FC Bayern München, News und Gerüchte: Max Aarons hat offenbar Freigabe erhalten

Max Aarons darf Norwich City im kommenden Sommer offenbar verlassen - angeblich ist der FC Bayern München interessiert. Karl-Heinz Rummenigge soll eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung zwischen UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und den Super-League-Initiatoren einnehmen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Max Aarons darf Norwich City offenbar verlassen

Max Aarons darf Norwich City nach Ende der laufenden Saison offenbar verlassen. Einem Bericht des Independent zufolge habe der Rechtsverteidiger, an dem auch der FC Bayern interessiert sein soll, diese Zusage bereits im vorangegangenen Sommer von seinem Arbeitgeber erhalten.

Als mögliche Ablösesumme für den 21-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, werden rund 35 Millionen Euro gehandelt. Aarons gelang mit Norwich in dieser Saison der direkte Wiederaufstieg in die Premier League. Seit seinem Debüt 2018 verzeichnete das Eigengewächs in 127 Pflichtspielen vier Tore und zwölf Assists.

Neben dem FC Bayern sollen auch West Ham United, Tottenham Hotspur, die AS Rom und der FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung haben.

FC Bayern München: Die Vertragslaufzeiten der FCB-Profis © getty 1/33 Lewandowski-Backup Eric Maxim Choupo-Moting soll dem FCB ein weiteres Jahr erhalten bleiben und damit für seine guten Leistungen belohnt werden. Aus diesem Anlass blicken wir auf die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis. © getty 2/33 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © Twitter/FC Bayern 3/33 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. © getty 4/33 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 5/33 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 6/33 Jerome Boateng (IV, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. Wird den Verein zum Saisonende verlassen. © getty 7/33 Niklas Süle (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 8/33 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 9/33 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 10/33 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 11/33 Benjamin Pavard (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 12/33 Tanguy Nianzou (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 13/33 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell spielt Mai auf Leihbasis für Zweitligist Darmstadt und zeigt dort gute Leistungen. Offen ist, ob er im Sommer eine Zukunft in München hat. © getty 14/33 Josip Stanisic (RV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. Nach AZ-Angaben will der FCB den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern, beide Seiten seien mit der Entwicklung des Defensivallrounders sehr zufrieden, heißt es. © getty 15/33 David Alaba (IV, 28 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. Wird den Verein zum Saisonende verlassen. © getty 16/33 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 17/33 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 18/33 Javi Martinez (ZM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 19/33 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 20/33 Tiago Dantas (ZM, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021 - kam im Sommer von Benfica als Wunschspieler des scheidenden Trainers Flick. Die Bayern haben eine Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro, dass sie die ziehen gilt als unwahrscheinlich. © getty 21/33 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 22/33 Corentin Tolisso (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 23/33 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 24/33 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 25/33 Thomas Müller (OM, 31 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 26/33 Kingsley Coman (LF, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 27/33 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. © getty 28/33 Douglas Costa (LM, 30 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. Derzeit von Juventus Turin ausgeleihen, wird der Brasilianer den FCB nach Ende des Leihgeschäfts wieder verlassen. © getty 29/33 Serge Gnabry (RF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 30/33 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2021. © getty 31/33 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 32/33 Robert Lewandowski (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © imago images / Poolfoto 33/33 Joshua Zirkzee (ST, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Der Niederländer ist an Parma Calcio verliehen, die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro ist nur im Falle des Klassenerhalts gültig.

Super League: Karl-Heinz Rummenigge soll vermitteln

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, soll eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung zwischen UEFA-Präsident Alexander Ceferin und den Super-League-Initiatoren einnehmen.

"Ich bin dafür bekannt, ein Mann des Dialogs und nicht des Krieges zu sein", erklärte Rummenigge bei der italienische Tageszeitung Tuttosport. "Deshalb hat mich der UEFA-Präsident Ceferin gebeten, ihm bei der Lösung der Probleme und dem Neustart nach sehr schwierigen Tagen für die Fußballwelt zu helfen."

Rummenigge übernahm im UEFA-Exekutivkomitee am Dienstag den Posten des Juventus-Turin-Präsidenten Andrea Agnelli, der die Super-League-Pläne federführend angetrieben hatte. "Wir werden warten, bis sich das Wasser beruhigt hat, und uns dann auf den Dialog konzentrieren. Präsident Ceferin hat mir gegenüber in den letzten Stunden noch einmal bekräftigt, dass er nicht die Absicht hat, irgendjemandem die Türen vor der Nase zuzuschlagen", sagte Rummenigge.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick

Trainer Hansi Flick wird am heutigen Freitag um 12 Uhr bei einer Pressekonferenz den Medienvertretern Rede und Antwort stehen. Wir werden die PK im Liveticker verfolgen.

Am Samstag (15.30 Uhr) kann Flicks Mannschaft mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 den neunten Meistertitel in Folge perfekt machen.

