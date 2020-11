FC Bayern mit Interesse an Premier-League-Talent Tariq Lamptey?

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Brighton & Hove Albions Rechtsverteidiger Tariq Lamptey geworfen. Dies berichtet die Daily Mail. Bereits im vergangenen Transferfenster wurde der 20-Jährige im Zuge der Suche der Münchner nach einer Alternative für Benjamin Pavard mit dem FCB in Verbindung gebracht.

Lamptey durchlief sämtliche Jugendabteilungen des FC Chelsea und wechselte erst im Januar von den Blues zu den Seagulls. In der aktuellen Premier-League-Saison kam er in allen Spielen zum Einsatz und steuerte ein Tor sowie drei Vorlagen bei. Brighton, mit fünf Punkten derzeit nur knapp vor den Abstiegsrängen, möchte den bis 2023 laufenden Vertrag von Lamptey gerne frühzeitig verlängern, in Kürze sollen die ersten Gespräche stattfinden.

Neben den Bayern wird auch dem FC Sevilla und Atletico Madrid Interesse am Engländer nachgesagt, der bisher auf ein Spiel für die U21 der Three Loins kam. Als sich die Münchner im September auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger befanden, gaben sie nach übereinstimmenden Medienberichten aus England ein Angebot über 20 Millionen Euro für Lamptey ab, Brighton lehnte ab.

Auch Max Aarons (Norwich City) und Sergino Dest (Ajax Amsterdam, wechselte zum FC Barcelona) standen auf der Liste des FC Bayern, letztlich verpflichteten die Münchner Bouna Sarr von Olympique Marseille. Für die Dienste des 29-Jährigen zahlten sie etwa zehn Millionen Euro und statteten ihn mit einem Kontrakt bis 2024 aus.

Unklar erscheint aufgrund der langen Vertragslaufzeit, ob der FCB zeitnah auf der Suche nach einem weiteren Rechtsverteidiger ist. Neben Pavard und Sarr kann auch Joshua Kimmich die Position bekleiden.