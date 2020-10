FC Bayern München: Mittelfeld-Talent Stiller lehnte offenbar Vertragsverlängerung ab

Bayern Münchens Mittelfeldtalent Angelo Stiller hat offenbar vor Monaten ein Angebot des deutschen Rekordmeisters bezüglich einer Vertragsverlängerung über 2021 hinaus abgelehnt. Das berichtet Sport1 am Donnerstag.

Stiller, der am Abend im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren aufgrund der dünnen Personaldecke nach den Länderspielreisen von zwölf Bayern-Profis sogar in der Startelf stehen könnte, war in der vergangenen Saison ab dem Winter zum Leistungsträger der Bayern-Reserve avanciert und ein zentraler Baustein beim Gewinn der Drittligameisterschaft.

Der damalige Trainer Sebastian Hoeneß (heute 1899 Hoffenheim) hatte den 19-Jährigen nach der Winterpause endgültig von der U19 hochgezogen und als Stammspieler aufgebaut. In der UEFA Youth League bereitete er in sechs Spielen sechs Tore vor und traf einmal selbst. "Für mich ist es perfekt gelaufen - am Ende war's aber natürlich eine überragende Teamleistung", sagte Stiller im Interview mit dem kicker nach der vergangenen Saison.

Aufgrund seiner Leistungen in der 3. Liga sollen sich im Sommer unter anderem Union Berlin, der VfB Stuttgart und Werder Bremen mit dem Sechser beschäftigt haben. "Ich bin durch und durch ein Bayer", stellte Stiller im Juli noch klar, sagte aber auch: "Bayern München ist meine Heimat, aber natürlich muss ich schauen, wo man die beste sportliche Perspektive hat."

Diese scheint sich nach den Verpflichtungen von Tiago Dantas (19) und Marc Roca, der ebenfalls auf der Sechserposition zu Hause ist und wie Stiller Xabi Alonso als großes Vorbild hat ("So würde ich auch gerne spielen"), nochmal kleiner geworden zu sein. Wie Sport1 berichtet, sei nun auch der FC Arsenal am Eigengewächs des FCB interessiert.

