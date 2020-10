FC Bayern, News und Gerüchte: Tiago wohl erst 2021 für Profis spielberechtigt

Der FC Bayern hat am Deadline Day Tiago Dantas (19) von Benfica Lissabon verpflichtet. Angeblich ist der Neuzugang aber in diesem Jahr nicht mehr für die Profis spielberechtigt. Außerdem: Karl-Heinz Rummenigge hat einen Verlust im Geschäftsjahr nicht ausgeschlossen. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Tiago erst 2021 für Profis spielberechtigt

Am Deadline Day verpflichtete der FC Bayern das portugiesische Talent Tiago Dantas (19). Wie das portugiesische Narichtenportal Mais Futebol nun berichtet, wird Tiago allerdings 2020 kein Spiel für die Profis absolvieren können.

Da der Transfer erst spät vollzogen wurde, konnten die Bayern angeblich den Portugiesen nicht mehr bei den nationalen und internationalen Verbänden registrieren. Daher ist Danats weder für die Bundesliga, den Pokal noch die Champions League spielberechtigt. Für letzteren Wettbewerb stand er ohnehin nicht im Aufgebot.

Der Portugiese wird zwar bei den Profis mittrainieren können, seine Spielpraxis muss er sich aber bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga holen.

Dantas wurde zunächst bis zum kommenden Sommer von Benfica Lissabon an den FC Bayern verliehen. Die Bayern sicherten sich aber eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge schließt Verlust nicht aus

Wegen der ausbleibenden Zuschauer-Rückkehr habe selbst der FC Bayern massive finanzielle Probleme. Das hat Karl-Heinz Rummenigge der Bild am Sonntag verraten. Die Gehälter würden zwar wieder "normal" bezahlt, "aber wir werden in diesem Geschäftsjahr kämpfen müssen. Ich schließe nicht aus, dass wir zum ersten Mal in meinen 19 Jahren als Vorstandsvorsitzender Verlust machen", sagte Rummenigge.

Wenn die Bayern bis zum Saisonende vor leeren Rängen spielen müssten, erwartet Rummenigge "rund 100 Millionen Euro Mindereinnahmen. In ganz Europa verliert jeder Klub zwischen 50 und in der Spitze 200 Millionen Euro in einer Saison, die er ohne Zuschauer spielen muss. Wie lange das ein Fußball-Klub aushält, das kann man sich an fünf Fingern abzählen."

Rummenigge forderte daher die Anpassung des Zuschauerkonzeptes. Man dürfe nicht mehr nur den Inzidenzwert der Stadt sehen, sondern müsse diesen Wert auf die umliegenden Landkreise ausweiten. "Bei uns kommen maximal 20 Prozent der Zuschauer aus der Stadt München", verriet Rummenigge.

FC Bayern, Gerücht: David Alaba bei Juventus Turin ein Thema

David Alaba hat offenbar das Interesse von Juventus Turin geweckt. Das berichtet die italienische Zeitung Tuttosport am Samstag.

Demnach will der Serie-A-Klub die offensichtlichen Verhandlungsschwierigkeiten zwischen den Münchnern und der Alaba-Seite ausnutzen, um den österreichischen Nationalspieler von einem Transfer nach Italien zu überzeugen.

