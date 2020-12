FC Bayern – Robert Lewandowski adelt Lionel Messi: "Müssen vielleicht 100 Jahre auf jemanden wie ihn warten"

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat in den höchsten Tönen vom sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi geschwärmt. So könnte es laut dem Polen 100 Jahre dauern, bis es wieder einen Fußballer wie den Barca-Star gibt.

"Er ist ein großartiger Spieler, einer der größten in der Geschichte des Fußballs", sagte Lewandowski in einem Interview mit der argentinischen Sportzeitung Ole: "Ich weiß, dass die Erwartungen an ihn enorm sind und was er als Fußballer bereits erreicht hat, wird vielleicht niemand erreichen", ergänzte er.

Der 32-Jährige führte aus: "Vielleicht muss man 100 Jahre warten, bis wieder jemand wie er geboren wird. Mit dem, was er bereits getan hat, ist und bleibt er einer der Größten der Geschichte."

Während der Ballon d'Or in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie entfällt, ist Lewandowski gemeinsam mit Messi bei der Weltfußballer-Wahl der FIFA nominiert.

Der Bayern-Angreifer gilt dabei als einer der Favoriten. Dass Messi nach seinem Erfolg bei "The Best" im vergangenen Jahr diesmal den Platz freiwillig für einen anderen Spieler räumt, glaubt Lewandowski jedoch nicht. "Ich weiß, dass er es auch gewinnen will", betonte er: "Es ist logisch. Es ist unser Job."

ESPN FC 100 Ranking: Die besten Fußballer und Trainer der Welt © getty 1/41 ESPN hat sein jährliches Ranking "FC 100" veröffentlicht. Dort kürt der US-Sportsender die 100 besten Fußballer und Trainer der Welt. © getty 2/41 ESPN hat die Top 10 für jede Position gekürt, wir präsentieren Euch jeweils die Top 3, inklusive aller Spieler der Bundesliga und alle Deutschen. Spoiler: Die Bundesliga ist stark vertreten! © imago images / Poolfoto 3/41 TOR – Platz 4: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona/Deutschland) © imago images / Colorsport 4/41 Platz 3: Jan Oblak (Atletico Madrid/Slowenien) © imago images / PRiME Media Images 5/41 Platz 2: Alisson (FC Liverpool/Brasilien) © imago images / GEPA pictures 6/41 Platz 1: Manuel Neuer (FC Bayern/Deutschland) © getty 7/41 RECHTSVERTEIDGER – Platz 3: Benjamin Pavard (FC Bayern/Frankreich) © getty 8/41 Platz 2: Achraf Hakimi (Inter Mailand/Marokko) © imago images / Colorsport 9/41 Platz 1: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool/England) © imago images / Poolfoto 10/41 INNENVERTEIDIGUNG – Platz 5: Dayot Upamecano (RB Leipzig/Frankreich) © imago images / GEPA pictures 11/41 Platz 3: David Alaba (FC Bayern/Österreich) © imago images / ZUMA Wire 12/41 Platz 2: Sergio Ramos (Real Madrid/Spanien) © imago images / sven simon 13/41 Platz 1: Virgil van Dijk (FC Liverpool/Niederlande) © imago images / Volkmann 14/41 LINKSVERTEIDIGER – Platz 5: Raphael Guerreiro (BVB/Portugal) © getty 15/41 Platz 3: Jordi Alba (FC Barcelona/Spanien) © getty 16/41 Platz 2: Alphonso Davies (FC Bayern/Kanada) © getty 17/41 Platz 1: Andy Robertson (FC Liverpool/England) © imago images 18/41 ZENTRALES MITTELFELD – Platz 3: Toni Kroos (Real Madrid/Deutschland) © imago images / PA Images 19/41 Platz 2: Thiago Alcantara (FC Liverpool/Brasilien) © imago images / ActionPictures 20/41 Platz 1: Joshua Kimmich (FC Bayern/Deutschland) © imago images / PA Images 21/41 OFFENSIVES MITTELFELD - Platz 6: Kai Havertz (FC Chelsea/Deutschland) © imago images / Russian Look 22/41 Platz 5: Leon Goretzka (FC Bayern/Deutschland) © imago images / Pro Sports Images 23/41 Platz 3: Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal) © getty 24/41 Platz 2: Thomas Müller (FC Bayern/Deutschland) © imago images / PanoramiC 25/41 Platz 1: Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgien) © getty 26/41 FLÜGELSPIELER - Platz 7: Kingsley Coman (FC Bayern/Frankreich) © imago images / Kirchner-Media 27/41 Platz 4: Jadon Sancho (Borussia Dortmund/England) © imago images / Sven Simon 28/41 Platz 3: Serge Gnabry (FC Bayern/Deutschland) © getty 29/41 Platz 2: Raheem Sterling (Manchester City/England) © imago images / Sportimage 30/41 Platz 1: Sadio Mane (FC Liverpool/Senegal) © imago images / Xinhua 31/41 STÜRMER - Platz 3: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal) © getty 32/41 Platz 2: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Frankreich) © imago images / Cordon Press 33/41 Platz 1: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 34/41 MITTELSTÜRMER - Platz 8: Timo Werner (FC Chelsea/Deutschland) © imago images / Agencia EFE 35/41 Platz 3: Karim Benzema (Real Madrid/Frankreich) © getty 36/41 Platz 2: Erling Haaland (Borussia Dortmund/Norwegen) © getty 37/41 Platz 1: Robert Lewandowski (FC Bayern/Polen) © imago images / opokupix 38/41 TRAINER - Platz 5: Julian Nagelsmann (RB Leipzig/Deutschland) © imago images / Lackovic 39/41 Platz 3: Pep Guardiola (Manchester City/Spanien) © imago images / Frank Hoermann 40/41 Platz 2: Hansi Flick (FC Bayern/Deutschland) © imago images / LaurencexGriffiths 41/41 Platz 1: Jürgen Klopp (FC Liverpool/Deutschland)

Robert Lewandowski über den Tod von Diego Maradona: "Die Nachricht war schrecklich"

Lewandowski würdigte zudem Diego Maradona, der im November im Alter von 60 Jahren verstorben war. "Die Nachricht war schrecklich", sagte Lewandowski. "Dass ein so fabelhafter Spieler wie Maradona gegangen ist, ist für den gesamten Fußball sehr traurig."

"Wir sind alle sehr traurig, aber es ist leider passiert. Als er spielte, war ich gerade erst geboren, aber ich weiß ganz genau, was er im Fußball und bei der Weltmeisterschaft 1986 gemacht hat, wie viele großartige Spiele er gespielt hat", sagte der Stürmer.