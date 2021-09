FC Bayern, News und Gerüchte: Hoeneß machte sich offenbar für Ribery-Rückkehr stark

Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß setzte sich offenbar für eine Rückkehr von Franck Ribery zum deutschen Rekordmeister ein. Paul Breitner hat sich zu den aktuellen Entwicklungen im Profi-Fußball geäußert. News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

FCB, Gerücht: Hoeneß machte sich wohl für Ribery-Rückkehr stark

Nachdem Anfang Juli Bilder von einem Gastspiel von Franck Ribery auf dem Trainingsplatz des FC Bayern München die Runde machten, wurden Gerüchte um eine Rückkehr des französischen Routiniers laut. Offenbar war ein Comeback an der Säbener Straße tatsächlich ein Thema.

Nach Informationen der Sport Bild soll sich Ribery an Ex-Präsident Uli Hoeneß gewandt und hinterlegt haben, dass er sich ein weiteres Engagement beim FC Bayern durchaus vorstellen könne. Ein Vorschlag, der bei Hoeneß durchaus auf Gegenliebe gestoßen sein soll. Der 69-Jährige soll Ribery sogar mitgeteilt haben, er würde sich der Sache annehmen.

Beim FC Bayern soll die Vorstellung, Ribery wieder zurückzuholen, allerdings nicht unbedingt gut angekommen sein. Demnach habe man im Fall des 38-Jährigen keinen Bedarf gesehen.

Vorstandschef Oliver Kahn habe dem Thema letztlich endgültig den Riegel vorgeschoben. "Ich habe viel Spaß mit Franck gehabt und wir haben auch sehr, sehr nette Gespräche gehabt. Ich habe ihn sogar abends mal im Restaurant getroffen. Wir denken aber nicht über eine Verpflichtung von Franck Ribery nach", erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender damals.

