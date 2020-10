Lucas Hernandez erklärt: "Ich hatte niemals vor, Bayern zu verlassen"

Abwehrspieler Lucas Hernandez hat sich nach eigenen Angaben nicht konkret mit einem Abgang vom FC Bayern München beschäftigt. Der Rekordeinkauf des deutschen Rekordmeisters erlebte eine durchwachsene erste Spielzeit in Deutschland und stand mehrfach im Zentrum von Wechselspekulationen.

Dem Fußballmagazin Onze Mondial aber sagte er: "Ich hatte niemals vor, Bayern zu verlassen. Sie haben mir Vertrauen geschenkt, als sie meine riesige Ablöse gezahlt und mir einen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben haben."

"Ich möchte ihnen dieses Vertrauen auf dem Spielfeld zurückgeben, und ich werde versuchen, meinen Vertrag zu erfüllen", so Hernandez weiter. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler war im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Säbener Straße gewechselt. Dort behinderten ihn mehrfach Verletzungen und er musste sich in der vergangenen Spielzeit meist mit der Rolle des Edelreservisten zufrieden geben.

FC Bayern: PSG-Gerüchte um Lucas Hernandez

Trotzdem, das unterstrich Hernandez, sei es "kein Thema" für ihn gewesen, München nach einem Jahr wieder den Rücken zu kehren. Vielmehr arbeite er hart für sein Ziel sich "eines Tages" einen Stammplatz bei den Bayern zu erkämpfen.

Bei den Gerüchten um einen Hernandez-Wechsel in den vergangenen Monaten wurde immer wieder Frankreichs Meister Paris Saint-Germain als Interessent genannt. PSG-Star Kylian Mbappe, der mit Hernandez gemeinsam 2018 in Russland die Weltmeisterschaft gewann, soll während der jüngsten Länderspielpause in Diensten der französischen Nationalmannschaft gemäß RMC Sport zudem eine Charmeoffensive gestartet und dem vielseitigen Defensivspieler einen Wechsel an die Seine schmackhaft gemacht haben.

Hernandez: Kein Abwerbungsversuch von Mbappe

Hernandez bestätigte zwar ein Gespräch mit Mbappe, allerdings habe dieser nicht "ernsthaft" versucht, ihn nach Paris zu locken: "Wir haben nur über meine Situation gesprochen. Er wollte nur wissen, wie es für mich läuft."

Bayern Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hatte im Sommer auch klargestellt, dass ein Verkauf des Innenverteidigers vonseiten des Vereins nicht angestrebt werde . Bei Sport 1 meinte er im Juli: "Wir werden ihm die Chance geben, seine Klasse im nächsten Jahr zu zeigen. Ein Transfer ist nicht geplant." Zudem sei es "aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein Fehler", Hernandez nach einer Spielzeit wieder zu verkaufen.

In die neue Saison erwischte Hernandez einen guten Start, kam regelmäßig zum Einsatz und überzeugte beim 3:2 im Supercup gegen Borussia Dortmund mit einer starken Vorstellung.