Julian Nagelsmann verrät vor dem Start beim FC Bayern München: "Das werde ich nicht ganz abstellen können"

Julian Nagelsmann hat einen Tag vor dem Trainingsauftakt mit dem FC Bayern München verraten, welche Art von Fußball er beim Rekordmeister spielen lassen und wieso er "nicht alles auf den Kopf stellen" möchte. Außerdem verrät er, wer sein härtester Gegenspieler war und worauf sich "die Paparazzi freuen können".

Am Mittwoch empfängt Nagelsmann einen Teil seiner neuen Mannschaft zum Trainingsauftakt am Gelände des FC Bayern München an der Säbener Straße. Im Video-Interview mit fcbayern.com sprach der 33-Jährige zuvor über...

... Dinge, an die er sich beim FC Bayern anpassen muss: "Man hat gesehen, dass ich laut bin an der Linie, das werde ich bei Bayern sicher nicht ganz abstellen können. Ich werde ein paar Dinge anpassen, auch anpassen müssen, aber ich werde sicher emotional bleiben, versuchen einen offensiven, variablen und mitreißenden Fußball zu spielen, auch für die Fans, die hoffentlich bald wieder ins Stadion dürfen. Die Emotionalität, die ich von meinem Fußball verlange, die lebe ich an der Seitenlinie auch vor, versuche sie zu übertragen auf Zuschauer und auf die Spieler."

... den Fußball, den seine Mannschaft spielen soll: "Der Fußball ist mehr oder weniger vorgegeben. Er muss erfolgreich sein, das ist klar. Er soll emotional sein und mitreißend, er soll offensiv sein und viele Tore versprechen. Aber natürlich wird auch eine gewisse defensive Stabilität auf der Agenda stehen. Die Mannschaft ist herausragend, mit herausragenden Einzelspielern, aber auch mit herausragendem Charakter. Noch dazu unglaublich erfolgreich gewesen. Die Hauptaufgabe ist, diesen erfolgreichen Weg weiterzuführen. Es geht nicht darum, alles auf den Kopf zu stellen, alles neu zu machen, sondern es geht darum, in jedem Spiel diese Qualität, die in der Mannschaft steckt, wieder zu wecken."

Vier EM-Fahrer und ein Wechselkandidat: Wen Julian Nagelsmann beim FC Bayern aufbauen muss

... seine Ziele: "Ich versuche immer, einen gewissen Einfluss auf den Klub zu nehmen. Die inhaltlichen Ziele im Fußball sind vom FC Bayern vorgegeben, dass wir die zehnte Meisterschaft in Folge gewinnen wollen, die Champions League gewinnen, DFB-Pokal, Supercup und alle anderen Titel, die damit einhergehen. Persönlich habe ich noch ein paar mehr Ziele, die über die Titel hinausgehen. Fragt mich in ein, zwei Jahren, wie weit wir da sind."

