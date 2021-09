FC Bayern: Fünf Verbesserungen unter Trainer Julian Nagelsmann

Seit knapp drei Monaten ist Julian Nagelsmann Trainer des FC Bayern München. Die sportliche Bilanz ist vor dem zweiten Champions-League-Spiel gegen Dynamo Kiew (21 Uhr im LIVETICKER) mit acht Siegen aus neun Pflichtspielen und 41:6 Toren herausragend. Was hat sich unter Nagelsmann im Vergleich zu Vorgänger Hansi Flick konkret verbessert?

Der FC Bayern präsentiert sich öffentlich harmonischer

Bei Hansi Flick hat es nach dem Amtsantritt als Cheftrainer ziemlich genau zwei Monate gedauert, bis es zur ersten öffentlichen Auseinandersetzung mit der Klubspitze gekommen ist. Im Winter-Trainingslager in Katar 2020 forderte Flick in einem nicht autorisierten Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung Neuzugänge, "auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn".

Sportvorstand Hasan Salihamidzic kritisierte daraufhin Flicks "mediale Kaderplanung" und besorgte ihm als Strafe per Leihe Alvaro Odriozola von Real Madrid. Der spanische Rechtsverteidiger erwies sich nicht als Verstärkung, am Ende der Saison gewann Flick mit dem FC Bayern trotzdem alle verfügbaren Titel. Der Erfolgslauf verhinderte aber nicht, dass Trainer und Sportvorstand wegen unterschiedlichster Themen in regelmäßigen Abständen aneinander gerieten. Diese Auseinandersetzungen waren es schließlich auch, die Flicks Abschied trotz laufenden Vertrages auslösten.

Die Zwei-Monats-Marke im Amt hat Nagelsmann längst überschritten, öffentliche Dissonanzen mit der Klubspitze gab es bisher keine. Stattdessen äußerte sich der Trainer öffentlich vor allem in Sachen Transfers äußerst zurückhaltend, betonte immer wieder sein Verständnis für die durch die Corona-Pandemie bedingte angespannte finanzielle Situation. Intern soll Nagelsmann gegen Ende der Transferphase aber schon auch für eine Verstärkung geworben haben. Bekommen hat er Wunschspieler Marcel Sabitzer, der schon bei RB Leipzig sein Kapitän war.

FC Bayern vs. Dynamo Kiew: Durchpusten kannst Du vergessen, Joshua! © getty 1/14 Der FC Bayern München hofft am Mittwoch gegen Dynamo Kiew (20.45 Uhr) auf den nächsten Dreier in der Champions-League-Gruppenphase. SPOX zeigt euch, wie der Gastgeber voraussichtlich in die Partie startet. © getty 2/14 Kingsley Coman ist für Mittwoch laut Julian Nagelsmann "noch keine Option". Dem Franzosen gehe es nach seiner Herz-OP aber gut, "er strahlt und ist glücklich", sagte der Bayern-Coach am Dienstag auf der Pressekonferenz vor der Partie. © getty 3/14 TOR: Manuel Neuer. Der Kapitän der Münchner ist natürlich auch gegen Kiew gesetzt. © getty 4/14 ABWEHR: Benjamin Pavard. "Es ärgert mich, weil wir uns in der Halbzeitpause eigentlich genau dieselbe Situation angeschaut haben", sagte Nagelsmann nach Pavards Platzverweis in Fürth - in der Champions League darf er trotzdem wieder auf rechts starten. © getty 5/14 Dayot Upamecano. Nach etwas wackligem Saisonstart kommt der Franzose immer besser in Form und ist in der Abwehrzentrale gesetzt. © getty 6/14 Niklas Süle. "Er nimmt eine gute Entwicklung und macht das professionell", erklärte Nagelsmann am Dienstag vor der Partie über Süles Verletzungscomeback. Zuletzt stand er dreimal hintereinander in der Startelf und wird auch gegen Kiew starten. © getty 7/14 Alphonso Davies. © getty 8/14 MITTELFELD: Joshua Kimmich. Nagelsmann kündigte bereits an, dass Kimmich "auf jeden Fall spielen" werde. Derzeit gebe es für den Bayern-Coach "keinen Bedarf", den Vielspieler durchpusten zu lassen. © getty 9/14 Leon Goretzka. © getty 10/14 ANGRIFF: Serge Gnabry. Nach Kurzeinsatz gegen Fürth kehrt Gnabry wieder zurück in die Startelf. Im Hinblick auf Kiew appellierte er an den Siegeswillen: "Da steht morgen ein Gegner, der uns wieder versucht, das Leben schwer zu machen." © getty 11/14 Thomas Müller. © getty 12/14 Leroy Sane. Zurück in absoluter Topform ist der Nationalspieler auf der Münchner Außenbahn gesetzt. © getty 13/14 Robert Lewandowski. © getty 14/14 Und so gehen die Bayern heute Abend voraussichtlich ins Spiel.

