Drittel mitbringen.

FC Bayern: Wie erzielt das Team unter Julian Nagelsmann die Tore?

Hier lässt sich ein klares Muster erkennen: Aus dem Spiel heraus geht im Moment noch deutlich mehr als über Standards. Von den 47 Toren sind nur sechs nach Ecken, Freistößen oder Elfmetern gefallen. 25 der 41 Treffer aus dem Spiel heraus wurden mit dem rechten, 17 mit dem linken Fuß erzielt. Hinzu kamen vier Kopfballtore und ein Eigentor.

Nagelsmanns Erklärung zu den noch verbesserungswürdigen Offensivstandards: "Das ist grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema, aber nicht ganz einfach zu integrieren. Wir haben einfach wenig Training." Und weiter: "30 Prozent der Tore fallen ungefähr nach Standards. 30 Prozent der Trainingseinheiten ist dann eine in vier Wochen gefühlt."

Kaderwert-Ranking: Bayern in Top-5 - zwei Klubs über einer Milliarde © getty 1/21 Das CIES Football Observatory hat ein Ranking mit den Klubs aufgestellt, die in den europäischen Top-5-Ligen den höchsten Kaderwert haben. Zwei Vereine haben die Milliarde geknackt, Bayern lässt einige Top-Teams hinter sich. © getty 2/21 Platz 20 - AS ROMA: 415 Millionen Euro Kaderwert © getty 3/21 Platz 19 - FC SEVILLA: 425 Millionen Euro © getty 4/21 Platz 18 - AC MILAN: 434 Millionen Euro © getty 5/21 Platz 17 - INTER MAILAND: 469 Millionen Euro © getty 6/21 Platz 16 - LEICESTER CITY: 480 Millionen Euro © getty 7/21 Platz 15 - BAYER LEVERKUSEN: 537 Millionen Euro © getty 8/21 Platz 14 - FC ARSENAL: 563 Millionen Euro © getty 9/21 Platz 13 - TOTTENHAM HOTSPUR: 568 Millionen Euro © getty 10/21 Platz 12 - RB LEIPZIG: 590 Millionen Euro © getty 11/21 Platz 11 - JUVENTUS TURIN: 618 Millionen Euro © getty 12/21 Platz 10 - ATLETICO MADRID: 662 Millionen Euro © getty 13/21 Platz 9 - BORUSSIA DORTMUND: 687 Millionen Euro © getty 14/21 Platz 8 - PARIS SAINT-GERMAIN: 808 Millionen Euro © getty 15/21 Platz 7 - REAL MADRID: 846 Millionen Euro © getty 16/21 Platz 6 - FC LIVERPOOL: 868 Millionen Euro © getty 17/21 Platz 5 - FC BAYERN MÜNCHEN: 890 Millionen Euro © getty 18/21 Platz 4 - FC BARCELONA: 896 Millionen Euro © getty 19/21 Platz 3 - FC CHELSEA: 946 Millionen Euro © getty 20/21 Platz 2 - MANCHESTER UNITED: 1,214 Milliarden Euro © getty 21/21 Platz 1 - MANCHESTER CITY: 1,280 Milliarden Euro

Bayern München: In welchen Zonen fallen die Tore?

Nagelsmann sieht sich nicht in der Rolle des Trainers, der ein funktionierendes Weltklasse-Konstrukt verwaltet. Mit seinem Faible für flexibles Positionsspiel - also der korrekten und Erfolg versprechenden Besetzung verschiedener Räume - sowie für aggressives Gegenpressing in der gegnerischen Hälfte kurbelt er das Offensivspiel des FCB an.

Dass 41 der 47 Tore innerhalb des gegnerischen Sechzehners erzielt wurden, spricht zum einen für eine sehr gute Strafraumbesetzung und zum anderen für viele hohe Ballgewinne beziehungsweise ein starkes Umschaltspiel. Examplerisch für das von Nagelsmann geforderte Gegenpressing: der Treffer zum 3:1-Endstand im Supercup gegen Borussia Dortmund durch Robert Lewandowski, der durch einen hohen Ballgewinn von Corentin Tolisso ermöglicht wurde.

