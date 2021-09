FC Bayern - Leroy Sane gibt Mannschaftskollegen Rätsel auf

Leroy Sanes Mannschaftskameraden beim FC Bayern München sollen sich laut The Athletic fragen, wieso Sane sein Potenzial nicht immer abrufen könne. Laut des Berichts könne dies auch an einer mentalen Blockade liegen, die sein Leistungsvermögen einschränke. Eine Versetzung auf seine bevorzugte Position bei Bayern und der Nationalmannschaft soll Abhilfe schaffen.

"Seine Teamkollegen fragen sich, ob er unter einer mentalen Blockade, einem Verlust von Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten leide und vielleicht auch in seinen eigenen Körper", zitiert das Portal eine Quelle aus seinem Umfeld. Dass es sich um Nachwehen seines Kreuzbandrisses und der Knie-OP handele, der er sich 2019 unterziehen musste, wird ausgeschlossen. Sane befinde sich in Top-Form, sein Knie sehe "perfekt" aus.

Der Flügelspieler selbst vermittle seinen Mitspielern das Gefühl, dass er zunehmend frustriert sei und nicht verstehe, weshalb er keinen größeren Einfluss auf das Spiel nehmen könne. Dass Sane, wie dem Nationalspieler bisweilen auch von Experten vorgeworfen wurde, die mentalen Voraussetzungen fehlen würden, um ein "echter Star" zu werden, glauben die Kollegen laut The Athletic nicht. Im Gegenteil. Sane habe es bisher lediglich nicht geschafft, auf dem Platz entsprechend abzuliefern.

Auch Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß scheint Sanes Situation umzutreiben. Laut Bild soll Hoeneß Sane zu sich nach Hause an den Tegernsee eingeladen haben. Hoeneß' Einladungen zu aufmunternden Gesprächen sind legendär. Sane soll bereits zugestimmt haben.

Sanes Probleme könnten laut seiner Mitspieler auch mit seiner Position auf dem Feld zusammenhängen. Während er bei Manchester City unter Pep Guardiola bis zu seiner Verletzung vor allem auf der linken Seite eingesetzt wurde, spielte er in der Vorsaison unter Hansi Flick beim FCB nahezu ausschließlich auf rechts. Auch in dieser Saison begann Sane unter dem neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf der rechten Seite. Beim 12:0 im DFB-Pokal gegen den Bremer SV spielte Sane als Linksaußen und erzielte ein Tor und gab zwei Vorlagen.

