FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge: "Coman ist unverkäuflich"

2020 ist bislang das Jahr von Kingsley Coman: Champions-League-Torschütze und Leistungsträger beim FC Bayern. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sendet nun ein klares Zeichen an möglicherweise an Coman interessierte Konkurrenz.

"Kingsley ist unverkäuflich", stellt Rummenigge gegenüber dem kicker klar. "Kingsley ist heute ein absoluter Top-Spieler, ist extrem wertvoll für den FC Bayern. Er macht oft den Unterschied aus, gerade wenn es darauf ankommt."

Der Franzose, der in dieser Saison bereits fünf Pflichtspieltreffer und acht Vorlagen vorweisen kann, wurde immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. In einem TV-Interview sprach er einst sogar vom Karriereende. "Als ich damals von seinen Aussagen gehört habe, habe ich sofort das Gespräch mit ihm gesucht", erinnert sich der Vorstandboss. "Ich habe ihn in den Arm genommen und ihm gesagt, dass Verletzungen insbesondere im modernen Fußball leider dazugehören und dass er sich keine zu großen Sorgen machen solle."

Coman hat sich als Leistungsträger beim FC Bayern etabliert und Neuzugang Leroy Sane den Rang abgelaufen. Für Präsident Herbert Hainer ist die Lage daher klar, wie er dem kicker mitteilte: "Auf den Außenbahnen ist er mittlerweile einer der besten Spieler in Europa."

Kingsley Coman: Verlängerung hat noch keine Eile

Auch Trainer Hansi Flick zeigte sich zuletzt sehr zufrieden mit Coman: "Die Idee, die wir haben, setzt er sehr gut um, und er hat aktuell sehr viele Torbeteiligungen. Deshalb ist er für einer der Besten auf dieser Position." Flick ging sogar noch weiter: "Dieses Niveau wünsche ich mir von allen."

Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch bis Sommer 2023. Rummenigge sieht noch keinen Grund zur Eile. "Mit einer möglichen Verlängerung werden wir uns zum gegebenen Zeitpunkt befassen", sagte der Bayern-Boss.