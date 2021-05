FC Bayern - Jerome Boateng mit emotionalem Abschiedsstatement: "Einige hatten mich abgeschrieben"

Mit emotionalen Worten hat Jerome Boateng Abschied vom FC Bayern genommen. "Ich hätte mir nie träumen lassen, das zu erreichen, was wir in den vergangenen zehn Jahren erreicht haben", schrieb er auf Twitter.

In seiner Zeit beim FC Bayern sei sein Wunsch in Erfüllung gegangen, "mich mit den Besten der Welt zu messen, in der Champions League zu spielen und Stammspieler zu werden". München sei eine "zweite Heimat" geworden und "für immer in meinem Herzen", nun blicke er jedoch "gespannt auf mein nächstes Kapitel".

"Wenn ich auf die Zeit zurückschaue, fühlt es sich noch immer unwirklich an. Ich hatte die Chance, mit so vielen großartigen Talenten, so vielen großartigen Charakteren auf und neben dem Platz zusammenzuarbeiten". Boateng zeigte sich "mehr als dankbar, diese Chance gehabt und all diese Erfolg gefeiert zu haben".

Besonders wollte sich der 76-fache Nationalspieler, der nicht ins Aufgebot der EM berufen wurde, bei all denen bedanken, "die mich über die Jahre unterstützt haben, während den Höhen und Tiefen und Verletzungen". Nicht jeder habe an ihn geglaubt, "einige hatten mich schon abgeschrieben".

Boateng: "Für immer dankbar für die Liebe"

Die vielen Nachrichten in den vergangenen Tagen hätten ihn "überwältigt", er werde "für immer dankbar für die Liebe und Unterstützung" sein. 2011 kam der Innenverteidiger von Manchester City, mit dem FCB gewann der heute 32-Jährige neunmal die Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal und zweimal die Champions League. In 363 Einsätzen erzielte er zehn Tore und bereitete 25 Treffer vor.

Sein auslaufender Vertrag wird nun nicht verlängert, wo seine Zukunft liegt, ist offen. Die Gazzetta dello Sport brachte ihn jüngst mit einem Wechsel zur AS Rom in Verbindung. Die Roma könnte jedoch nur mit der Teilnahme an der Conference League locken. Nach Informationen von SPOX und Goal will Boateng nach seinem Bayern-Aus keinen großen Rückschritt machen und bei einem Klub anheuern, der in der Champions League vertreten ist. Sein Management prüft derzeit mehrere Angebote.

Jerome Boateng: Seine Karrierestationen