Sabitzer folgt auf Alaba: Alle Österreicher beim FC Bayern © getty 1/36 Mit Marcel Sabitzer schließt sich nach David Alabas Abgang wieder ein sehr prominenter Österreicher dem FC Bayern an. Wir blicken auf alle Stars aus dem Nachbarland, die München ihre Aufwartung machten. © getty 2/36 DAVID ALABA: Der erfolgreichste Fußballer Österreichs kam 2008 nach München, wurde Teil der österreichischen Brüder beim FC Bayern und bereits zwei Jahre später zu den Profis geholt. © getty 3/36 Louis van Gaal erkannte schnell das Talent von Alaba und setzte ihn noch vor seinem 18. Geburtstag als Linksverteidiger ein. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, ging er im im Winter 2011 per halbjähriger Leihe nach Hoffenheim. Zurück an der Säbener Straße … © getty 4/36 … brauchte es nicht lange, bis er Stammspieler wurde. Im Sommer 2021 endet seine Zeit nach geplatzten Vertragsverhandlungen beim FCB. Alaba sehnt sich nach einer neuen Herausforderung. Er wird ablösefrei wechseln. Wohin? Wohl zu Real Madrid. © getty 5/36 MARCO FRIEDL: Der vielseitige Verteidiger war bereits 2008 in die FCB-Jugend gewechselt und durchlief alle U-Mannschaften, ehe er 2017 einen Profivertrag unterschrieb. Sein Debüt feierte er noch im selben Jahr in der Champions League. © getty 6/36 Beim 2:1-Sieg gegen den RSC Anderlecht in der Gruppenphase stellte ihn Jupp Heynckes, der das Amt von Carlo Ancelotti übernommen hatte, gleich von Beginn auf. Sein zweites und letztes Spiel für die Profis folgte kurz darauf gegen Gladbach (1:2-Pleite). © getty 7/36 Zur Rückrunde folgte eine anderthalbjährige Leihe zum SV Werder Bremen, der Friedl für 3,5 Mio. Euro fest verpflichtete. Dort wurde er Stammspieler und stieg in dieser Saison ab. Der FC Bayern hält eine Rückkaufoption über zehn Mio. Euro. © getty 8/36 IVAN LUCIC: Der Keeper kam 2014 vom SV Ried nach München. Bei den Amateuren absolvierte er 15 Spiele, ein Einsatz bei den Profis blieb ihm aber verwehrt. Immerhin saß er für drei Spiele auf der Bank. Es folgte der Wechsel nach England (2016). © getty 9/36 Doch auch bei Bristol City war er nie Stammtorhüter, woran auch eine Leihe nach Dänemark nichts änderte. Nach sechs Monaten ohne Verein unterschrieb er für zwei Jahre bei Austria Wien. Inzwischen Stammkeeper bei Kroatiens Erstligisten NK Istra. © getty 10/36 YLLI SALLAHI: Nach einem Probetraining verpflichtete der FC Bayern den Linksverteidiger 2011 aus Kapfenberg. Nachdem er Stammspieler bei den Amateuren wurde, debütierte er zwei Spieltage nach der sicheren Meisterschaft 2014 unter Pep Guardiola. © GEPA 11/36 Im Januar 2015 folgte der Wechsel zum Karlsruher SC in die zweite Liga. Nach Unstimmigkeiten mit dem damaligen Trainer Marc-Patrick Meister wurde sein Vertrag 2017 aufgelöst. Seitdem ist Sallahi ohne Verein und hielt sich zuletzt bei 1860 fit. © getty 12/36 OLIVER MARKOUTZ: Kam 2011 aus der Salzburger Akademie nach München. Den Sprung zu den Profis schaffte er in drei Jahren aber nie. Er kehrte in sein Heimatland zurück und stürmt aktuell für Austria Klagenfurt. © getty 13/36 ALESSANDRO SCHÖPF: Bereits 2009 wechselte er aus Tirol zu den Bayern und wurde drei Jahre später mit einem Profivertrag ausgestattet. Den Sprung in die Bundesliga verpasste er aber. © getty 14/36 Nach zahlreichen Spielen für die Amateure wechselte Schöpf 2014 zum damaligen Absteiger 1. FC Nürnberg, um nach guten Leistungen zwei Jahre später auf Schalke zu unterschreiben. Dort avancierte er schnell zum Allrounder. © getty 15/36 Sein Vertrag läuft aber zum Saisonende aus und wird nach dem Abstieg nicht verlängert. Seine Zukunft steht in den Sternen. © imago images 16/36 DOMINIK BURUSIC: Kam 2009 mit 16 Jahren von der Admira zum FC Bayern. In seiner ersten Saison gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler für die U17 in 20 Spielen 17 Tore, dann verletzte er sich am Knie und war nie mehr der selbe. © imago images 17/36 2012 kehrte Burusic zur Admira zurück, bestritt wegen anhaltender Verletzungsproblemen aber nur mehr elf Pflichtspiele. Später noch bei Stripfing und ASK-BSC Bruck/Leitha aktiv, mittlerweile für eine Spielerberater-Agentur tätig. © imago images 18/36 CHRISTIAN DERFLINGER: Der Linzer Stürmer kam 2008 mit 14 zum FC Bayern und durchlief alle Nachwuchsmannschaften bis zur Reserve. Der Durchbruch blieb ihm aber verwehrt, weswegen er weiterzog. Mittlerweile beim SV