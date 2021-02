FC Bayern München: Rückkauf von Marco Friedl? Werder Bremens Sportchef Baumann reagiert

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat gleichgültig auf die Gerüchte um das angebliche Interesse des FC Bayern München an einem Rückkauf von Marco Friedl reagiert.

"Ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte", sagte Baumann auf Nachfrage der Deichstube. Am Mittwoch hatte die Sport Bild berichtet, dass Friedl beim deutschen Rekordmeister einer der Kandidaten für die Linksverteidigung sei, wo nach dem ablösefreien Abgang von David Alaba und der Implementierung von Lucas Hernandez als Innenverteidiger ein Backup für Alphonso Davies benötigt wird.

Friedl hatte beim FC Bayern sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und unter Jupp Heynckes im November 2017 sein Bundesligadebüt gefeiert. Aufgrund der mangelnden Perspektive beim Rekordmeister war der 22-Jährige im Januar 2018 zunächst auf Leihbasis und im Juni 2019 fest an die Weser gewechselt.

3,5 Millionen Euro überwies Werder vor knapp zwei Jahren an die Bayern, die sich im Zuge des Transfers nach Angaben der Sport Bild jedoch eine Rückkaufklausel in Höhe von zehn Millionen Euro gesichert haben sollen.

Friedl überzeugt aktuell als linker Innenverteidiger einer Dreierkette mit Ömer Toprak und Milos Veljkovic. Keine Bundesliga-Defensive steht im Jahr 2021 so stabil wie die von Werder Bremen (4 Gegentore). Dementsprechend positiv fiel auch Baumanns Urteil über Friedl aus: "Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden."

FC Bayern München - Transfergerüchte: Die möglichen Zu- und Abgänge im Überblick © getty 1/57 Die Saison ist in vollem Gange, doch die Kaderplaner des FC Bayern um Hasan Salihamidzic basteln bereits am Rekordmeister der Zukunft. Einige Spieler könnten im nächsten Sommer gehen, andere kommen. Ein Überblick über die aktuellen Gerüchte. © getty 2/57 MÖGLICHE ABGÄNGE - JEROME BOATENG: Der bereits Abgeschriebene hat sich mit seinen 32 Jahren unter Trainer Hansi Flick noch einmal ins Team zurückgekämpft, ist aktuell einer der formstärksten Innenverteidiger im Kader. Wie lange bleibt er noch? © getty 3/57 Der Bild zufolge soll sein zum 30. Juni 2021 auslaufender Vertrag nicht verlängert werden. Boateng weiß von nichts, verweist auf Flicks Unterstützung - sagt bei SPOX und Goal aber auch: "Trennen sich die Wege, blicke ich stolz auf die Jahre zurück." © getty 4/57 Rummenigge kündigte bereits Gespräche mit Boateng an. "Jerome spielt wieder eine gute Rolle. Der Trainer ist mit ihm zufrieden", sagte er der Bild: "Dementsprechend wird man sich dieser Frage stellen müssen in einem Gespräch mit ihm." © getty 5/57 Entscheidende Gespräche mit Boateng sind bei den Bayern für März geplant. Nach Informationen von SPOX und Goal würde Flick Boateng unabhängig von weiteren Vertragsverlängerungen und Zugängen verlängern. © getty 6/57 DAVID ALABA: Die Vertragsverhandlungen zwischen Alabas umstrittenem Berater Pini Zahavi und den Münchner sind auf Eis gelegt - und werden auch nicht mehr aufgenommen. An Wechseloptionen mangelt es Alaba nicht. © getty 7/57 Real Madrid gilt als Favorit im Poker, laut Marca gibt es bereits die Zusage des Österreichers. Gerüchte über einen bereits unterschriebenen, 44 Millionen Euro schweren Vierjahresvertrag sind jedoch wohl nicht korrekt. © getty 8/57 Die Marca hatte dies im Zuge einer