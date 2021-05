FC Bayern München: Ex-Keeper Ulreich hat kein Verständnis für Nübel-Wechsel

Sven Ulreich hat nach wie vor kein Verständnis für Alexander Nübels Wechsel zum FC Bayern München, in dessen Zuge Ulreich den Rekordmeister im Oktober des vergangenen Jahres nach fünf Jahren verlassen hatte und zum HSV gewechselt war.

"Manuel Neuer ist ein Weltklasse-Torhüter, der immer den Drang hat, die Spiele zu machen - selbst wenn er jeden zweiten Tag spielen müsste", wird Ulreich von der Sport Bild zitiert: "Davon war ich oft auch Leidtragender. Es ist also absehbar gewesen, dass Alexander Nübel zu weniger Spielen kommen wird, wenn Manuel fit ist."

Nachdem Nübel im vergangenen Sommer ablösefrei von Schalke 04 zu den Bayern gewechselt war, verließ Ulreich den Rekordmeister im Oktober nach der Auflösung seines Vertrags Richtung Hamburg. In seiner Zeit in München "profitierte" der 32-Jahre alte Schlussmann von zwei schweren Fußverletzungen Neuers und kam somit immerhin auf 70 Pflichtspiele für die Bayern, in denen er so sehr überzeugte, dass er 2019 erstmals für die Nationalmannschaft nominiert wurde.

Weil Neuer aktuell in Top-Form ist und sich Trainer Hansi Flick nicht nur deshalb über eine angeblich mit Nübel bei dessen Wechsel vereinbarte Klausel über eine Mindestanzahl von Pflichtspielen für die Nummer zwei hinwegsetzte, will Nübel die Bayern im kommenden Sommer auf Leihbasis verlassen, um Spielpraxis als Nummer eins zu sammeln.

"Wir verfolgen weiterhin das Thema, dass Alex ausgeliehen wird", sagte Nübels Berater Stefan Backs kürzlich dem kicker: "Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht." In der laufenden Saison kommt der 24-Jährige auf lediglich drei Einsätze.

Bayern-Keeper Nübel: Leihe zu Monaco oder zum BVB?

Am Dienstag berichtete die Bild, dass Union Berlin mit Nübel und dem FCB Kontakt wegen einer zweijährigen Leihe aufgenommen habe. Dies dementierte Backs jedoch gegenüber SPOX und Goal. Eine heiße Spur soll derweil zur AS Monaco führen, auch der BVB soll nach Sport1-Angaben an Nübel interessiert sein.

Vertraglich ist der Torhüter noch bis 2025 an die Bayern gebunden, aber sollte Nübel in der kommenden Saison nicht für einen anderen Verein regelmäßig spielen, "dann wird Alex nicht mehr die Nummer 1 beim FC Bayern. Und dann hat der FC Bayern auch nichts davon", steht für Backs fest.