Rödinghausen in der Regionalliga West. © getty 19/36 CHRISTOPHER KNASMÜLLNER: 2008 wechselte der Offensivmann von der Austria in den Nachwuchs der Bayern. Nach drei Jahren und ohne Einsatz bei den Profis war die Reise allerdings wieder beendet. Aktuell ist er Stammkraft bei Rapid Wien. © Daniel Sikorski 20/36 DANIEL SIKORSKI: Zwischen 2005 und 2010 machte der Stürmer nicht weniger als 135 Spiele für die FCB-Amateure, ehe er zum Wandervogel avancierte. Aktuell verdient der 33-Jährige sein Geld in Zypern. Hier geht's zum Interview mit SPOX und Goal. © getty 21/36 STEFAN MAIERHOFER: Wie aus dem Nichts tauchte er 2005 bei den Bayern auf und kam immerhin auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga und eine Kaderberufung in der Champions League. Es folgte eine ansehnliche Karriere. © getty 22/36 Unter anderem spielte er für Rapid Wien, RB Salzburg, Greuther Fürth, Wolverhampton und den 1. FC Köln. 2021 wechselte der 38-Jährige aufgrund der Flyeralarm-Connection von Admira Wacker zu den abstiegsbedrohten Würzburger Kickers. © getty 23/36 RALPH HASENHÜTTL: Als damaliger Routinier spielte er von 2002 bis 2004 gemeinsam mit Lahm, Schweinsteiger und Co. bei den Amateuren der Münchner. Anschließend widmete er sich seiner deutlich erfolgreicheren Trainerkarriere. © getty 24/36 Über Unterhaching und Aalen landete er 2013 beim FC Ingolstadt, den er in die Bundesliga führte. Es folgten zwei erfolgreiche Jahre mit RB Leipzig. 2018 übernahm er das Traineramt beim FC Southampton in der Premier League. © getty 25/36 ANDREAS HERZOG: Eine Saison nach dem Doublesieg mit Werder Bremen wagte der Offensivmann gemeinsam mit Trainer Otto Rehhagel 1995 den Wechsel nach München. Von langer Dauer war sein Aufenthalt allerdings nicht. © getty 26/36 Getreu nach dem Motto "Mia san wieder weg" war die Reise für Herzog und Rehhagel nach nur einer Saison wieder beendet. Herzog war nie unumstritten und kehrte nach Bremen zurück, wo er sechs weitere Jahre blieb. 2005 beendete er seine Karriere. © getty 27/36 Anschließend wurde Herzog ÖFB-Botschafter für die EM 2008 und startete eine Trainer-Karriere. Er betreute Österreichs U21, war Klinsmanns Co-Trainer der USA, trainierte zwei Jahre lang Israels Nationalteam - und übernimmt zur neuen Saison die Admira. © imago images 28/36 HARALD CERNY: Nachdem er 1990 von Admira in die U19 der Bayern gewechselt war, wurde der Mittelfeldspieler zwei Jahre später zu den Profis hochgezogen. Insgesamt kam er bis 1994 auf 17 Pflichtspieleinsätze für den FCB. © getty 29/36 Nach einem kurzen Intermezzo beim FC Tirol Innsbruck wechselte er zum Stadtrivalen 1860 München. Bei den Löwen mit 238 Bundesligaspielen Rekordspieler. Nach seinem Karriereende trainierte u. a. Jugendmannschaften beider Münchner Klubs. © imago images / Horstmüller 30/36 PETER PUMM: Der Abwehrspieler spielte von 1968 bis 1971 in München. Er absolvierte 97 Pflichtspiele und war in seiner Premierensaison Teil der ersten Meistermannschaft. Mit dem DFB-Pokalsieg sicherte er sich auch das Double. © imago images / Sven Simon 31/36 Der inzwischen 77-Jährige gilt als “Erfinder” des Offensivverteidigers. Nach seinem Wechsel zum DSV Alpin beendete er seine Karriere sechs Jahre nach seinem Abschied aus München 1997 bei Wattens-Wacker. © imago images 32/36 AUGUST STAREK: "Gustl" wechselte 1968 von Nürnberg zum FC Bayern und spielte dort zwei Jahre. Nach seinem Meistertitel mit dem FCN gewann er diesen ein Jahr später gemeinsam mit Pumm erneut. © GEPA 33/36 Nach seinem Karriereende war er fast ausschließlich Trainer von österreichischen Mannschaften (u. a. Co-Trainer des ÖFB-Teams, Austria Wien, Sturm Graz, Rapid Wien). Nach fast zwei Jahrzehnten als Coach setzte er sich 2000 zur Ruhe. © privat 34/36 EMILIAN METU: Der 17-Jährige wechselte im Sommer 2021 an die Isar und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. "Seit ich denken kann, ist Bayern mein Lieblingsverein", sagte der zentrale Mittelfeldspieler im Gespräch mit SPOX und Goal. © getty 35/36 Der österreichische U-Nationalspieler kommt vom SKN St. Pölten, wo er Anfang des Jahres sein Debüt in der Bundesliga gegeben hatte und somit zum jüngsten Spieler der Klubgeschichte avancierte. © getty 36/36 Der erste Österreicher bei Bayern war übrigens ADOLF RIEBE (1909 bis 1911), gefolgt von Torhüter KARL PEKARNA (1910 bis 1914) und VIKTOR HIERLÄNDER (1923).