bereits absolvierten medizinischen Untersuchung berichtet. Diese hatte jedoch nach Angaben seines Berater Pini Zahavi einen anderen Hintergrund: "Er machte den Medizincheck aus privaten Versicherungsgründen." © getty 9/57 Die Konkurrenz mischt unterdessen weiter mit: Zahavi hat PSG laut Sport Bild als Plan B im Visier, und auch Chelsea soll die Situation laut ESPN ganz genau beobachten. Dort hat Alaba in Thomas Tuchel offenbar ebenfalls einen großen Fürsprecher. © getty 10/57 Problem bei Chelsea: Ein Alaba-Transfer ist aufgrund der seiner Gehaltsforderungen (laut Telegraph 23 Mio. Euro im Jahr brutto) zu teuer. Mehr als 19 Millionen Euro (wie Spitzenverdiener N'Golo Kante) seien die Blues nicht bereit zu zahlen. © getty 11/57 JAVI MARTINEZ: Sein Vertrag läuft 2021 aus. Zwar ist er weiterhin ein fester Bestandteil der Bayern unter Flick - jedoch nur noch als Ergänzungsspieler. Außerdem von einer Oberschenkelverletzung und einer Corona-Infektion in dieser Spielzeit ausgebremst. © getty 12/57 Nach Informationen von SPOX und Goal ist keine Verlängerung im Sommer geplant. Martinez beschäftigte sich schon 2020 mit einem Abschied, eine Rückkehr nach Bilbao scheiterte aber. Er kann sich ein neues Abenteuer - z.B. in der MLS - gut vorstellen. © getty 13/57 NIKLAS SÜLE: Hat noch Vertrag bis 2022, ist aktuell jedoch in der Innenverteidigung aufgrund der guten Form von Boateng außen vor. Zuletzt durfte er für den schwächelnden Pavard den Aushilfsrechtsverteidiger geben, aber reicht ihm das auf lange Sicht? © getty 14/57 Intern soll im November außerdem Süles Fitnesszustand und mangelnde Selbstdisziolin kontrovers diskutiert worden sein. Gleichzeitig wurden Gerüchte laut, der Nationalspieler liebäugele mit einem Wechsel in die Premier League (Sport Bild). © getty 15/57 Dieser könnte nun früher folgen als gedacht: Wie die Sport Bild berichtet, sei Chelsea daran interessiert, Süle im Sommer an die Stamford Bridge zu holen. Süles Berater weilten Ende Januar zu Gesprächen in München. © getty 16/57 Dort soll es einerseits um Dayot Upamecano gegangen sein, der wie Süle von Sports360 vertreten wird, andererseits aber auch um Süles Zukunft. "Er hat noch Vertrag im kommenden Jahr, danach wird man sehen, wie es weiter geht", sagte Flick zur Süle-Causa. © getty 17/57 In Rechtsfuß Upamecano soll im Sommer ein Konkurrent auf Süles halbrechter Position kommen. Ein zweiter Fall Alaba, der den Klub höchstwahrscheinlich im Sommer ablösefrei verlassen wird, soll vermieden werden. Süle wird im Sommer verlängern oder gehen. © getty 18/57 BOUNA SARR: Kam erst im Oktober des vergangenen Jahres als Last-Minute-Transfer nach München und sollte auf rechts den Backup für Pavard geben. In dieser Rolle ist er mittlerweile sogar hinter den etatmäßigen Inneverteidiger Süle gerutscht. © getty 19/57 "Nicht glücklich" sollen die Bayern-Bosse laut Sport Bild über die bislang gezeigten Leistungen von Sarr sein. Sein letztes Bundesligaspiel machte er am 7. Spieltag , kam seitdem in den vermeintlich "leichten" Spielen zum Zug, wie beim Pokal-Aus in Kiel. © getty 20/57 Sarr dürfte den Verein wohl im Sommer wieder verlassen, nach Angaben der Sport Bild gibt es aber für ihn aktuell keine Angebote. Sollte Süle im Sommer gehen, plane man bei Bayern mit Pavard als Innenverteidiger, dann wäre ein Sarr-Verbleib wohl sicher. © getty 21/57 DOUGLAS COSTA: Ähnlich unzufrieden wie mit Sarr ist man wohl auch mit dem Juve-Leihspieler. "Douglas hat eine