FC Bayern München: Saul Niguez zum FCB? Rummenigge senkt den Daumen

Einem Transfergerücht aus Spanien zufolge soll der FC Bayern München an einer Verpflichtung von Saul Niguez von Atletico Madrid interessiert sein. Karl-Heinz Rummenigge reagierte nun auf die Medienberichte.

Radio Marca hatte berichtet, dass Niguez trotz laufenden Vertrags bis 2026 bei Atletico Madrid den Verein um eine Wechselfreigabe gebeten habe und der deutsche Rekordmeister einer der Interessenten sei.

Rummenigge, der seinen Vorstandsvorsitz bei den Bayern zum 30. Juni vorzeitig an Oliver Kahn abtreten wird, verwies diese Gerüchte jedoch indirekt ins Reich der Fabeln. Wie die tz berichtet, reagierte der 65-Jährige am Rande des Heimspiels der Bayern-Damen gegen Eintracht Frankfurt, durch welches sich der FCB den vierten Meistertitel holte, auf Nachfrage, ob der FCB Transfers in der Größenordnung von Niguez im Sommer stemmen könne, wortlos mit einem gesenkten Daumen.

Bereits zuvor hatten Kahn und Ehrenpräsident Uli Hoeneß kostspielige Neuverpflichtungen nach Dayot Upamecano (42,5 Mio. Euro) und Trainer Julian Nagelsmann (bis zu 25 Mio. Euro) ausgeschlossen. "Es wird keine großen Transfers geben. Können Sie vergessen", betonte Hoeneß Ende Mai im Interview mit Sport1. "Das wurde so zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat auf der letzten Sitzung besprochen."

Niguez wechselte 2008 aus der Jugend von Real Madrid zu Atletico und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Er kommt aktuell auf 337 Pflichtspiele für die Rojiblancos in denen er an 62 Toren direkt beteiligt war.