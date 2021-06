FC Bayern, News und Gerüchte: Bayern will offenbar Haaland bei Lewandowski-Abgang

Der FC Bayern will im Falle eines Abgangs von Robert Lewandowski offenbar Erling Haaland als Ersatz. Bayern-Präsident Herbert Hainer bedauert die Entscheidung der UEFA, die Allianz Arena nicht in Regenbogenfarben strahlen zu lassen. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zum FC Bayern München

FC Bayern, Gerüchte: FCB will wohl Haaland bei Lewy-Abgang

Mit Robert Lewandowski ist der FC Bayern auf der Mittelstürmer-Position bestmöglich aufgestellt. In München laufen dennoch Gedankenspiele, sollte der 32-Jährige den Wunsch haben, seine Karriere in England oder Spanien ausklingen zu lassen.

Wie die Sport Bild berichtet, soll in so einem Szenario BVB-Knipser Erling Haaland auf der Liste der Wunschkandidaten ganz oben stehen. Grundlegend kommt eine Trennung von Lewandowski für die Münchner wohl nur infrage, sollte der Angreifer seinen 2023 endenden Vertrag nicht verlängern. In diesem Fall könnten die Bayern nur noch im kommenden Sommer eine Ablöse für den Goalgetter erzielen.

Einnahmen, die man dann wohl auch dringend benötigt, will man Haaland tatsächlich von einem Engagement beim deutschen Rekordmeister überzeugen. Besagter Haaland steht der Sport Bild zufolge auch ganz oben auf dem Wunschzettel des FC Chelsea, der den 20-jährigen Norweger dem Bericht zufolge allerdings am liebsten bereits vor der Saison 2021/22 nach London locken will.

Ein Vorhaben, auf dessen Erfolg derzeit wenig hindeutet. Der BVB schloss einen Wechsel im Sommer 2021 mehrfach kategorisch aus, Medienberichten zufolge würden die Borussen wohl nur bei einer extrem hohen Ablösesumme von ihrem Kurs abrücken.

Sollte Chelsea den Haaland-Deal, wie zu erwarten ist, nicht unter Dach und Fach bringen können, würden die Blues ihre volle Aufmerksamkeit demnach Lewandowski widmen. Der Nationalspieler wäre in diesem Fall das Transferziel Nummer eins des FC Chelsea.

Robert Lewandowski: Die Leistungsdaten im Verein 2020/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists Minuten pro Tor Gespielte Minuten Bundesliga 29 41 7 60 2.463 Champions League 6 5 - 103 514 FIFA Klub-WM 2 2 1 82 163 UEFA Super Cup 1 - 1 - 120 DFL-Supercup 1 - - - 83 DFB-Pokal 1 - - - 36 GESAMT 40 48 9 70 3.379