Phase gehabt, in der er hart gearbeitet hat. Aber aktuell ist es schon so, dass der Konkurrenzkampf sehr groß ist", erklärte Flick vielsagend. © getty 22/57 Bislang machte er lediglich 5 Spiele von Beginn an und konnte kaum überzeugen. Im Winter berichteten Medien übereinstimmend, dass der FCB über einen Leihabbruch nachdenke. Soweit kam es nicht spätestens im Sommer ist der Brasilianer aber wieder weg. © getty 23/57 CORENTIN TOLISSO: Quo vadis, Corentin? Bei Bayern galt er nach dem Thiago-Abgang als erster Backup für die Zentrale um Goretzka und Kimmich. Den Rang könnte ihm nun Marc Roca nach seinem starken Auftritt im Klub-WM-Halbfinale abgelaufen haben. © getty 24/57 Der Franzose verpasste erneut 6 Spiele verletzungsbedingt. Bekam er eine Chance in der Startelf, nutzte er sie meistens nicht, um unumstößliche Eigenwerbung zu betreiben. Dafür leistete er sich mit seinem Tattoo im Januar einen Corona-Fauxpas. © getty 25/57 "Tolisso hat im Sommer noch ein Jahr Vertrag. Entweder verlängern wir oder müssen eine Lösung finden. Diese beiden Optionen liegen auf dem Tisch. Ich kann weder die eine noch die andere ausschließen", sagte Rummenigge zuletzt bei Sport1. © getty 26/57 In der Vergangenheit soll Tolisso bereits von Manchester United umworben worden sein, einen Wechsel auf Leihbasis soll der FCB im Januar 2020 jedoch nach kicker-Angaben abgelehnt haben. Zuletzt wurde Inter Mailand als möglicher Interessent genannt. © getty 27/57 MÖGLICHE ZUGÄNGE - DAYOT UPAMECANO: Der französische Innenverteidiger wird seit Monaten mit dem FCB in Verbindung gebracht und zuletzt äußerten sich alle beteiligten Parteien sehr konkret zu einem bevorstehenden Wechsel im Sommer. © getty 28/57 Die Ausstiegsklausel von Upamecano wurde von Berater Volker Struth bestätigt (42,5 Mio.), Salihamidzic habe zudem in Gesprächen "den richtigen Ton getroffen". Rummenigge erklärte, dass es aber noch zwei attraktive "Konkurrenten" gebe. © getty 29/57 Dabei soll es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um Liverpool und Chelsea handeln. Während Liverpool am Deadline Day in Kabak und Davies noch zwei Innenvertediger verpflichtete, sollen besonders die Blues um Upamecano konkurrieren. © getty 30/57 Allerdings befindet sich der FCB wohl in der Pole Position. Zumindest gab sich Vorstandsmitglied Oliver Kahn im Transferpoker bei Sky90 Ende Januar "sehr optimistisch". "Es wird in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben", sagte Berater Struth. © getty 31/57 MARCO FRIEDL: Weil Alaba den Verein im Sommer verlassen wird und Lucas Hernandez dann in der Innenverteidigung fest eingeplant ist, benötigt der FCB einen neuen Backup für Davies. Laut Sport Bild soll der Ex-Münchner Friedl diesbezüglich im Fokus stehen. © getty 32/57 Dem Bericht zufolge stehe Friedl, der 2019 von den Bayern zu Werder Bremen wechselte und dort gesetzt ist, auf einer "Schattenliste" von Salihamidzic, die der Sportvorstand dem Aufsichtsrat Anfang März bei der nächsten Sitzung präsentieren wolle. © getty 33/57 Als Ausbildungsverein soll sich Bayern beim Friedl-Transfer eine Rückkaufklausel von 10 Millionen Euro gesichert haben. Problem: Friedl, der sämtliche Jugendmannschaften in München durchlaufen hatte, spielt bei Bremen vorwiegend als Innenverteidiger. © getty 34/57 BORNA SOSA: Soll wie Friedl laut Sport Bild ebenfalls auf der Schattenliste der Bayern stehen. Der 23-Jährige ist in der laufenden Saison endlich größtenteils verletzungsfrei und