FC Bayern: Douglas Costa will zurück nach Italien - Fußball unter Guardiola "mochte ich lieber"

Bayerns Offensivspieler Douglas Costa hat klargestellt, seine Zukunft in der Serie A zu sehen. "Ich würde gerne nach Italien zurückkehren", sagte Costa im Gespräch mit DAZN-Journalist Pierluigi Pardo. "Schauen wir mal, ob das klappt. Ich habe immer noch einen Vertrag bei Juve."

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich die Bayern bereits gegen eine Weiterbeschäftigung des Brasilianers entschieden. Nach Informationen von SPOX und Goal sucht Juventus aber schon nach einem Abnehmer für Costa, wenn dieser im Sommer nach Italien zurückkehrt.

Costa verglich den Fußball vom derzeitigen Bayern-Trainer Hansi Flick im Gespräch mit Pardo mit dem von Pep Guardiola und verteilte an seinen Ex-Coach ein großes Lob: "Er ist ein Phänomen. Er ist fordernd und liebt es, viel zu arbeiten. Wenn er dich in einer gewissen Form sieht, will er auch, dass du sie behältst. Er fordert das Beste von dir."

Unter Flick würden die Bayern nun eine andere taktische Herangehensweise wählen: "Heute spielen sie einen anderen Fußball als bei meinem ersten Abenteuer [in München]. Jetzt spielen sie offensiver, vorher haben sie den Ball mehr gehalten [unter Guardiola]. Das mochte ich lieber, obwohl sie so [mit dem neuen Stil] die Champions League gewonnen haben", erklärte er.

Die Rückkehr von Douglas Costa zum FC Bayern - dort spielte er bereits zwischen 2015 und 2017 - hat sich bislang für keine Partei ausgezahlt. In 22 Partien kam der Brasilianer erst auf einen Treffer und drei Assists, nur selten stand er in der Startelf und konnte bei diesen Einsätzen kaum überzeugen. Derzeit fällt er mit einem Haarriss im Fuß aus.

Mit dem FC Bayern, für den der 30-Jährige bisher 97 Spiele absolvierte, hat Costa aber in den verbleibenden Monaten dennoch noch einiges vor: "Wir gewinnen die Champions League und die Bundesliga." Besonders beeindruckt ist er von Youngster Jamal Musiala: "Er ist sehr stark, er hat wahnsinnige Qualität. Selbst gegen Leipzig kam er rein und hat ein Tor geschossen."

Thiago verlässt den FC Bayern München: Die 20 teuersten Abgänge des FCB © imago images / Sven Simon 1/21 Thiago verlässt den FC Bayern in Richtung Liverpool. Die Reds zahlen eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro. In dem Ranking der teuersten Spielerverkäufe landet der Spanier somit nur auf Platz drei. Ein Überblick. © imago images / WEREK 2/21 PLATZ 20 - Jürgen Kohler: 1991 für 7,5 Millionen Euro zu Juventus © getty 3/21 PLATZ 18 (geteilt) - Marcell Jansen: 2008 für 8 Millionen Euro zum Hamburger SV © getty 4/21 PLATZ 18 (geteilt) - Bastian Schweinsteiger: 2015 für 9 Millionen Euro zu Manchester United © getty 5/21 PLATZ 16 (geteilt) - Lukas Podolski: 2009 für 10 Millionen Euro zum 1. FC Köln © getty 6/21 PLATZ 16 (geteilt) - Sebastian Rode: 2016 für 10 Millionen Euro zu Borussia Dortmund © getty 7/21 PLATZ 15 - Pierre-Emile Höjbjerg: 2016 für 14 Millionen zum FC Southampton © imago images / Lackovic 8/21 PLATZ 13 (geteilt) - Sebastian Rudy: 2018 für 16 Millionen Euro zu Schalke 04 © getty 9/21 PLATZ 13 (geteilt) - Mario Gomez: 2013 für 16 Millionen Euro zu ACF Fiorentina © getty 10/21 PLATZ 12 - Medhi Benatia: 2016 für 17 Millionen zu Juventus © getty 11/21 PLATZ 11 - Xherdan Shaqiri: 2015 für 18 Millionen zu Inter Mailand © imago images / PanoramiC 12/21 PLATZ 8 (geteilt) - Renato Sanches: 2019 für 20 Millionen Euro zu OSC Lille © getty 13/21 PLATZ 8 (geteilt) - Luiz Gustavo: 2013 für 20 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg © getty 14/21 PLATZ 8 (geteilt) - Arturo Vidal: 2018 für 20 Millionen Euro zum FC Barcelona © getty 15/21 PLATZ 7 - Mario Mandzukic: 2014 für 22 Millionen Euro zu Atletico Madrid © getty 16/21 PLATZ 6 - Mario Götze: 2016 für 23 Millionen Euro zu Borussia Dortmund © getty 17/21 PLATZ 5 - Owen Hargreaves: 2007 für 25 Millionen Euro zu Manchester United © getty 18/21 PLATZ 3 (geteilt) - Toni Kroos: 2014 für 30 Millionen Euro zu Real Madrid © FC Liverpool 19/21 PLATZ 3 (geteilt) - Thiago: 2020 für 30 Millionen Euro zum FC Liverpool © imago images / ActionPictures 20/21 PLATZ 2 - Mats Hummels: 2019 für 31 Millionen Euro zu Borussia Dortmund © getty 21/21 PLATZ 1 - Douglas Costa: 2018 für 48 Millionen Euro zu Juventus

Douglas Costa: Die Statistiken bei seinen Stationen