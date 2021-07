FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Legenden adeln Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ist nach seiner Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres mit Lob überschüttet worden. Oliver Bierhoff hat über die Zukunft von Thomas Müller beim DFB gesprochen. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Weitere Nachrichten zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News: FCB-Legenden adeln Lewandowski

Robert Lewandowski ist zum zweiten Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Der Pole, dem in der Vorsaison 41 Treffer in der Bundesliga gelangen, kam auf 356 Stimmen und setzte sich mit einem Vorsprung von 315 vor Mannschaftskollege Thomas Müller (31) durch. Im Anschluss erhielt er Lob von allen Seiten.

"Es war klar, dass Lewy die Wahl in diesem Jahr gewinnen würde", sagte Ex-Trainer Hansi Flick dem kicker, Lewandowski habe "auf allerhöchstem Niveau" in den vergangenen beiden Saisons gespiel. Seine Torquote sei "einfach gigantisch" gewesen. Flick habe "es genossen, mit ihm zusammenarbeiten zu können". Lewandowskis Körper sei "eine Hochleistungsmaschine. Er arbeitet sehr viel, er investiert sehr viel in alle Facetten seines Berufes."

Diesen Worten schloss sich der ehemalige Bayern-Stürmer Miroslav Klose an, der weiß, "wie Lewy lebt und was er für seinen Körper tut. Da ist er genauso gnadenlos zu sich, wie ich es früher war. Lewy verzichtet auf alles und kennt da kein Pardon. Er hat von der Natur einen besonderen Körper bekommen, den er schon seit vielen Jahren formt und pflegt." Als Angreifer habe Lewy "alles, was ein Stürmer braucht, Lewy ist komplett. Mittlerweile ist er seit Jahren die Nummer eins als Mittelstürmer."

Auch für Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn war die Wahl eine klare Sache: "Wer sonst?" Lewandowski brauche "ganz wenige Chancen", was es dem Torhüter sehr schwer machen würde. "Du weißt als Tormann, dass er den Ball mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit reinmachen wird. Er hat ein unglaublich gutes Gefühl für das, was der Torwart macht", erklärte Kahn und sieht darin Parallelen zu Cristiano Ronaldo.

Mit Jupp Heynckes sieht ein weiterer Ex-Trainer in Lewandowski einen "Super-Profi", Ehrenpräsident Uli Hoeneß stellt ihn in die "Reihe der großen Bayern-Spieler" wie Beckenbauer, Müller und Breitner. "Robert lebt komplett für seinen Beruf - im Privatleben, im Urlaub, mit seiner Ernährung. Er tut alles, um Höchstleistungen bringen zu können."

"Sie ist für mich ein Grund zu großem Stolz und Freude", hatte der Spieler selbst bereits auf der Vereinshomepage zur Auszeichnung gesagt, die er sich durch wettbewerbsübergreifend 48 Tore und 13 Assists verdiente. "Natürlich wäre das toll, es ist einer meiner Träume, dreimal dieser Titel wäre eine außergewöhnliche Leistung", erklärte er dem kicker zu einem möglichen dritten Gewinn der Auszeichnung in Folge.