zeigt gerade in der Offensive sein Potenzial (4 Torvorlagen). © getty 35/57 Sosa ist noch bis 2025 an den VfB Stuttgart gebunden. Dessen Sportdirektor Sven Mislintat soll beim Kroaten erst bei einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Tendenziell zu teuer für einen Backup. © imago images 36/57 LUCA NETZ: Ebenfalls ein Linksverteidiger, Fritz-Walter-Medaillen-Gewinner in Bronze für die Altersklasse U17 und schon mit einigen Einsatzminuten bei den Hertha-Profis in dieser Saison. Der kicker berichtet, dass die Bayern ein Auge auf Netz haben. © getty 37/57 Allerdings ist dieser wohl nicht wie zunächst angenommen ablösefrei zu haben. Netz' Vertrag in Berlin läuft wohl noch bis 2023, außerdem steht er laut Bild und kicker vor einer Vertragsverlängerung. © getty 38/57 "Er ist ein großes Talent, hat vor allem offensiv große Qualität", zitiert die Bild Hertha-Trainer Pal Dardai bezüglich Netz: "Für sein Alter hat er eine unglaubliche Statur." © getty 39/57 OMAR RICHARDS: Der letzte der Linksverteidigerkandidaten. Beim englischen Zweitligisten Reading ist er gesetzt und wäre im Sommer wohl ablösefrei zu haben. Der Guardian berichtete Mitte Januar, der 22-Jährige werde in Kürze in München unterschreiben. © getty 40/57 Zuvor hatte auch The Athletic von "fortgeschrittenene Gesprächen" zwischen Richards und den Bayern berichtet. Eine Bestätigung seitens der Münchner gab es jedoch noch nicht, zumal nun auch weitere Namen bei der Linksverteidigersuche auftauchten. © getty 41/57 EDUARDO CAMAVINGA: Wie die französischen Zeitungen France Football und L'Equipe vermelden, ist auch der FCB hinter dem europaweit begehrten Mittelfeldjuwel von Stade Rennes her. Camavinga ist erst 18 - soll aber schon um die 80 Millionen Euro kosten. © getty 42/57 Dass der FCB eine derartige Summe in Corona-Zeiten stemmen will, ist allein schon angesichts des nahenden Upamecano-Transfers mehr als fraglich. Die Sport Bild berichtete bereits vor Wochen, dass nur ein großer Transfer machbar sei. © getty 43/57 Nichtsdestotrotz soll auch Camavinga laut Sport Bild nach wie vor auf der "Schattenliste" der Bayern stehen. Der Vorteil: Angesichts des auslaufenden Vertrags 2022 könnte Rennes gezwungen sein, das Juwel zu verkaufen. Sinkt der Preis noch? © getty 44/57 Die Konkurrenz für die Bayern ist jedoch groß. Nahezu jeder Top-Klub von ManCity über PSG bis zu Real gilt als interessiert. Und eine Verlängerung schloss Camavinga zuletzt auch nicht aus: "Es wäre mir eine Freude, in Rennes weiterzumachen." © getty 45/57 LUCIEN AGOUME: Da trifft es sich gut, dass die Bayern auch mit Camavingas Landsmann Agoume in Verbindung gebracht werden. Wie die Sport Bild berichtet, sei Agoume, der aktuell von Inter Mailand an Spezia Calcio verliehen ist, auf dem Bayern-Radar. © getty 46/57 Agoume kam auch bei Inter Mailand bereits zum Einsatz, Trainer Conte attestierte ihm, "taktisch besser" geworden zu sein. Zuvor war Agoume bereits mit 16 Stammspieler in der Ligue 2 bei Sochaux. © getty 47/57 DENIS ZAKARIA: Wird bereits seit Monaten als Kandidat gehandelt, die Münchner Kaderplaner sollen sowohl von seiner körperlichen Robustheit als auch seinem taktischen Verständnis überzeugt sein. Und nun öffnet sich offenbar die Tür zu einem Transfer. © getty 48/57 Zakaria ist vertraglich nur noch bis 2022 an die Fohlen gebunden, eine Ausdehnung des Kontrakts inklusive Implementierung einer Ausstiegsklausel soll er laut Sport Bild abgelehnt haben. Die Chance für die Bayern? © getty 49/57 FLORIAN NEUHAUS: Auch Zakarias Teamkollege wurde bereits mehrfach mit den Bayern in Verbindung gebracht. Klar ist: Der FCB will das Mittelfeld verstärken. Klar ist auch: Neuhaus weiß derzeit sowohl in Mönchengladbach als auch im DFB-Dress zu überzeugen. © getty 50/57 "Der FC Bayern ist ein großer Verein. Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan", sagte Neuhaus erst im November im Interview mit SPOX und Goal. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, soll aber eine Ausstiegsklausel beinhalten (40 Mio.). © imago images 51/57 Sport1 berichtete, dass neben den Bayern, Real Madrid und Tottenham auch der BVB Interesse an Neuhaus habe und darauf spekuliere, dass Gladbach-Trainer Marco Rose seinen Strategen im Sommer bei einem Wechsel gleich mitbringen könnte. © getty 52/57 Gute Aussichten auf einen Transfer sollen zumindest die Bayern bei Neuhaus nach Sport1-Angaben nicht haben. Der 23-Jährige forciere keinen Abschied aus Gladbach, weil er sich dort wohlfühle. Wenn doch, tendiere er zu einem anderen Top-Klub. © getty 53/57 FRENKIE DE JONG: Anfang Dezember kursierte ein Bericht der spanischen Mundo Deportivo, wonach sich der FCB einmal mehr mit de Jong beschäftige. Dies deckt sich zwar mit Informationen von SPOX und Goal, bisher handelt es sich aber nur um Gedankenspiele. © getty 54/57 De Jong verlängerte zwar erst bis 2026 bei Barca, der Klub hat aber große finanzielle Nöte und könnte im Sommer zu Verkäufen gezwungen sein. Falls de Jong auf den Markt käme, wäre er für den FCB interessant. Ein Transfer bleibt dennoch unwahrscheinlich. © getty 55/57 BOUBACAR KAMARA: Laut L'Equipe beobachten die Bayern den 21 Jahre Mittelfeldspieler von Olympique Marseille schon seit drei Jahren. Allerdings sollen auch Barca, Chelsea und Arsenal an ihm dran sein. Unter 50 Millionen Euro wäre er wohl nicht zu haben. © getty 56/57 CALLUM HUDSON-ODOI: Ja, der schon wieder. Schließlich ist Salihamidzic "ein bisschen verliebt" in den Flügelspieler des FC Chelsea, wie Karl-Heinz Rummenigge mal sagte. SPOX und Goal wissen: "CHO" ist weiterhin ein Thema beim FCB. © getty 57/57 Sollte Hudson-Odoi unter dem neuen Chelsea-Trainer Thomas Tuchel (47) nicht auf seine Einsatzzeiten kommen, ist er bei Salihamidzic immer ein Thema. Zuletzt hatte er im Oktober mit dem FC Chelsea wegen Hudson-Odoi verhandelt - ohne Erfolg.

Seine klare Steigerung in Bremen, wo er gerade in seiner zweiten Saison oftmals nur die Bank drückte, schlägt sich auch in seiner Spielzeit wieder. Seit Beginn der Saison stand Friedl in jedem Bundesligaspiel über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Neben dem ehemaligen Jugendspieler aus der eigenen Akademie hat der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger der Sport Bild zufolge auch Borna Sosa vom VfB Stuttgart im Blick. Allerdings soll VfB-Sportdirektor Sven Mislintat erst bei einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Weitere Kandidaten, mit denen die Bayern zuletzt in Verbindung gebracht wurden, sind Luca Netz (17/Hertha BSC) und Omar Richards (22/FC Reading).

Während Netz, der im vergangenen Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze für die U17-Altersklasse ausgezeichnet wurde und in dieser Spielzeit zu seinen ersten Bundesligaeinsätzen kam, vor einer Vertragsverlängerung in Berlin stehen soll, wäre Richards, dessen Vertrag beim englischen Zweitligisten Reading im Sommer ausläuft, ablösefrei zu haben.