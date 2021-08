Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern: Glücksgriff auf allen Ebenen

Auch wenn der FC Bayern mit dem Bremer SV nur einen Fünftligisten aus dem Weg räumte, stellte Eric Maxim Choupo-Moting beim 12:0-Schützenfest in der 1. Runde des DFB-Pokals einmal mehr seinen Wert als Spieler und Persönlichkeit für den Rekordmeister unter Beweis.

"Choupo, Choupo, Choupo", hallte es unüberhörbar durch das Bremer Weserstadion. Für den "Hamburger Jung", wie sich Erix Maxim Choupo-Moting selbst nennt, hätte der Mittwochabend nicht besser verlaufen können.

Mit vier Toren und drei Vorlagen war er an sieben der zwölf Treffer des FC Bayern gegen den Bremer SV beteiligt - für die zahlreich erschienenen Fans der Münchner im Stadion Grund genug, den Ersatz des geschonten Robert Lewandowski auch nach dem Abpfiff noch minutenlang zu feiern.

"Es war ein schöner und gelungener Abend", sagte Choupo-Moting kurz darauf am Sky-Mikrofon. "Auf dem Bolzplatz habe ich schon auch mal einen Fünfer- und Sechserpack gemacht, aber ich glaube es ist mein erster Viererpack in meiner Profi-Zeit gewesen."

Sicher, der Auftritt gegen den fünftklassigen und dementsprechend chancenlosen Kontrahenten sollte nicht überbewertet werden. Das gute, weil von der ersten bis zur letzten Minute seriös angegangene Trainingsspiel, stellte sich aber als weiterer Beleg dafür heraus, warum die Verpflichtung von Choupo-Moting im Oktober 2020 ein absoluter Glücksgriff für den FC Bayern war.

© getty Eric Maxim Choupo-Moting ist für den FCB enorm wertvoll.

FC Bayern: Choupo-Moting liefert, wenn er gebraucht wird

Der 32 Jahre alte Stürmer weiß um seine Rolle als Lewandowski-Backup, liefert aber zuverlässig und konstant, wenn er gebraucht wird. Ob in der Champions League gegen Kailber wie Lazio Rom oder Paris Saint-Germain, im Tagesgeschäft Bundesliga - oder eben an Tagen, an denen auf dem Papier alles auf einen Spaziergang hindeutet. Trainer Julian Nagelsmann zeigte sich nach dem 12:0 voll des Lobes für Choupo-Moting - und zwar nicht in erster Linie wegen dessen Offensivleistung.

"Dass ein Spieler mit Ball etwas machen will, ist für mich relativ klar. Dass er viele Tore geschossen hat und auch vorbereitet hat, ist gut. Aber dass er so gut verteidigt, das rechne ich ihm hoch an", sagte Nagelsmann. "Das finde ich immer sehr lobenswert, wenn einer mit dem Status, den er schon hat, so Gas gibt."

Worte, die zeigen, wie wichtig Choupo-Moting auch als Persönlichkeit für die Mannschaft von Nagelsmann ist. Der kamerunische Nationalspieler hat, obwohl er mehr Ergänzungs- als Stammkraft ist, einen großen Einfluss auf seine Kollegen, weil er viel mit ihnen spricht und neben seiner humorvollen Art höchste Professionalität vorlebt.

Nicht grundlos entschieden sich die Verantwortlichen im Juni dazu, den ursprünglich nur für acht Monate verpflichteten Choupo-Moting mit einem Zweijahresvertrag bis 2023 auszustatten. Er ist Leistungsträger und Kümmerer zugleich, gerade die Jüngeren können sich an dem früheren HSV-, Mainz- und Schalke-Profi ein Beispiel nehmen.