Deutschlands Fußballer des Jahres seit 2000 © getty 1/22 Robert Lewandowski ist mit 356 Stimmen vor seinem Bayern-Teamkollegen Thomas Müller (41 Stimmen) und Dortmunds Erling Haaland (38 Stimmen) zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2021 gewählt worden. Wir zeigen die Gewinner seit 2000. © Getty 2/22 2000 - OLIVER KAHN: Er wurde geliebt - oder eben gehasst! Wie zum Beispiel in Freiburg ... Die Kritiker schätzten ihn jedenfalls: 295 Stimmen. Stefan Effenberg (103) und Jens Nowotny (65) wurden Zweiter und Dritter. © Getty 3/22 2001 - OLIVER KAHN: Eckfahnen-Jubler und Elfer-Killer: Kahn holte 2001 mit den Bayern Meisterschaft und Champions League. Der Erdrutschsieg in Zahlen: 817 Stimmen, Zweiter wurde Ebbe Sand (64), Dritter Gerald Asamoah (39). © Getty 4/22 2002 MICHAEL BALLACK: Das verhexte Jahr: Vize-Triple mit Leverkusen und Vize-Weltmeister - immerhin bei der Wahl zum Fußballer des Jahres hatte er die Nase vorne. © Getty 5/22 2003 - MICHAEL BALLACK: Ein Jahr später hatte Ballack viel zu jubeln, jetzt im Trikot des FC Bayern - und verteidigte schließlich seinen Titel (433 Stimmen). Oliver Kahn (345) und Miro Klose (35) landeten auf den Plätzen zwei und drei. © Getty 6/22 2004 - AILTON: Ein Original, ein Charakterkopf, ein Topstürmer: Kugelblitz Ailton wurde 2004 Double-Sieger und Fußballer des Jahres. Gegen die 216 Stimmen für den Brasilianer hatten Lahm (172) und Ballack keine Chance (63). © Getty 7/22 2005 - MICHAEL BALLACK: Nicht nur am Glas mit Topleistung, auch als "torgefährlichster Mittelfeldspieler der Welt" gehandelt. 516 Stimmen bekam El Capitano und landete damit vor Lukas Podolski (103) und Marcelinho (99). © Getty 8/22 2006 - MIROSLAV KLOSE: Ach Miro, Du warst schon immer ein Siegertyp! Nur beim Sommermärchen ohne Happy End. Der WM-Torschützenkönig (5 Tore) erhielt 532 Stimmen - klarer Sieg vor Jens Lehmann (FC Arsenal/82 Stimmen) und Philipp Lahm (FC Bayern/58). © Getty 9/22 2007 - MARIO GOMEZ: Einer der Stars der Stuttgarter Meister-Mannschaft. Der Stern des Mario Gomez stand hell am deutschen Fußball-Himmel. 398 Stimmen sprachen für sich. Diego (175) und Leverkusenes Bernd Schneider (156) landeten auch auf dem Treppchen. © Getty 10/22 2008 - FRANCK RIBERY: Es war der perfekte Start in eine glorreiche Ära. In seinem ersten Bayern-Jahr gleich der Star der Bundesliga! Michael Ballack (115 Stimmen) und Luca Toni (108) hatten das Nachsehen gegen Ribery (224). © Getty 11/22 2009 - GRAFITE: Sein Tänzchen durch die bayerische Abwehr ist noch immer unvergessen! Wolfsburg wurde Meister, Grafite Torschützenkönig - und Fußballer des Jahres, mit 331 Stimmen. Die ärgsten Verfolger: Mario Gomez (171) und Edin Dzeko (169). © Getty 12/22 2010 - ARJEN ROBBEN: Der Niederländer war in Pokal und Meisterschaft nicht zu stoppen, obendrein stand er im CL- und WM-Finale - ein würdiger Fußballer des Jahres. Er gewann mit 445 Stimmen klar vor Schweinsteiger (180) und Müller (118). © Getty 13/22 2011 - MANUEL NEUER: Mit dem Pokal verabschiedete sich Neuer von Schalke 04 - obendrauf gab's den Titel zum Fußballer des Jahres. Er setzte sich mit 210 Stimmen gegen Mario Gomez (190) und Nuri Sahin (142) durch. © Getty 14/22 2012 - MARCO REUS: Nach seiner überragenden Saison bei Gladbach ging's zum BVB nach Dortmund. Seine künftigen Kollegen landeten auf den Plätzen hinter Reus, der mit deutlichem Vorsprung vor Mats Hummels, Robert Lewandowski und Shinji Kagawa gewann. © Getty 15/22 2013 - BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Das nennt man dann wohl Quadruple - Champions League, Meisterschaft, Pokalsieg und Fußballer des Jahres. Ihm reichten 92 der 527 Stimmen. Frank Ribery (87 Stimmen) und Thomas Müller (85) hatten das Nachsehen. © Getty 16/22 2014 MANUEL NEUER: Deutschland wird Weltmeister - den Titel des besten Fußballers Deutschlands schnappt sich der neue Torwart-Titan Manuel Neuer - mit 144 von 701 Stimmen vor Marco Reus (135) und Bayern-Teamkollege Thomas Müller (105). © Getty 17/22 2015 - KEVIN DE BRUYNE: Es war einfach sein Jahr. Dank der Klasse des Belgiers wurde Wolfsburg Pokalsieger und Vizemeister. Er erhielt 367 Stimmen. Auf Platz zwei und drei schafften es Arjen Robben (94) und Manuel Neuer (67). © Getty 18/22 2016 - JEROME BOATENG: Er holte das Double mit Bayern und zeigte beim EM-Auftakt gegen die Ukraine den Save des Jahres. Er gewann die Wahl mit 163 Stimmen deutlich vor seinen Teamkollegen Thomas Müller (95 Stimmen) und Robert Lewandowski (90). © getty 19/22 2017 - PHILIPP LAHM: Erhielt die Auszeichnung pünktlich zu seinem Karriereende. Der langjährige Bayern- und DFB-Kapitän erhielt 242 von 674 Stimmen und verwies Toni Kroos (192) und Pierre-Emerick Aubameyang (120) auf die Plätze zwei und drei. © getty 20/22 2018 - TONI KROOS: Der Champions-League-Sieger mit Real Madrid setzte sich mit 185 Stimmen gegen Nils Petersen (39) und Naldo (38) durch. Auch bei der schwachen WM des DFB-Teams war Kroos noch einer der besseren Nationalspieler. © imago images / MIS 21/22 2019 - MARCO REUS: Der BVB-Kapitän setzte sich mit 158 von 540 Stimmen gegen Kai Havertz (121) und Joshua Kimmich (35) durch. Mit der zweiten Auszeichnung zog er unter anderem mit Lothar Matthäus und Oliver Kahn gleich. © imago images / Poolfoto 22/22 2020 - ROBERT LEWANDOWSKI: Mit der gleichen Ausbeute wie Schweinsteiger 2013 krönt Lewandowski die Saison seines Lebens. Der Pole (276 Stimmen) setzte sich gegen seine Teamkollegen Thomas Müller (54) und Joshua Kimmich (49) durch.

FC Bayern, News: Bierhoff kann auf Müller bauen

DFB-Direktor Oliver Bierhoff geht davon aus, dass Thomas Müller und Mats Hummels auch unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick Teil der Nationalmannschaft sein werden. Von Flick erhofft sich Bierhoff Aufbruchstimmung in der deutschen Nationalmannschaft.

Flick werde Talenten Platz einräumen, kann aber wohl auch weiter auf die Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels bauen. "Ich habe von beiden zumindest kein negatives Signal bekommen", sagte Bierhoff: "Sie haben sich toll integriert und die Mannschaft bei der EM mit geführt. Ich gehe davon aus, dass sie uns weiterhin zur Verfügung stehen."

Flick werde sich beim Neustart an den erfolgreichsten EM-Nationen orientieren. "Hansi hat Freude am schönen Spiel, er will offensiv spielen lassen. Er schafft eine gute Atmosphäre in der Mannschaft. Das ist eine Erkenntnis dieser EM: Italien und England waren nicht die Teams mit den besten Einzelspielern, sondern haben einen besonderen Spirit entwickelt. Mit seiner Art kann Hansi diese Geschlossenheit wecken."

Zur kompletten News geht es hier.

FC Bayern: Die kommenden Termine