FC Bayern München: Uli Hoeneß erachtet aktuelle FCB-Mannschaft als „beste der Welt“

Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist begeistert von der Entwicklung des FC Bayern München. "Die jetzige Mannschaft des FC Bayern ist die beste Mannschaft der Welt", sagte Hoeneß dem kicker.

Nach dem 1:0-Sieg im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig beträgt der Vorsprung in der Tabelle auf den ersten Verfolger bereits sieben Punkte. In der Champions League empfängt der FC Bayern am Mittwoch Paris Saint-Germain zum Viertelfinal-Hinspiel.

In der vergangenen Saison hatte der FC Bayern mit einem 1:0-Sieg im Finale gegen den selben Klub das zweite Triple der Klubgeschichte perfekt gemacht. Diese Leistung kann wegen des Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel nicht mehr wiederholt werden.