Ukraine - Deutschland 1:2: Die Einzelkritiken und Noten des DFB-Teams © imago images / Schüler 1/15 Die deutsche Nationalelf feiert ihren ersten Sieg im Jahr 2020 und auch den ersten in der Nations League überhaupt. Gegen die Ukraine gewann Deutschland in Kiew mit 2:1 (1:0). SPOX hat die Einzelkritiken und Noten der deutschen Spieler. © imago images / Schüler 2/15 Manuel Neuer: Führte sich mit einem lässigen Außenristpass in Bedrängnis sehenswert ein. Hatte sonst nur wenig zu tun. Note: 3,5. © imago images / Schüler 3/15 Matthias Ginter: Mit Licht und Schatten, aber den meisten Ballaktionen. Kurz vor seinem Tor zum 1:0, seinem zweiten Länderspieltreffer, unterlief ihm ein Stellungsfehler, direkt danach ein Abspielfehler. Schöne Flanke auf Gnabry (34.). Note: 2,5. © imago images / Schüler 4/15 Niklas Süle: Spielte nach wenigen Sekunden einen sinnfreien Ball ins Zentrum auf den von drei Mann umringten Gnabry, der prompt den Ball verlor. Gewann aber fast jeden Zweikampf, verursachte jedoch auch den unnötigen Elfmeter der Ukraine. Note: 3,5. © imago images / Schüler 5/15 Antonio Rüdiger: Verbessert im Vergleich zu seiner Vorstellung gegen die Türkei. Bewies teils eine gute Spieleröffnung, auch defensiv ordentlich. Starke Vorarbeit zum 1:0. Note: 2,5. © imago images / Schüler 6/15 Lukas Klostermann: Viel in der Offensive zu finden. Dabei mit einer soliden Vorstellung, vermied allerdings die Eins-gegen-eins-Duelle. Immerhin: Seine Flanke führte zum 2:0, scheiterte kurz danach mit einer guten Chance (57.). Note: 3. © imago images / Schüler 7/15 Joshua Kimmich: Leistete sich ein, zwei leichte Fehlpässe, versuchte aber immer wieder, das Spiel aus der Tiefe heraus zu strukturieren. Guter Distanzschuss in der 31. Minute. Note: 3. © imago images / Schüler 8/15 Toni Kroos: Wechselte sich mit Kimmich als Strukturgeber ab, dabei gewohnt ruhig und ballsicher. Sein Abschluss mit links ging knapp daneben (43.). Note: 3,5. © imago images / Schüler 9/15 Marcel Halstenberg: Offensiv weniger in Erscheinung als Pendant Klostermann, defensiv hatte der Leipziger einige Male in den Zweikämpfen das Nachsehen. Note: 3,5. © imago images / Schüler 10/15 Leon Goretzka: Gute Vorstellung gegen den Ball, führte die meisten Zweikämpfe der DFB-Elf. Sein Kopfball geriet zu harmlos (45.). Bei seinem Tor zum 2:0, dem zwölften im 26. Länderspiel, im Glück, aber auch reaktionsschnell. Note: 2. © imago images / Schüler 11/15 Julian Draxler: Bereitete den ersten Abschluss durch Gnabry vor (5.), sein Schuss in Minute 27 war zu zentral. Nach der Pause stärker, auch wenn er in der 51. eine Großchance leichtfertig vergab. Kurz darauf mit tollem Solo im Strafraum (57.). Note: 2,5. © imago images / Matthias Koch 12/15 Serge Gnabry: Hatte seine Füße beim 1:0 im Spiel, in der 34. Minute war sein Kopfball fast drin. Verschlampte einmal böse einen Ball auf Klostermann und spielte einen fatalen Fehlpass (27.). Legte Draxlers Großchance auf. Note: 2,5. © imago images / Sven Simon 13/15 Timo Werner: Kam nach 80 Minuten für Draxler ins Spiel und bereitete kurz darauf eine gute Gelegenheit von Gnabry vor. Keine Bewertung. © imago images / Schüler 14/15 Emre Can: Wurde in der 90. Minute für Klostermann eingewechselt. Hätte wenig später einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Keine Bewertung. © imago images / Schüler 15/15 Kai Havertz: Half in der Nachspielzeit anstelle von Gnabry mit, die Nachspielzeit über die Zeit zu bekommen. Keine Bewertung.

FC Bayern: Bemühungen um Real Madrids Federico Valverde als Thiago-Nachfolger

Auf der Suche nach einem Ersatz für den zum FC Liverpool abgewanderten Thiago soll der FC Bayern München bei Real Madrid wegen eines möglichen Transfers von Federico Valverde angefragt haben.

Dies berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Allerdings hätten weder Real noch der Nationalspieler Uruguays Interesse an einem Wechsel gezeigt.

FC Bayern: Spielplan nach der Länderspielpause