FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge sieht Manuel Neuer als besten Torwart aller Zeiten an - Klassiker schlägt Clasico

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, hat in einem Interview mit bundesliga.com in den höchsten Tönen von Manuel Neuer geschwärmt. Für ihn ist der Bayern-Keeper der beste Torwart aller Zeiten. Außerdem sieht er das Duell zwischen Borussia Dortmund und den Bayern über dem spanischen Clasico.

"Manuel Neuer ist jetzt 34 Jahre alt und er wird immer besser" schwärmte Rummenigge und verglich den gebürtigen Gelsenkirchener mit einem guten Rotwein. "Er antizipiert so ziemlich jeden Schuss, egal von wo er kommt und hält diesen dann." So habe Neuer den Bayern in den vergangenen Wochen in der Bundesliga oder Champions League den einen oder anderen Punkt gerettet.

Rummenigge geht sogar so weit, dass es vor Neuer keinen besseren Torhüter gegeben habe. "Er ist der beste Torwart der Welt und ich denke, dass er der beste Torwart aller Zeiten ist", sagte Rummenigge und erklärte seine These: "Er hat das Torhüter-Spiel auf ein neues Level gehievt und ich bin froh, dass er bei uns zwischen den Pfosten steht."

Auf Neuer dürfte es auch am Wochenende wieder ankommen, wenn die Bayern Verfolger RB Leipzig zu Gast haben. Für den Vorstandsvorsitzenden sind die Messestädter eine Bereicherung für die Liga, auch weil sie die Bayern kitzeln können. "Sie sind neben Dortmund die dritte Kraft in Deutschland", lobte Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge: Klassiker über Clasico

"Wir haben jetzt dreimal in Folge gegen sie Remis gespielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass dies eine andere Mannschaft gegen uns geschafft hat. Es ist der Beweis, dass es für uns nicht leicht werden wird."

Auch Borussia Dortmund gelang dies zuletzt nicht, die Schwarz-Gelben sieht Rummenigge aber dennoch weiter als Haupt-Konkurrenten in der Bundesliga an. "Wir haben über Jahre neidisch nach Spanien geblickt, wenn Real Madrid gegen Barcelona den Clasico gespielt hat. Heutzutage ist Dortmund gegen Bayern aber auch ein Klassiker."

Vor allem das 3:2 der Bayern in Dortmund sei großartige Werbung für die Bundesliga gewesen, befand Rummenigge. "Von der Qualität war das mit Real vs. Barca nicht zu vergleichen. Ich glaube, dass Der Klassiker im Moment über der spanischen Variante steht", sagte Rummenigge weiter.

