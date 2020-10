FC Bayern München - Corentin Tolisso nach Platzverweis in Bielefeld für zwei Spiele gesperrt

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss auf nationaler Ebene zwei Spiele ohne Corentin Tolisso auskommen. Der Franzose wurde wegen seiner Roten Karte beim 4:1 gegen Arminia Bielefeld für zwei Begegnungen gesperrt.

Das Urteil ist rechtskräftig. In der Champions League, wo die Bayern am Mittwoch gegen Atletico Madrid antreten, ist Tolisso spielberechtigt. Tolisso hatte in der 76. Minute am Samstag den Bielefelder Torjäger Fabian Klos per Notbremse gestoppt und war völlig zu Recht von Schiedsrichter Daniel Siebert vom Platz gestellt.

"Er hat schon ein bisschen einen Vorsprung gehabt. Da muss er den Körper reinstellen, dann kann er den Ball zu Manu (Keeper Manuel Neuer, Anm. d. Red.) zurückspielen", tadelte Bayern-Trainer Hansi Flick Tolisso. "Einfach eine blöde Rote Karte, das muss man so sagen."