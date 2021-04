FC Bayern: Anti-Salihamidzic-Initiative bekräftigt nach Nagelsmann-Verpflichtung Forderung nach Ablösung des Sportvorstands

Die Verpflichtung von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern und Nachfolger von Hansi Flick hat nicht zur Besänftigung der Initiative "Pro Hansi Flick, Brazzo raus!" gesorgt. In einem Statement verkündeten die Organisatoren, dass sie weiter an ihrer Forderung nach einem neuen Sportvorstand festhalten.

Initiator Michael Frohsz (hier geht es zu seinem SPOX-Interview) erklärte in einer Pressemitteilung: "Mit Argwohn beobachten wir mittlerweile die Umstände der Neuverpflichtung um Julian Nagelsmann. In Rekordzeit und zu einer Rekordablöse präsentiert der Vorstand des Rekordmeisters einen Ersatztrainer, augenscheinlich um vom eigenen Fehlverhalten abzulenken."

Das lege den Schluss nahe, dass "diese Umstände zum einen die Vorwürfe an Herrn Salihamidzic, er habe bereits während der Amtszeit von Hansi Flick mit Nagelsmann vorverhandelt, zweifellos bestätigen und ein weiteres Argument für dessen Abberufung liefern, da es einem Sportvorstand des FC Bayern kategorisch untersagt ist, traditionelle Werte wie Loyalität, Integrität und Wertschätzung zu verletzen".

Zudem ist nun auch Klubpräsident Herbert Hainer in den Fokus der Kritik gerückt: "Seine Aussage im eigens hochgelobten Mitgliederdialog am 20.04.21, der Verein müsse aufgrund der Auswirkungen der Pandemie die Ausgaben drastisch reduzieren, war für jeden Fan zwar enttäuschend aber nachvollziehbar. Sie verspottet jedoch die gutgläubigen Anhänger, wenn der Vorstand wenige Tage später bereit ist, für ein mit der Verpflichtung von Niko Kovac vergleichbares Trainerprojekt rund 25 Millionen Euro ohne Zögern auf den Tisch zu legen."

Die Initiative vermute daher, dass "es sich in der Causa Flick und der damit verflochtenen Causa Nagelsmann um ein abgekartetes Spiel handelt, bei der zumindest die von Herrn Hoeneß instruierte Abteilung des Vorstandes von Anfang an federführend war und sportlichen Motiven, wenn überhaupt, eine Nebenrolle zukommt. Wie sonst ließe es sich im Kontext erklären, dass Herr Flick trotz seiner beispiellosen sportlichen Erfolge einzig und allein in Person von Herrn Rummenigge einen Fürsprecher im Verein fand".

© getty Hasan Salihamidzic hat bei einigen Bayern-Anhängern weiterhin einen schweren Stand.

FC Bayern: Fan-Initiative fordert außerordentliche Mitgliederversammlung

Frohsz distanzierte sich "ausdrücklich von dem zerrütteten, unglaubwürdigen und fanverachtenden, weil von Einzelinteressen geprägten Bild, in welchem der Vorstand unseren Club in der jüngsten Vergangenheit präsentiert".

Er forderte darüber hinaus eine "außerordentlichen Mitgliederversammlung um schnellstmöglich personelle Konsequenzen hinsichtlich des Sportvorstandes herbeizuführen, die in der Lage wären, die immer breiter werdende Lücke zwischen Vereinsführung und Basis zu füllen".