Tore aus der Distanz wie der präzise Flachschuss von Joshua Kimmich beim 3:1 in Fürth oder die "verunglückte" Flanke von Leroy Sane beim 5:0 gegen Dynamo Kiew gehören bislang eher zur Seltenheit.

Gegner Innerhalb des Strafraums Außerhalb des Strafraums Gesamt 1. FC Köln 1 0 1 Borussia Dortmund 1 1 2 DSC Arminia Bielefeld 1 0 1 Eintracht Frankfurt 0 0 0 FC Bayern München 2 0 2 VfB Stuttgart 1 0 1 VfL Wolfsburg 1 0 1 Gesamt 7 1 8

BVB rules! Das sind die Gewinner des bisherigen Saisonverlaufs © getty 1/21 Die Bundesliga befindet sich in der zweiten Länderspielpause der Saison. Nach sieben Spieltagen ist es Zeit, ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen und die bisherigen Gewinner auf Spielerseite zu betrachten. Los geht's! © getty 2/21 JOE SCALLY (BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH): Spielte sich zu Saisonbeginn zunächst links, später rechts hinten fest. Aufmerksam und stark in der Defensive und mit vielen guten Aktionen nach vorne. Erzielte gegen Wolfsburg sein erstes Bundesligator. © getty 3/21 TAIWO AWONIYI (UNION BERLIN): 5 Tore stehen nach 7 Spielen für den Nigerianer zu Buche - so viele hatte er in der letzten Saison erzielt. Der Angreifer holt und behauptet die Bälle aus der Tiefe und dient stets als Anspielstation in vorderster Front. © Getty 4/21 CHRISTOPHER NKUNKU (RB LEIPZIG): Nkunku überzeugt durch enormes Tempo und seine starke Technik. Zudem ist der Flügelflitzer konsequenter in seinen Offensivaktionen, traf bereits 4-mal und steuerte 2 Assists bei. Auch in der CL treffsicher. © imago images / Sportfoto Rudel 5/21 KONSTANTINOS MAVROPANOS (VFB STUTTGART): Stark am Ball, resolut in der Zweikampfführung. Zudem glänzte er in der Offensive (2 Tore, 1 Assist). Mislintat machte bereits klar, dass man den Griechen unabhängig vom Klassenerhalt fest verpflichten werde. © getty 6/21 FLORIAN WIRTZ (BAYER LEVERKUSEN): Machte nochmal einen großen Leistungssprung. Vergangene Saison mit 11 Torbeteiligungen in der Liga, jetzt schon mit 9. An den meisten Offensivaktionen beteiligt und in dieser Verfassung unersetzlich. © getty 7/21 KEREM DEMIRBAY (BAYER LEVERKUSEN): Unter Trainer Seoane im Zentrum gesetzt. Stark in der Eröffnung und im schnellen Umschaltspiel der Bayer-Elf. Traf selbst bereits einmal und legte 2 Tore vor. © getty 8/21 PATRIK SCHICK (BAYER LEVERKUSEN): Präsentiert sich diese Saison noch treffsicherer als vergangene Spielzeit und hat jetzt schon 6 Tore erzielt (letzte Saison waren es insgesamt 9). Glänzte auch 2-mal als Vorlagengeber. © getty 9/21 NICO SCHLOTTERBECK (SC FREIBURG). Nur 5 Gegentore kassierte der SCF - auch ein Verdienst von Schlotterbeck. Der 21-Jährige überzeugte in der noch jungen Saison und wurde bereits für die Nationalmannschaft nominiert. Dort blieb er allerdings ohne Einsatz. © getty 10/21 ANTHONY MODESTE (1. FC KÖLN): Letzte Saison verletzungsgeplagt und unglücklich in seinen Aktionen, diese Saison bereits mit 4 Toren in 7 Spielen. Unter Baumgart gesetzt. Stets mit starkem Einsatz mit und ohne Ball. © getty 11/21 ELLYES SKHIRI (1. FC KÖLN): Der defensive Mittelfeldspieler zeigt sich enorm torgefährlich - 3 Tore stehen für den Tunesier bereits zu Buche. Ansonsten kreativer Abräumer beim Überraschungsteam aus der Domstadt. © getty 12/21 ERLING HAALAND (BVB): Traf in seinen 5 Ligaeinsätzen bereits 7-mal und