Zu Schmids Geburtstag: Die Rekord-Franzosen der Bundesliga © getty 1/21 Freiburgs Jonathan Schmid ist nicht nur französischer Rekordspieler der Bundesliga, sondern feiert am heutigen 22. Juni auch seinen 31. Geburtstag. SPOX zeigt Euch daher die Top 20 der Rekord-Franzosen. © getty 2/21 20. MARC PFERTZEL (VfL Bochum): 73 Spiele, 2 Tore - in Bochum von 2007 bis 2011, heute im Ruhestand. © getty 3/21 19. FABRICE EHRET (1. FC Köln): 75 Spiele, 4 Tore - in Köln von 2011 bis 2014, heute im Ruhestand. © getty 4/21 18. JEROME ROUSSILLON (VfL Wolfsburg): 77 Spiele, 4 Tore - im Verein seit 2018. © getty 5/21 17. ABDER RAMDANE (Hansa Rostock, SC Freiburg): 89 Spiele, 7 Tore - in Rostock von 1998 bis 2000, in Freiburg von 2005 bis 2005, anschließend Karriereende. © getty 6/21 16. ALASSANE PLEA (Borussia Mönchengladbach): 90 Spiele, 28 Tore - im Verein seit 2018. © getty 7/21 15. MOUSSA NIAKHATE (FSV Mainz 05): 98 Spiele, 5 Tore - im Verein seit 2018. © getty 8/21 14. BENJAMIN STAMBOULI (FC Schalke 04): 105 Spiele, 0 Tore - im Verein seit 2016. © getty 9/21 13. DAYOT UPAMECANO (RB Leipzig): 112 Spiele, 4 Tore - im Verein seit 2017, ab 2021 beim FC Bayern. © getty 10/21 12. VALERIEN ISMAEL (Werder Bremen, FC Bayern, Hannover 96): 113 Spiele, 8 Tore - in Bremen von 2003 bis 2005, in München von 2005 bis 2008, von 2008 bis 2009 in Hannover, dann Karriereende. © getty 11/21 11. BENJAMIN PAVARD (FC Bayern, VfB Stuttgart): 119 Spiele, 5 Tore - in Stuttgart von 2016 bis 2019, seit 2019 in München. © getty 12/21 10. JOHAN MICOUD (Werder Bremen): 123 Spiele, 31 Tore - in Bremen von 2002 bis 2006, heute im Ruhestand. © getty 13/21 9. KINGSLEY COMAN (FC Bayern): 137 Spiele, 24 Tore - im Verein seit 2015. © imago images / Pressefoto Baumann 14/21 8. GILBERT GRESS (VfB Stuttgart): 149 Spiele, 26 Tore - in Stuttgart von 1966 bis 1971, heute im Ruhestand. © getty 15/21 7. ANTHONY MODESTE (1. FC Köln, TSG Hoffenheim): 158 Spiele, 63 Tore - in Hoffenheim von 2013 bis 2015, in Köln von 2015 bis 2017, anschließend von 2018 bis 2021. Heute bei AS St.-Etienne. © getty 16/21 6. JOSUHA GUILAVOGUI (VfL Wolfsburg): 169 Spiele, 8 Tore - im Verein seit 2014. © getty 17/21 5. BIXENTE LIZARAZU (FC Bayern): 183 Spiele, 7 Tore - in München von 1997 bis 2004 und von 2005 bis 2006, danach Karriereende. © getty 18/21 4. WILLY SAGNOL (FC Bayern): 184 Spiele, 7 Tore - in München von 2000 bis 2009, anschließend Karriereende. © getty 19/21 3. MATTHIEU DELPIERRE (VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim): 185 Spiele, 4 Tore - in Stuttgart von 2004 bis 2012, in Hoffenheim von 2012 bis 2014. Heute Athletiktrainer in der U 15 des VfB. © getty 20/21 2. FRANCK RIBERY (FC Bayern): 273 Spiele, 86 Tore - in München von 2007 bis 2019. Heute bei AC Fiorentina. © getty 21/21 1. JONATHAN SCHMID (SC Freiburg, TSG Hoffenheim, FC Augsburg): 283 Spiele, 35 Tore - in Freiburg von 2011 bis 2015 und seit 2019, in Hoffenheim von 2015 bis 2016, in Augsburg von 2016 bis 2019.

FCB, News: Präsident Hainer bedauert Regenbogen-Entscheidung

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat die Entscheidung der UEFA in der Regenbogen-Frage bedauert. "Wir hätten uns gefreut, wenn die Allianz Arena am Mittwoch in den Regenbogenfarben hätte strahlen können", teilte Präsident Herbert Hainer auf Twitter mit und ergänzte: "Weltoffenheit und Toleranz sind grundsätzliche Werte, für die unsere Gesellschaft steht und für die der FC Bayern steht."

Zuvor hatte die UEFA erklärt, dass das Stadion während des letzten Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn (21 Uhr im Liveticker) nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf.

Auf diese Weise sollte ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz gesetzt werden. Aufgrund des politischen Kontexts lehnte der europäische Verband den Antrag ab.

FCB, News - Matthäus: Müller "nicht eins zu eins zu ersetzen"

Lothar Matthäus sieht in der deutschen Nationalmannschaft keinen gleichwertigen Vertreter für Thomas Müller. Den Münchner könne man "nicht eins zu eins ersetzen, vor allem nicht neben dem Platz", sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei RTL/ntv.

Müller wird der DFB-Auswahl im Gruppenfinale der EM gegen Ungarn wegen einer Kapselverletzung im Knie wohl fehlen. Matthäus sieht sportlich aber genügend "gute Spieler" als möglichen Ersatz. "Ich denke da vor allem an Timo Werner und an Leroy Sane. Und ich gehe auch davon aus, dass eine dieser beiden Spieler den Platz von Thomas Müller einnehmen wird", sagte er.

Für den 60-Jährigen ist das Duell der DFB-Elf mit seiner Wahlheimat mit "sehr viel Emotion" behaftet. "Es ist schade, dass wahrscheinlich, wenn einer verliert, dieser auch ausscheidet", sagte er, weshalb er "vielleicht auch ein trauriges Spiel" erwartet.