Bayern-Noten: Offensiv-Duo glänzt - Sane tankt Selbstvertrauen © getty 1/17 Gute, seriöse Trainingseinheit: Der FC Bayern schlägt den Fünftligist Bremer SV mit 12:0 und zieht in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Besonders ein Offensiv-Duo weiß bei der Tor-Gala zu überzeugen. Leroy Sane tankt Selbstvertrauen. Die Noten. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Ruhiger Arbeitstag für den Neuer-Vertreter. Hielt seinen Kasten sauber, konnte sich gegen harmlose Bremer aber auch nicht wirklich auszeichnen. Note: 3,5. © getty 3/17 BOUNA SARR: Offensiv hin und wieder mit ein paar guten Akzenten, defensiv dafür gerade in Durchgang eins nicht immer stabil. Traf kurz vor Ende ohne Gegenwehr zum 11:0. Passabel, mehr nicht. Note: 3. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE (bis 45.): Gute Zweikampfführung, gute Spieleröffnung - wenn auch kaum gefordert. Durfte zur Pause runter. Note: 2,5. © imago images 5/17 TANGUY NIANZOU: Gewann in Hälfte eins nur knapp 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Dafür im Passspiel solide. Ordentlicher Auftritt, muss sich für einen Stammplatz aber weiter steigern. Note: 3,5. © imago images 6/17 OMAR RICHARDS: In Hälfte eins mit einigen starken Offensivaktionen, danach weniger auffällig im Spiel nach vorne. Note: 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH (bis 45.): Spielte seinen Stiefel im Mittelfeld solide und wie gewohnt mit einer Passquote von über 90 Prozent herunter. In der zweiten Halbzeit geschont. Note: 3. © imago images 8/17 CORENTIN TOLISSO: Mit acht Balleroberungen bester Zweikämpfer im Mittelfeld. Dazu mit einer Torbeteiligung. Ordentlicher Auftritt des Franzosen. Note: 2,5. © getty 9/17 LEROY SANE (bis 67.): Von Nagelsmann erstmals auf der linken Offensivseite eingesetzt - und dort deutlich besser ins Spiel der Münchner eingebunden als zuletzt. Lieferte zwei Vorlagen und traf einmal selbst. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER (bis 45.): Mit einigen Ungenauigkeiten im Passspiel. Bis auf seine Torbeteiligung beim 5:0 mit wenig Impact. Note: 3,5. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Ein weitere Top-Leistung des 18-Jährigen, der den Bremer Verteidigern einige Knoten in die Beine spielte und seinen ersten Pflichtspiel-Hattrick für den FCB schnürte. Ein Tor war schöner als das andere. Note: 1. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Vertrat den zur Schonung in München gebliebenen Lewandowski und stellte seine Tauglichkeit als Backup einmal mehr unter Beweis. Traf vierfach und bereitete drei Tore vor. Note: 1. © getty 13/17 MICHAEL CUISANCE (ab 45.): Ersetzte Kimmich und durfte sich an der Seite von Tolisso beweisen. Fiel lange nicht auf, bis er zehn Minuten vor Schluss das 9:0 besorgte - ein Tor fürs Selbstvertrauen. Note: 3,5. © getty 14/17 CHRIS RICHARDS (ab 45.): Kam zur Pause für Süle. Machte seine Sache ähnlich gut wie sein Vorgänger, spielte mehrere tolle Pässe in die Tiefe. Note: 2,5. © getty 15/17 MALIK TILMANN (ab 45.): Traf mit seiner ersten Aktion zum zwischenzeitlichen 6:0. Ansonsten ohne nennenswerte Szene. Note: 3. © getty 16/17 SERGE GNABRY (ab 60.): Kam für den bärenstarken Musiala, wusste sich aber nicht mehr sonderlich in den Fokus zu spielen. Note: 3,5. © imago images 17/17 TAYLOR BOOTH (ab 67.): Durfte anstelle von Sane noch einmal gut 25 Minuten mitwirken. Mit einigen guten Ballgewinnen, offensiv aber ohne besondere Aktion. Note: 3.

Kimmich über Choupo-Moting: "Ein wichtiger Faktor"

"Ich sag's mir selber und jedem Einzelnen immer: Egal, ob man viel spielt oder nicht, wenn man die Chance bekommt, soll man alles geben. Jedes Spiel ist wichtig", sagte der Publikumsliebling nach dem Schützenfest in Bremen.

Diese Einstellung kommt auch bei gestandenen Akteuren gut an. "Choupo zeichnen viele Dinge aus", lobte Joshua Kimmich seinen Kollegen. "Sportlich ist er einer, den wir immer reinwerfen können, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Spielerisch ist er ein Topspieler, hat auch immer das Auge für den Mitspieler, so wie beim Tor von Bouna Sarr, das er super vorbereitet hat. Aber gerade auch in der Kabine ist er wirklich wichtig. Ein sehr positiver Typ. Er gibt immer Gas, spricht einige Sprachen. Von daher ist er wirklich ein wichtiger Faktor für uns."

FC Bayern München: Spielplan in den kommenden Wochen