FC Bayern: Dietmar Hamann glaubt nicht an zehnten Meistertitel in Folge

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt nicht an den zehnten deutschen Meistertitel seines Ex-Klubs Bayern München in Folge.

"Es sind so viele Unbekannte bei den Bayern", sagte der Sky-Experte. Hamann (47) setzt in dieser Saison im Titelkampf vielmehr auf Borussia Dortmund. "Die haben die beste Chance", sagte er. Auch RB Leipzig sei "nicht zu unterschätzen. Und Leverkusen hat einen Kader mit viel Potenzial".

Warum es beim FC Bayern in dieser Saison unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann nicht reicht, begründete Hamann so: "Sie haben die Innenverteidigung verloren, die nicht zu ersetzen ist. Der Kader ist nicht so breit wie die letzten Jahre - und die Bayern hatten die letzten Jahre ein unheimliches Pensum. Sie waren jetzt neunmal Meister, und sich jedes Jahr zu pushen, das erfordert unheimliche mentale Kraft."

Für Nagelsmann sei es, so Hamann, die schwerste Aufgabe, "dass er die Stars auf seine Seite bekommt und die bei Laune hält".