RB Leipzig vs. FC Bayern: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Bundesliga! Der FC Bayern München muss zum schweren Auswärtsspiel nach Leipzig reisen. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Am 4. Spieltag der Bundesliga trifft Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern auf seinen alten Verein. Kann der FC Bayern weiter Punkte im Kampf um die 10. Meisterschaft in Folge sammeln? Hält RB Leipzig den Anschluss?

RB Leipzig vs. FC Bayern heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am 4. Spieltag der Bundesliga findet am heutigen Samstag (11. September) statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Austragungsort ist die Red Bull Arena in Leipzig. Am Montag teilte RB mit, dass sich trotz der leicht gestiegenen Inzidenz nichts an den Besucherplänen geändert habe und nach wie vor bis zu 34.000 Zuschauer das Spiel besuchen dürfen. Es gebe "keine Änderung am bereits genehmigten Hygienekonzept".

RB Leipzig vs. FC Bayern: Bundesliga heute live im TV und Livestream

In Österreich und Deutschland könnt Ihr das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Sky hat das Topspiel exklusiv im Programm. Der Pay-TV-Sender hält die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga um 15.30 und 18.30 Uhr.

Ab 17.30 Uhr melden sich Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann direkt aus dem Stadion zum "tipico Topspiel der Woche".

Wolff-Christoph Fuss wird das Duell in der Red Bull Arena live kommentieren.

Die Interviews im Stadion führt Patrick Wasserziehr.

Alternativ können Sky-Kunden mit der SkyGo-App auf einen Livestream zugreifen. Außerdem könnt Ihr Euch mit dem SkyTicket das Sport-Paket buchen. Diesen Dienst könnt Ihr monatlich kündigen.

RB Leipzig vs. FC Bayern: Bundesliga heute im Liveticker

Wie gewohnt habt Ihr die Möglichkeit, das Topspiel auch im Liveticker von SPOX zu verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig - FC Bayern.

RB Leipzig vs. FC Bayern heute live: Die möglichen Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Adams, Haidara - Olmo, Forsberg, Nkunku - Silva

München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

RB Leipzig vs FC Bayern heute live: Die letzten Duelle

Saison 2020/21, 27. Spieltag: RB Leipzig - FC Bayern 0:1 (0:1), Tor: Lewandowski

Saison 2020/21,10. Spieltag: FC Bayern - RB Leipzig 3:3 (2:2), Tore: Musiala, 2x Müller - Nkunku, Kluivert, Forsberg

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle