Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an dem jungen Offensivspieler Amine Adli vom französischen Zweitligisten FC Toulouse. Das berichtet RMC Sport .

Demnach soll der deutsche Rekordmeister bereits seit einigen Wochen mit dem 21-jährigen Franzosen in Kontakt stehen. Dabei habe Bayern Adli einen langfristigen Plan präsentiert, in dem er zunächst als vierte Option für die Außenbahnen hinter Kingsley Coman, Leroy Sane und Serge Gnabry eingeplant wäre.

Amine Adli zum FC Bayern? Auch Leverkusen und Co. sollen interessiert sein

Ein Transferangebot an Toulouse soll der FCB derzeit vorbereiten, so der Bericht weiter. Dass Adli, dessen Vertrag bei den Südfranzosen 2022 ausläuft, diesen Sommer den Verein verlassen könnte und mehrere größere europäische Vereine an ihm dran sind, hatte Toulouse-Präsident Damien Comolli bereits vor einigen Wochen bestätigt.

Unter anderem wurden auch Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg oder Milan mit dem früheren französischen Junioren-Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Adli stammt aus der Nachwuchsabteilung von Toulouse und feierte vergangene Saison seinen Durchbruch bei den Profis. In 33 Ligue-2-Einsätzen gelangen ihm acht Tore und sieben Vorlagen.

FC Bayern München offenbar an Toulouse-Talent Amine Adli interessiert

Oliver Maywurm

09. Aug. 202112:23 UTC +02:00

Amine Adli hat vergangene Saison in der Ligue 2 auf sich aufmerksam gemacht. Der FC Bayern soll das Talent aus Toulouse auf dem Zettel haben.

