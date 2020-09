Thiago vom FC Bayern München: "Ich habe nie gesagt, dass ich Bayern verlasse"

Thiago hat dementiert, dass sein Abschied vom FC Bayern München bereits feststeht. "Ich habe nie gesagt, dass ich Bayern verlasse", sagte der 29-jährige Mittelfeldspieler bei einer Pressekonferenz der spanischen Nationalmannschaft.

Thiagos Vertrag beim FC Bayern läuft zwar erst 2021 aus, laut des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge will er aber noch in diesem Sommer wechseln. "Es sieht so aus, dass er uns verlassen wird", erklärte er kürzlich in der Welt. "Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt."

Als wahrscheinlichster Abnehmer gilt der FC Liverpool. Zuletzt wurde aber auch von einer angeblichen Kontaktaufnahme des Premier-League-Rivalen Manchester United berichtet.

Thiago trifft am Sonntag mit der spanischen Nationalmannschaft am 2. Spieltag der Nations League auf die Ukraine. Das erste Gruppenspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft endete 1:1.