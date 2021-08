Gerd Müller: Öffentliche Gedenkfeier am Freitag in Nördlingen

Nach dem Tod der Fußball-Legende Gerd Müller wird dessen Geburtsstadt Nördlingen am Freitag eine öffentliche Gedenkfeier veranstalten. Wie die bayerische Stadt am Dienstag mitteilte, wird die Feier um 18.00 Uhr im Stadtsaal Klösterle stattfinden.

"Wir trauern um einen großen Sohn unserer Stadt, der bei seinen Auftritten im In- und Ausland stets auch Botschafter seiner Heimatstadt Nördlingen war", sagte Oberbürgermeister David Wittner.

"Neben geladenen Gästen sind auch interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen, an der Trauerstunde im Klösterle teilzunehmen", hieß es in der Mitteilung der Stadt. Auch ein Kondolenzbuch werde ausliegen. Wegen der Abstands- und Hygienevorschriften aufgrund der Corona-Pandemie gebe es nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen.

Müller wurde am 3. November 1945 in Nördlingen geboren und wechselte 1964 vom TSV Nördlingen zum FC Bayern. Dort prägte der "Bomber der Nation" als Torjäger eine Ära. Am Sonntagmorgen war Müller im Alter von 75 Jahren nach langer Alzheimer-Erkrankung in einem Pflegeheim südlich von München verstorben.