Der FC Bayern München ist taktisch variabler

Die "Gratwanderung" ist seit seinem Amtsantritt eines von Nagelsmanns Lieblingsthemen. "Man hat unglaublich wenig Trainingszeit, da musst du bei den Entscheidungen immer eine Gratwanderung machen", sagte er beispielsweise nach dem 4:1-Sieg bei RB Leipzig und fragte sich selbst: "Wie viel Altes machst du, was extrem bewährt ist? Und wie viel Neues bringst du rein?"

Auf der einen Seite des Grats befindet sich die Lust am Taktik-Tüfteln, der er bei seinen vorherigen Stationen in Hoffenheim und Leipzig so exzessiv gefrönt hatte - und womit er sich für den FC Bayern erst interessant gemacht hat. Auf der anderen das Wissen, dass die Mannschaft ein bewährtes System beherrscht und zu viele Änderungen unnötig Verwirrung stiften.

Zunächst vertraute Nagelsmann fast ausschließlich auf Flicks 4-2-3-1-System, mittlerweile wagt er aber immer mehr Blicke auf die andere Seite des Grats. Vor allem im Defensivbereich experimentiert Nagelsmann, probierte bereits Dreier-, Dreieinhalber- und Viererketten. Scheiterte das erste diesbezügliche Experiment beim nicht sonderlich überzeugenden 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln noch, springt die Mannschaft mittlerweile souverän zwischen den Systemen.

Vor allem in Hinblick auf die Kader-Besetzung eine äußerst interessante Option ist die beispielsweise beim Sieg in Leipzig angewandte Dreieinhalberkette. Linksverteidiger Alphonso Davies rückte da bei eigenem Ballbesitz nach vorne, die verbliebenen drei Viererketten-Mitglieder samt Rechtsverteidiger Benjamin Pavard bildeten zur Absicherung eine Dreierkette. Diese Ausrichtung kaschiert den Umstand, dass der FC Bayern über keinen offensivstarken Rechtsverteidiger verfügt.

Ernsthafte Absturzgefahr bestand bei Nagelsmanns bisheriger Gratwanderung keine, was aber auch nicht überraschend ist: Der 34-Jährige stammt schließlich aus dem bayerischen Landsberg am Lech und ist mit den Bergen und ihren Tücken aufgewachsen. Durchaus denkbar, dass er nach den ersten guten Erfahrungen weitere taktische Wagnisse eingeht.

