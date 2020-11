FC Bayern, News und Gerüchte - Hitzfeld: FCB muss wegen Alaba "nicht seine Seele verkaufen"

Der frühere Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld hat sich im schwelenden Transferstreit zwischen David Alaba (28) und dem FCB deutlich dafür ausgesprochen, dass der Klub nicht nachgeben dürfe. Kritik an Alaba kommt auch von Dietmar Hamann, Bernd Schuster bringt derweil Real Madrid als möglichen Abnehmer ins Spiel. Und: Hitzfeld ist gegen ein DFB-Comeback von Thomas Müller und Jerome Boateng. News und Gerüchte zu Bayern München gibt es hier.

FC Bayern, News: Weitere Kritik an David Alaba

Im schwelenden Transferstreit zwischen den Bayern und Abwehrspieler David Alaba (28) sprach sich Hitzfeld klar für die Strategie des Klubs aus, in den Verhandlungen nicht nachzugeben: "Es ist vorbildlich, dass sie ihre Philosophie - die sie Sport und Ökonomie so gut wie in keinem anderen internationalen Spitzenklub verbinden lässt - fortsetzen."

Alaba dürfe "nicht um jeden Preis" gehalten werden, betonte Hitzfeld: "Wegen eines Spielers muss Bayern nicht seine Seele verkaufen."

Sky-Experte Dietmar Hamann, als Spieler selbst von 1993 bis 1998 in München aktiv, sprach von "verhärteten Fronten" und sieht die Schuld auch bei Alabas neuem Berater Pini Zahavi, "der mit dem Verein überhaupt kein Verhältnis hat und der den letzten Euro aus dem Verein rausquetschen möchte". Sein Fazit: "Ich glaube, dass er schlecht beraten ist. Vielleicht müsste er sich mal freischwimmen."

FC Bayern, News: Hitzfeld lehnt DFB-Comeback von Boateng und Müller ab

Im deutschen Fußball gibt es bis auf Nationaltrainer Joachim Löw kaum einen Experten, der sich in den letzten Wochen und Monaten nicht für ein DFB-Comeback der ausgemusterten Thomas Müller (31), Jerome Boateng (32) und Mats Hummels (31) ausgesprochen hat. Zuletzt brachen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und sein BVB-Pendant Hans-Joachim Watzke noch einmal eine Lanze für ihre Stars.

Trainerlegende Ottmar Hitzfeld (71) hat sich nun aber auf die Seite von Löw geschlagen. Der habe "wohlüberlegt eine Entscheidung" getroffen, "die er nun nicht urplötzlich revidieren kann", sagte er im kicker. Löw müsse im Gegenteil seinen Plan, auf die drei Weltmeister von 2014 zu verzichten, "durchziehen": "Eine Rückkehr des Trios brächte noch mehr Unruhe."

FC Bayern, Gerücht: Wusste Alaba von Bayerns Ultimatum?

Nachdem Bayern München das Angebot zur Vertragsverlängerung am vergangenen Sonntag öffentlich zurückgezogen hatte, hatte David Alaba (28) erklärt, davon erst aus den Nachrichten erfahren zu haben. Zudem klagte er über ein angedachtes Tauschgeschäft. Laut dem kicker soll sich aber alles ganz anders abgespielt haben. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern, News: Wechselt David Alaba zu Real Madrid?

Der frühere Nationalspieler Bernd Schuster, der als Spieler (1988 bis 1990) und Trainer (2007/08) bei Real Madrid tätig war, hat seinem Ex-Klub wärmstens ans Herz gelegt, den Österreicher zu holen: "Alaba ist ein Juwel, ich würde ihn mit geschlossenen Augen verpflichten", sagte er im spanischen Radiosender Onda Cero.

Real gilt neben dem FC Barcelona als mögliches Ziel von Alaba, dem nachgesagt wird, dass er gern nach Spanien wechseln würde. Angesichts der finanziellen Probleme bei Barca dürfte es Madrid aber leichter fallen, die Gehaltsforderungen von Alaba zu stemmen.

FC Bayern, News: Dayot Upamecano als Alaba-Ersatz?

Die Bayern hatten ihr Ultimatum und das zurückgezogene Angebot für Alaba auch mit der nötigen Planungssicherheit begründet. Sollte Alaba tatsächlich gehen, bräuchte es hochkarätigen Ersatz. Für Ex-Bayernstar Mario Basler könnte das Innenverteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig sein.

"Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Spieler ist, der nächstes Jahr zum FC Bayern geht, sollte die Geschichte mit Alaba wirklich so ausgehen, dass er weg geht", sagte Basler im "Fantalk" von Sport1: "Vielleicht geht Alaba ja auch schon im Winter weg."

Die Ablöse für den 22-Jährigen könnte man mit einem Verkauf Alabas im Winter teilfinanzieren, schlug Basler vor: "In der Winterpause würden sie, glaube ich, 35 Millionen Euro für ihn bekommen. Dann würde Upamecano bei einem Preis von 50 Millionen quasi nur noch 15 Millionen Euro kosten." Upamecano steht in Leipzig noch bis 2023 unter Vertrag, es soll aber eine Ausstiegsklausel geben.

