FC Bayern München: Lucas Hernandez fällt mit Zeh-Entzündung aus

Der FC Bayern München muss kurzfristig beim Auswärtsspiel in Mainz (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf Lucas Hernandez verzichten.

Wie der Rekordmeister am Samstag kurz vor Spielbeginn mitteilte, leide Hernandez an einer Entzündung am rechten Zeh, die einen Einsatz in Mainz unmöglich macht.

Wie lange Hernandez den Bayern fehlen wird, ist noch unklar. Allerdings ist der Franzose trotz der Verletzung in Mainz vor Ort - auch, weil die Bayern mit einem Sieg bei den Rheinhessen den neunten Meistertitel in Folge einfahren können.

Anstelle von Hernandez, der zuletzt in der Innenverteidigung gesetzt war, bot Hansi Flick Jerome Boateng und David Alaba in der zentralen Defensive auf. Außerdem kehrte Robert Lewandowski nach wochenlanger Pause aufgrund einer Bänderdehnung im Knie in die Startelf der Münchner zurück.

Der 32-Jährige präsentierte sich vor seiner Verletzung in bestechender Form und war auf bestem Weg, Gerd Müllers Torrekord aus der Saison 1971/72 zu knacken. Aktuell steht der Pole bei 35 Saisontoren, ihm fehlen also noch fünf Treffer, um den ewigen Rekord von Müller einzustellen.