Bayern-Noten: Offensiver Davies gleich effizient - Lewy ohne Tor! © getty 1/16 Der FC Bayern München hat zum Auftakt des 6. Spieltags der Bundesliga mit 3:1 (2:0) bei Aufsteiger Greuther Fürth gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter FCB-Spieler. © imago images 2/16 MANUEL NEUER: Spielte in der ersten Halbzeit zwei schlampige Fehlpässe. Ansonsten war der Keeper nur wenig gefordert und zur Stelle, wenn doch einmal etwas auf seinen Kasten kam. Beim Gegentor machtlos. Note: 4. © imago images 3/16 NIKLAS SÜLE: Absolvierte sein 200. Bundesligaspiel und tat dies relativ souverän. Im Zweikampf meist Sieger, einige Male mit guter Antizipation und aufmerksam. Note: 3. © imago images 4/16 DAYOT UPAMECANO: Mit dem Ballgewinn, der letztlich zum Konter zur Führung führte. Erneut sehr bissig gegen den Ball. Beim Gegentor sah er nicht gut aus. Starker Diagonalball auf Davies (38.). Note: 3. © getty 5/16 LUCAS HERNANDEZ: Mit den meisten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld (113) und auch mit den meisten Zweikämpfen (31), von denen er weit über die Hälfte gewann. Auch immer wieder offensiv mit dabei. Note: 3. © imago images 6/16 BENJAMIN PAVARD: Zur Pause mit einer Passquote von 100 Prozent, nach der Pause immer noch - aber mit der frühen Roten Karte nach seinem Foul an Green (48.). Ansonsten mit einer soliden, unauffälligen Vorstellung. Note: 4. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH: Nach seinem Doppelpack gegen Bochum erneut mit einem Treffer - sein toller Schlenzer zum 2:0 ebnete den Sieg. Hatte das Zentrum im Griff und verteilte die Bälle gut. Note: 2,5. © imago images 8/16 LEON GORETZKA: Vergab die erste Bayern-Chance, als sein Rechtschuss nur knapp vorbei ging (4.). Das war offensiv zugleich seine auffälligste Szene. Gegen den Ball mit der bekannten Aggressivität. Note: 3,5. © getty 9/16 ALPHONSO DAVIES: Als sehr offensiver Linksaußen unterwegs und in dieser Rolle gleich effizient: Legte Müller das 1:0 auf und hatte auch unmittelbar vor dem 2:0 seine Füße im Spiel. Rückte nach Pavards Platzverweis in die Viererkette. Note: 2,5. © imago images 10/16 THOMAS MÜLLER: Verzeichnete die meisten Ballverluste bei den Bayern (12) und hatte die schwächste Passquote aller FCB-Spieler (73 Prozent), zielte bei seinem 1:0 aber punktgenau. Davon abgesehen mit wenigen guten Offensivszenen. Note: 3,5. © imago images 11/16 LEROY SANE: Schickte Vorlagengeber Davies vor dem 1:0 auf die Reise. Legte zudem den Ball zu Kimmichs 2:0 auf. Sehr aktiv und variabel unterwegs, zog die meisten Sprints an. Führte die meisten Zweikämpfe, gewann jedoch nur 29 Prozent davon. Note: 2,5. © imago images 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Insgesamt mit nur 31 Ballaktionen. Traf nach einer Ecke per eingesprungenem Hacken-Schuss die Latte (40.) und klebte beim 3:0 an Eigentorschütze Griesbeck. Blieb nach 15 BL-Spielen in Folge erstmals wieder ohne Tor. Note: 3,5. © imago images 13/16 MARCEL SABITZER: Nach 61 Minuten für Sane gekommen, um in Unterzahl das Zentrum zu stärken. Das gelang trotz der unermüdlichen Fürther Bemühungen, ansonsten jedoch ohne auffällige Szene. Note: 3,5. © getty 14/16 SERGE GNABRY: Kam nach 76 Minuten für Müller, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 15/16 JOSIP STANISIC: Süle ging für ihn herunter (86.). Kurz danach fiel Fürths Ehrentreffer, da passte die Abstimmung zwischen ihm und Upamecano nicht. Keine Bewertung. © getty 16/16 JAMAL MUSIALA: In Minute 87 für Goretzka ins Spiel gekommen. Keine Bewertung.

Die Defensive des FC Bayern steht deutlich stabiler

Hansi Flick stellte als Trainer des FC Bayern so einige Bestwerte auf, am nennenswertesten sicherlich das erstmals in der Klubgeschichte errungene Sextuple. Unter seine Regie fällt aber auch der negative Bestwert: meiste Bundesligaspiele in Folge in Rückstand geraten. Achtmal hintereinander musste sich der FC Bayern vor ziemlich genau einem Jahr als Aufholjäger beweisen (was ihm auch meistens gelang).

Entpuppte sich das überraschend hohe Abwehrverhalten in der Triple-Saison noch als Erfolgsrezept, wurde es in der zweiten Saison zum Problem. Bei Ballverlusten stimmte die Tiefensicherung wiederholt nicht, der FC Bayern war damals mit weiten Pässen in die Spitze und hinterherrennenden Stürmern leicht zu überwinden. Die Defensivprobleme begleiteten Flick bis zu dessen Abschied. Am Ende standen in 86 Pflichtspielen unter seiner Regie 91 Gegentore, mehr als eines pro Spiel also.

Unter Nagelsmann ist die Defensive nach kleineren Anfangsschwierigkeiten mittlerweile eine Art Prunkstück. In den vergangenen sechs Pflichtspielen gab es nur zwei Gegentore. Es funktionieren die verschiedenen Systeme, es funktionieren die verschiedenen Besetzungen. Vor allem die drei Innenverteidiger Dayot Upamecano, Niklas Süle und Lucas Hernandez überzeugten bisher mit konzentrierten Vorstellungen und guter Abstimmung untereinander.