Sprüche der Saison: "Ich könnte Konfetti kotzen" © getty 1/22 Eine spannende Spielzeit in der Bundesliga ist zu Ende und wieder gibt es einige Aussagen, die noch lange im Gedächtnis bleiben werden. SPOX zeigt die besten Sprüche aus der vergangenen Bundesligasaison. © getty 2/22 "I didn't see anyone to pass it quer und dann habe ich die Target gehittet." (Bielefelds Joan Simun Edmundsson nach seinem 1:0-Siegtor gegen den 1. FC Köln in bestem Denglisch) © getty 3/22 "Es gibt einige solche Viecher, aber er ist schon eine Drecksau vor dem Tor. Er nutzt fast jede Chance." (Freiburgs Christian Günter über Dortmunds Torjäger Erling Haaland) © getty 4/22 "Das war keine Gala und keine Glanzvorstellung, aber dann musst du halt mal das Arbeitsschweinchen rausholen." (Bayern Münchens Star Thomas Müller bei Sky nach dem zähen 2:1 beim 1. FC Köln) © getty 5/22 "Ich könnte Konfetti kotzen, so happy bin ich über das, was ich gerade sehen durfte." (Stuttgarts Vorstandschef Thomas Hitzlsperger bei Twitter nach dem 5:1-Coup seines VfB bei Borussia Dortmund) © getty 6/22 "Gegen wen haben wir nochmal gespielt?" (Mönchengladbachs Torhüter Tobias Sippel nach dem 1:1 der Borussia gegen Hertha BSC) © getty 7/22 "Dass wir in der letzten Sekunde den Siegtreffer machen, das passt in den Hollywoodfilm für unser Fußballjahr 2020." (Bayern-Ass Thomas Müller nach dem 2:1 in Leverkusen) © getty 8/22 "Die erste Halbzeit war ein Horrorfilm." (Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:3 seiner TSG Hoffenheim gegen Freiburg) © getty 9/22 "Max Eberl hat geschrieben, dass es ein sehr gutes Auswärtsspiel war. Wenn wir das Zweite machen, ist es auch ein bisschen ruhiger für ihn vor dem Fernseher." (Gladbachs Trainer Marco Rose bei Sky über seinen Sportdirektor, der sich eine Auszeit nahm) © getty 10/22 "Ich habe große Füße, aber die waren trotzdem fünf Zentimeter zu kurz." (Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst nach dem 2:2 gegen RB Leipzig über seine Großchance kurz vor Schluss) © getty 11/22 "Zumindest sitzt Bayern im ICE und wir in der Regionalbahn. Es gibt wenige Regionalbahnen, die einen ICE noch einholen" (Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:3 in Mainz) © getty 12/22 "Alles klar - habemus deal" (Bayern-Star Thomas Müller bei Instagram über eine Wette mit seinem Teamkollegen Jerome Boateng) © getty 13/22 "Unfassbar. Wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient." (FC-Ikone Lukas Podolski bei Twitter über das "Spacken"-Video, das vor dem Derby in Mönchengladbach viral ging) © getty 14/22 "Ich sage ihnen ehrlich: Der Klub ist verrückt, und ich liebe diesen Klub." (Kölns Ex-Trainer Markus Gisdol nach dem 2:1 im Derby bei Borussia Mönchengladbach) © getty 15/22 "Wir waren schlecht im Ballbesitz, schlecht in unseren Pässen, schlecht im Positionsspiel, schlecht in der Verteidigung, schlecht in den Zweikämpfen." (Bayer-Trainer Peter Bosz über die Leistung seiner Mannschaft beim 2:2 gegen Mainz) © getty 16/22 "Er hat sein Faschingsoutfit gehabt für dieses Jahr." (Trainer Hansi Flick vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München über Thomas Müller, der wegen seiner Corona-Erkrankung im Ganzkörperanzug aus Katar zurückreiste) © getty 17/22 "Gregor hat uns den Arsch gerettet. Ich küsse deine Augen." (Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart über Torwart Gregor Kobel) © getty 18/22 "Ey, Schiri, guck das nach!" (Bayern-Profi Joshua Kimmich zu Referee Marco Fritz nach dem Foul von Mo Dahoud an Kingsley Coman, das nach Videobeweis zum Elfmeter führte) © getty 19/22 "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen." (Dortmunds Marco Reus im ZDF über das Einsteigen von Leroy Sane gegen Emre Can vor dem 2:3) © getty 20/22 "Ich nenne das Family affairs. Und wir müssen in dieser Hinsicht nicht unbedingt die königliche Familie in England übertreffen." (FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Welt am Sonntag über den Zwist zwischen Flick und Salihamidzic) © getty 21/22 "Ich habe versucht, hinterherzusprinten, aber da hat man keine Chance." (BVB-Kapitän Marco Reus über die Sprintfähigkeiten seines Teamkollegen Erling Haaland) © getty 22/22 "Wenn eine Mannschaft, die schon abgestiegen ist, den Sieg mehr will als eine, die die Champions League erreichen kann, ist das sehr ernüchternd." (Frankfurts Sebastian Rode nach dem 3:4 auf Schalke)

Julian Nagelsmann über seinen härtesten Gegenspieler

... sein bevorzugtes Fortbewegungsmittel: "Ich fahre auch gerne Skateboard und werde auch mal mit dem Skateboard zum Training kommen, da können sich die Paparazzi schon mal drauf freuen."

... Teambuilding-Maßnahmen in den Bergen: "Wenn wir alle mal komplett sind und wir uns ein bisschen eingegroovt haben, müssen sicher erst mal die Ergebnisse ein bisschen stimmen, aber dann ist es sicherlich eine gute Option, um mit den Spielern mal etwas anderes zu sehen. Wir haben es nicht so weit in die Berge oder auch an die Seen, da kommen auch die Spieler mal auf andere Gedanken. In den Bergen merkt man, wie klein man selbst ist, weil die Berge sehr mächtig sind, aber gleichzeitig beruhigend."

... seinen härtesten Gegenspieler: "Sandro Wagner war ein sehr harter Gegenspieler, körperlich und mental."

... seinen besten Mitspieler: "Fabian Johnson. Unglaublich talentiert, beidfüßig im Nachwuchsbereich."