Noten: Sane sammelt Pluspunkte - eine Position macht weiter Sorgen © getty 1/17 Das DFB-Team hat das Premierenspiel von Hansi Flick äußerst glanzlos mit 2:0 gegen Liechtenstein gewonnen. Während ein Sorgenkind Selbstvertrauen sammelte, fielen andere ab. Die Noten und Einzelkritiken zum deutschen Team. © imago images 2/17 BERND LENO: Vertrat den geschonten Neuer, der ihn im nächsten Spiel wieder ersetzen wird. Um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen, taugte diese Partie aber überhaupt nicht. 15 Ballkontakte, kein Schuss aufs Tor, spielte einmal gut mit. Note: 3,5. © imago images 3/17 RIDLE BAKU: Die rechte Abwehrseite bleibt eine Problemposition. Gewann in seinem zweiten Länderspiel nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe und fiel mit vielen Konzentrationsfehlern auf. Seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Note: 4,5. © imago images 4/17 THILO KEHRER: Angesichts der hohen Belastung erhielt er eine Chance und zeigte eine grundsolide Leistung gegen einen drittklassigen Gegner. Fast alle (meist einfachen) Pässe kamen an, siebenmal eroberte er den Ball. Note: 3. © getty 5/17 NIKLAS SÜLE: Defensiv nicht gefordert, bestand seine Hauptbeschäftigung darin, die Ballzirkulation am Leben zu halten. Dass nach vorne zu wenig ging, zeigten seine Ballaktionen (129, klar die meisten). Seine Torschüsse waren harmlos. Note: 3,5. © getty 6/17 ROBIN GOSENS: Scheiterte per Kopf am Pfosten, rückte immer wieder in den Sechzehner als Adressat von Flanken. Eins-gegen-Eins-Situationen suchte er viel zu selten, dafür immer wieder mit Abschlüssen. Kurz vor Schluss verletzt. Note: 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Vergab die erste dicke Gelegenheit, fast alles lief über ihn. Traumpass auf Gosens, aber auch er verschleppte zu häufig das Tempo. Von seiner gewohnten Dominanz war zu selten etwas zu spüren. Note: 3,5. © getty 8/17 ILKAY GÜNDOGAN: Anfangs schlechter als Nebenmann Kimmich ins Spiel integriert, versuchte sich häufig an Steilpässen, die nicht ankamen. Seinen Distanzschüssen fehlte das Zielwasser, nach dem Wechsel mit zwei gefährlichen Szenen. Note: 4. © getty 9/17 JAMAL MUSIALA: Erster Startelfeinsatz im sechsten Spiel. Erst blass, fasste er sich vor dem 1:0 ein Herz, riss eine Lücke und fand Werner. Dass er noch Steigerungsbedarf hat, ist offensichtlich - aber ebenso sein Mega-Potenzial. Note: 3,5. © getty 10/17 KAI HAVERTZ: Aufgrund des Fehlens von Müller diesmal hinter der Spitze aufgeboten, fand er keine Bindung zum Geschehen. Keinem Torschuss stehen immerhin drei Vorlagen gegenüber, der Chelsea-Profi kann deutlich mehr. Note: 4,5. © getty 11/17 LEROY SANE: Primär auf seiner geliebten linken Seite eingesetzt, war er direkt gut im Spiel, baute dann aber etwas ab. Über die komplette Spielzeit jedoch bemüht und anspielbar, belohnte sich mit einer starken Einzelaktion zum 2:0. Note: 2,5. © imago images 12/17 TIMO WERNER: Nach früher Chance lange abgemeldet, ehe er kurz vor der Pause mit gutem Laufweg für den Dosenöffner sorgte. Ansonsten im dichten Abwehrverbund gut aufgehoben, nur 18 Ballkontakte. Hätte aber trotzdem nachlegen können. Note: 3,5. © getty 13/17 MARCO REUS: Nahm den Platz von Havertz hinter der Spitze ein und sorgte zumindest für etwas Belebung mit seiner Dynamik. Traf bei seinem Comeback das Außennetz und ein Liechtensteiner Abwehrbein. Note. 3. © getty 14/17 JONAS HOFMANN: Ersetzte Baku als Rechtsverteidiger und fand mit seiner ersten Hereingabe direkt den Kopf von Sane. Danach wurde er nicht mehr auffällig. Note: 3,5. © getty 15/17 SERGE GNABRY: Ersetzte Teamkollege Musiala und fand sich gut ein. Seine zwei Abschlussversuche wurden geblockt, er war gut ins Kombinationsspiel integriert. Note: 3. © imago images 16/17 LEON GORETZKA: In seinen knapp 20 Minuten trat er nur einmal in Erscheinung, als er Sane den Ball zuspielte und dadurch einen Assist sammelte. Sein Anteil am Tor war jedoch nicht sonderlich hoch. Keine Bewertung. © imago images 17/17 FLORIAN WIRTZ: Durfte kurz vor Schluss für Kimmich noch aufs Feld und feierte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. In Szene setzen konnte sich der 18-Jährige jedoch nicht mehr. Keine Bewertung.

Leroy Sane: Hansi Flick räumt mit Gerüchten auf

Beim jüngsten 5:0 gegen Hertha BSC durfte Sane nach seiner Einwechslung ebenfalls links ran und bereitete ein Tor vor. "Auf rechts hat Leroy oft die Situation, dass er den Ball in den Fuß will und dann mit dem Rücken zum Tor spielen muss - da hat er aber nicht seine größte Qualität. Wenn er links spielt, hat er ein bisschen mehr Tiefe, das Spiel vor sich, da fällt es ihm leichter", wurde Nagelsmann nach dem Pokalsieg in der Bild zitiert.

Auch Hansi Flick setzte Sane beim mageren 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein auf der linken Seite ein, Sane erzielte das erlösende zweite Tor.

Am Samstag räumte Flick auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien am Sonntag (20.45 Uhr/Liveticker) mit Gerüchten auf, er habe sich mit Sane vergangene Saison nicht verstanden. "Es hieß, wir hätten in München Probleme gehabt, das ist Unsinn und hineininterpretiert. Das wird hier auch nicht so sein", sagte Flick. Und weiter: "Er ist immer in der Lage, sich Freiräume zu verschaffen und gefährlich zu werden. Seine Dynamik ist enorm wichtig, wenn er so spielt, ist alles gesagt. Er hat gezeigt, dass er bereit ist."

