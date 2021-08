FC Bayern: Joshua Kimmich schnauzt Mitspieler an: "Ich raste hier gleich aus, Mann!"

Joshua Kimmich hat im Training des FC Bayern seinen Mannschaftskollegen Josip Stanisic angeschnauzt. "Komm weiter rein, Alter! Ich raste hier gleich aus, Mann. Du stehst drei Meter im Aus", schimpfte der 26-Jährige bei einer Übung, die BR24 Sport filmte und postete.

Die Szene ereignete sich am Mittwoch im Training im Rahmen der Teampräsentation der Münchner in der Allianz Arena. In der Tat schien der 21-jährige Stanisic bei der Übung außerhalb des Passfeldes zu stehen. Das passte dem für seinen Ehrgeiz bekannten Kimmich freilich nicht.

Kimmich steht laut übereinstimmenden Medienberichten beim FC Bayern vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Demnach seien sich beide Parteien einig, das bis 2023 datierte Arbeitspapier bis 2026 auszuweiten.

Kimmich, der in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, wechselte 2015 von RB Leipzig nach München. Der gebürtige Rottweiler absolvierte bislang 173 Bundesligaspiele. Seine Bilanz: 17 Tore und 48 Assists.