FCB, News: Breiter: "Habe dem FC Bayern viel gegeben"

Bayern-Legende Paul Breitner hat sich im Interview mit der Sport Bild zu den aktuellen Entwicklungen im Profi-Fußball geäußert und dabei Kritik an den Scheich-Klubs Paris Saint-Germain und Manchester City geäußert.

"Ich bitte um Entschuldigung, doch das ist mir wurscht. Was in Paris, Liverpool oder Manchester passiert, interessiert mich so viel wie ein Fahrrad, das in Peking umfällt", so Breitner. "Mich interessiert der FC Bayern, Real Madrid und die Bundesliga."

Vor allem dem FC Bayern fühlt sich Breitner bis heute verbunden. Daran ändern auch seine teils öffentlich ausgetragenen Konflikte mit Entscheidungsträgern des deutschen Branchenprimus nichts.

"Der FC Bayern ist ein Schwerpunkt in meinem Leben. So wie ich ein Schwerpunkt in der Geschichte des FC Bayern bin. Ich habe dem FC Bayern viel gegeben, der FC Bayern mir. Wir sind quitt", stellte der 69-Jährige klar.

FCB, News: Union verpflichtet Bayerns Dajaku fest

Leon Dajaku (20) wird am Ende seiner bis 2022 gültigen Leihe zu Union Berlin nicht mehr zum FC Bayern zurückkehren. Die Eisernen hatten mit dem Rekordmeister auf eine feste Verpflichtung schon in diesem Sommer geeinigt. Die Saison 2021/22 wird er aber auf Leihbasis beim AFC Sunderland verbringen, das nach eigenen Angaben eine Kaufoption hält.

"Durch seine verletzungs- und krankheitsbedingen Ausfälle war es für Leon schwierig, sich in die Mannschaft zu spielen. Deshalb freuen wir uns, nun diesen Weg mit ihm zu gehen, um ihm die gewünschte Spielpraxis geben zu können. Wir halten diesen Schritt für zielführend in seiner weiteren Entwicklung", sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Dem Vernehmen erhalten die Münchener eine Ablöse in Höhe von 1 Million Euro, weitaus weniger als die vereinbarte Kaufoption im kommenden Sommer, die bei 2,5 Mio. Euro lag.

FC Bayern München: Spielplan nach der Länderspielpause

Wettbewerb Datum Gegner Ort Bundesliga 11.09.2021 RB Leipzig A Champions League 14.09.2021 FC Barcelona A Bundesliga 18.09.2021 VfL Bochum H Bundesliga 24.09.2021 Greuther Fürth A

Corentino Tolisso verletzt sich im Frankreich-Training

Corentino Tolisso hat das Mannschaftstraining mit der französischen Nationalmannschaft nach Angaben von RMC Sport abbrechen müssen.

Demnach habe sich der Bayern-Star verletzt und stehe nicht für das WM-Quali-Spiel gegen Bosnien (20.45 Uhr) zur Verfügung.