Ranking: Diese Deutschen generierten die höchsten Transfererlöse © getty 1/21 Mit Havertz und Werner wechselten 2020 gleich zwei deutsche Spieler für viel Geld ins Ausland. Im Ranking der 20 Fußballer aus Deutschland mit den höchsten, kumulierten Transfererlösen (Quelle: Transfermarkt.de) reicht es aber nur für Rang drei und fünf. © getty 2/21 Platz 20: Nico Schulz - 32,5 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: Borussia Dortmund © getty 3/21 Platz 19: Bernd Leno - 33 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: FC Arsenal © getty 4/21 Platz 18: Ilkay Gündogan - 33,35 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: Manchester City © getty 5/21 Platz 17: Benjamin Henrichs - 35 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: RB Leipzig © getty 6/21 Platz 16: Kerem Demirbay - 36,7 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: Bayer Leverkusen © getty 7/21 Platz 15: Thilo Kehrer - 37 Millionen Euro (1 Transfer), aktueller Verein: Paris Saint-Germain © getty 8/21 Platz 14: Lukas Podolski - 40,7 Millionen Euro (6 Transfers), aktueller Verein: Gornik Zabrze © getty 9/21 Platz 13: Emre Can - 43 Millionen Euro (4 Transfers), aktueller Verein: Borussia Dortmund © getty 10/21 Platz 12: Antonio Rüdiger - 48 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: FC Chelsea © getty 11/21 Platz 11: Shkodran Mustafi - 49,08 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: vereinslos © getty 12/21 Platz 10: Maximilian Philipp - 49,5 Millionen Euro (4 Transfers), aktueller Verein: VfL Wolfsburg © getty 13/21 Platz 9: Mario Gomez - 49,55 Millionen Euro (4 Transfers), aktueller Verein: Karriereende © getty 14/21 Platz 8: Mario Götze - 59 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: PSV Eindhoven © getty 15/21 Platz 7: Mats Hummels - 69,7 Millionen Euro (3 Transfers), aktueller Verein: Borussia Dortmund © getty 16/21 Platz 6: Mesut Özil - 70 Millionen Euro (4 Transfers), aktueller Verein: Fenerbahce Istanbul © getty 17/21 Platz 5: Timo Werner - 75,2 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: FC Chelsea © getty 18/21 Platz 4: Julian Draxler - 79 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: Paris Saint-Germain © getty 19/21 Platz 3: Kai Havertz - 80 Millionen Euro (1 Transfer), aktueller Verein: FC Chelsea © getty 20/21 Platz 2: Andre Schürrle - 93,9 Millionen Euro (6 Transfers), aktueller Verein: Karriereende © getty 21/21 Platz 1: Leroy Sane - 97 Millionen Euro (2 Transfers), aktueller Verein: FC Bayern München

Leroy Sane: Pfiffe vom eigenen Anhang

Die Mannschaftskameraden von Leroy Sane treibt laut The Athletic auch die Frage um, wieso Sane von den Fans des FC Bayern nicht nur positiv gesehen wird. Beim Spiel gegen Köln war er von Teilen des Anhangs ausgepfiffen und bei seiner Auswechslung für Jamal Musiala mit hämischen Applaus bedacht worden.

"Wir, die Profis waren und sind, haben das alle schon erlebt. Das ist nichts Schönes. Auch mir ist das mal widerfahren, als ich in frühen Jahren nach München gewechselt bin", erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn danach im kicker. Sane sei nun gefordert, "das wegzustecken und zu verarbeiten. Zwar werde der Klub den Spieler dabei bestmöglich unterstützen, "damit Leroy seine Leistung beim FC Bayern bringen will", aber: "Es gehören immer zwei dazu - er muss das wollen."

Trainer Julian Nagelsmann hatte zu den Pfiffen gesagt: "Die Pfiffe habe ich wahrgenommen. Es gehört sich, dass die eigenen Fans die Spieler unterstützen. Es gibt keinen Spieler auf der Welt, der nicht am liebsten Top-Leistung abruft". Und ergänzte: "Wir werden ganz normal mit ihm arbeiten und die Dinge besprechen, die wir besser machen wollen. Die Pfiffe werden wir nicht großartig thematisieren."

