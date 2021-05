FC Bayern: Inters Lucien Agoume angeblich im Gespräch

Inter Mailand ist angeblich bereit, Mittelfeldtalent Lucien Agoume bei einem hohen Angebot im Sommer abzugeben. Dies berichtet die italienische Tuttosport.

Obwohl der französische Juniorennationalspieler während seiner aktuellen Leihe zu Spezia Calcio nur auf elf Partien in der Serie A in dieser Saison kommt, soll vor allem der FC Bayern München am 19-Jährigen interessiert sein.

Inter muss durch Spielerverkäufe Einnahmen generieren und würde sich bei einem hohem Angebot für Agoume nun vom Spieler trennen. Sein Vertrag in Mailand läuft noch bis 2023.

Im Februar hatte Calciomercato noch berichtet, dass Agoume keinesfalls verkauft werden solle. Diese Meinung hat Inter nun angeblich geändert, im Raum stand damals eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro.