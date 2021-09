FC Bayern - Gnabry bewundert Teamkollege Musiala: "Auf sehr gutem Weg"

Bayern-Stürmer Serge Gnabry ist von Shootingstar Jamal Musiala begeistert. "Er ist immer noch ein kleiner, süßer Fratz, einfach ein sehr junger Bursche, der mit sehr viel Leichtigkeit auftritt und spielt", sagte Gnabry im Interview mit verschiedenen Medien über seinen 18 Jahre alten Teamkollegen: "In seiner Entwicklung ist die Spielzeit das, was ihn reifer werden lässt. Und da ist er auf einem sehr guten Weg."

Die EM mit dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus will Gnabry so schnell es geht vergessen. "Was im Sommer war, daran können wir nichts mehr ändern", sagte der 26-Jährige: "Wir haben jetzt eine Mannschaft mit einer brutalen Qualität auf dem Platz, so viele Talente. Hansi hat einen Riesen-Pool, aus dem er picken kann."

Auch Leroy Sane steht im aktuellen Kader für die drei anstehenden Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar, obwohl er bei den Bayern keinen guten Saisonstart hatte. "Wir versuchen, ihm Mut zuzusprechen", berichtete Gnabry: "Er weiß um seine Qualität und wird, sobald die Tore wieder fallen, auch mehr Selbstbewusstsein reinbekommen." Er sei sich sicher, "dass er bald wieder aufblühen wird".