FC Bayern München - Manuel Neuer über Früchtl: "Hat mich gewundert, dass er in Nürnberg nicht gespielt hat"

Manuel Neuer (33) vom FC Bayern München kann nicht nachvollziehen, warum Christian Früchtl (21) bei seiner Leihstation 1. FC Nürnberg in der vergangenen Saison nicht Stammkeeper gewesen ist.

Früchtl sei "ein guter Torwart", wie Neuer bei Sky erklärte: "Es hat mich gewundert, dass er in Nürnberg nicht gespielt hat. Das hätte ich ihm gewünscht und das hätte er auch verdient gehabt". Früchtl war lediglich die Nummer zwei hinter Christian Mathenia und absolvierte kein einziges Spiel.

Auch für die Profis des FC Bayern kam Früchtl bisher noch nicht zum Einsatz. Beim Auswärtsspiel bei Greuther Fürth am Freitag (20.30 Uhr) wird er aber auf der Bank sitzen und den verletzten Sven Ulreich vertreten. Er zog sich bei einem harten Einsteigen von Michael Cuisance im Training am Montag eine Innenband-Teilverletzung am rechten Kniegelenk zu.

Früchtl selbst fehlte zuletzt wochenlang wegen eines Schlüsslbeinbruchs, absolvierte zuletzt aber zwei Spiele über 90 Minuten für die Reserve in der Regionalliga.