legte 4 Tore auf. Wie sehr der BVB auf Haalands Gier, seine Ballbehauptung und Treffsicherheit angewiesen ist, zeigte sich in den letzten Partien, die der Norweger verletzt verpasste. © imago images 13/21 MARCO REUS (BVB): Absolvierte mal wieder eine komplette Vorbereitung und nahm den Schwung mit in die neue Saison. Setzt offensiv zahlreiche Akzente und war bereits an 5 Dortmunder Treffern direkt beteiligt (1 Tor, 4 Assists). © getty 14/21 JUDE BELLINGHAM (BVB): 18 Jahre alt und auch diese Saison nicht aus der BVB-Elf wegzudenken. Stets mit bedingungslosem Einsatz und Willen. Strahlt auf der rechten Halbposition in der Mittelfeld-Raute noch mehr Torgefahr aus. © getty 15/21 MARIUS WOLF (BVB): Mauserte sich vom Verkaufskandidaten zur Alternative auf den defensiven und offensiven Außenpositionen. Kam seit dem 3. Spieltag stets zu (Kurz-) Einsätzen und stand gegen Augsburg sogar in der Startelf. Zeigt sich stets engagiert. © getty 16/21 MANUEL AKANJI (BVB): War aufgrund der Verletzungsmisere beim BVB kurz nach seinem EM-Urlaub direkt gefragt und überzeugte. Stark in der Zweikampfführung und in der Spieleröffnung sowie mit weniger Schnitzern als noch vergangene Saison. © getty 17/21 GREGOR KOBEL (BVB): Löste die Torhüter-Problematik auf Anhieb. Bei den 13 Gegentreffern schuldlos. Präsentiert sich stark im Spielaufbau und als emotionaler Leader im Team. Bewahrte die Dortmunder mit zahlreichen Paraden vor noch mehr Gegentoren. © getty 18/21 ROBERT LEWANDOWSKI (FC BAYERN): 7 Spiele, 7 Tore - damit ist eigentlich alles gesagt. Präsentiert sich weiterhin in bester Verfassung. Der Pole ist und bleibt eine Klasse für sich. Biss sich gegen Frankfurt zuletzt die Zähne an Trapp aus. © getty 19/21 LEROY SANE (FC BAYERN): Nach Startschwierigkeiten und Pfiffen der eigenen Fans mit einem enormen Leistungssprung - auch dank des Wechsels von der rechten auf die linke Außenbahn. Dort genießt Sane mehr Freiheiten. Traf seither 2-mal und legte 3 Tore vor. © getty 20/21 JOSIP STANISIC (FC BAYERN): Avancierte zu Saisonbeginn zu einer Alternative für rechts hinten. Kam in den bisherigen 7 Spielen 6-mal zum Einsatz (3-mal Startelf) und verteidigte solide. Auch offensiv mit der einen oder anderen guten Aktion. © getty 21/21 NIKLAS SÜLE (FC BAYERN): Fand nach langem Formtief wieder zu alter Stärke zurück und ist einer der Gewinner des Trainerwechsels. Präsentierte sich stark im Spielaufbau und überzeugte mit seinen technischen Fähigkeiten und Dribblings.

FC Bayern: Wann fallen die Tore?

Wettbewerbsübergreifend betrachtet gibt es keine Phase, in der die Bayern nachlassen.

Vier der acht Champions-League-Tore fielen sogar zwischen der 75. und 90. Minute, was für eine sehr gute physische Verfassung der Mannschaft von Nagelsmann spricht.

Anhand der bisherigen Bundesliga-Spiele lässt sich zudem noch feststellen, dass der FCB gerade kurz vor und nach der Halbzeitpause viel Torgefahr versprüht. 15 ihrer 24 Liga-Treffer erzielten die Bayern zwischen der 30. und 75. Minute.

Gegner Gegentor Minute 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 Gesamt 1. FC Köln 0 0 1 0 0 0 1 Borussia Dortmund 0 1 0 0 0 1 2 DSC Arminia Bielefeld 0 1 0 0 0 0 1 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 1 1 VfL Wolfsburg 0 0 1 0 0 0 1 Gesamt 0 2 3 0 0 3 8

FC Bayern: Der Spielplan nach der Länderspielpause