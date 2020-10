FC Bayern: Spielplan und Gegner nach der Länderspielpause

Wie geht es für den FC Bayern nach der Länderspielpause weiter? Wir zeigen Euch, wie die der Spielplan der Münchner aussieht und auf welche Gegner das Team von Trainer Hansi Flick trifft.

FC Bayern: Spielplan nach der Länderspielpause

Für die Bayern geht es nach der Länderspielpause Schlag auf Schlag. Denn die Münchner müssen die erste Runde im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren noch nachholen. Diese war aufgrund des Erreichens des Champions-League-Finals im August für den FCB in den Oktober verlegt worden.

Nur zwei Tage später treffen Neuer, Müller und Co. auf Aufsteiger Arminia Bielefeld. Im Anschluss daran stehen zudem drei englische Wochen mit Partien der Champions-League-Gruppenphase an.

Dort wurden dem FCB Atletico Madrid, Lokomotive Moskau und der FC Salzburg zugelost. Vor der nächsten Länderspielpause kommt es obendrein zum Kracher in der Bundesliga, wenn die Bayern bei Borussia Dortmund gastieren.

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Ort 15.10.2020 20.45 Uhr DFB-Pokal 1. FC Düren Auswärts 17.10.2020 18.30 Uhr Bundesliga Arminia Bielefeld Auswärts 21.10.2020 21 Uhr Champions League Atletico Madrid Heim 24.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt Heim 27.10.2020 21 Uhr Champions League Lokomotive Moskau Auswärts 31.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln Auswärts 03.11.2020 21 Uhr Champions League FC Salzburg Auswärts 07.11.2020 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund Auswärts

FC Bayern: Gegner in der Champions League

Für den Titelverteidiger geht es in der Gruppe A gegen die besagten Madrilenen, Lok Moskau und den einzigen österreichischen Vertreter, den FC Salzburg. Die sechs Spieltage der Gruppenphase werden allesamt noch vor Weihnachten bestritten.

Sollten die Bayern die Vorrunde überstehen, wird am 14. Dezember das Achtelfinale ausgelost. Die ersten K.o.-Begegnungen sind für Anfang Februar angedacht.

FC Bayern: Termine in der Champions League

Datum Runde 20./21. Oktober 1. Spieltag 27./28. Oktober 2. Spieltag 3./4. November 3. Spieltag 24./25. November 4. Spieltag 01./02. Dezember 5. Spieltag 08./09. Dezember 6. Spieltag 16./17./23./24. Februar Achtelfinale, Hinspiele 9./10./16./17. März Achtelfinale, Rückspiele 6./7. April Viertelfinale, Hinspiele 13./14. April Viertelfinale, Rückspiele 27./28. April Halbfinale, Hinspiele 4./5. Mai Halbfinale, Rückspiele 29. Mai Finale

