FC Bayern: Metallica gratulieren FCB zum Triple

Die US-amerikanische Metal-Band Metallica hat dem FC Bayern München auf Twitter zum Triple in der abgelaufenen Saison gratuliert und wünscht dem deutschen Rekordmeister gleichzeitig viel Glück für die neue Saison.

"Glückwunsch an den FC Bayern zum Triple in dieser Saison und an Robert Lewandowski und Serge Gnabry, die das torgefährlichste Duo in der Geschichte der Champions League wurden", heißt es auf dem offiziellen Account. "Viel Glück für die kommende Bundesliga-Saison."

Während der FC Bayern mit dem zweiten Triple nach 2013 zu den erfolgreichsten Fußballvereinen der Welt zählt, tut Metallica dem FCB dies in der Musikwelt gleich. So verkauften James Hetfield und Co. bis dato schätzungsweise weit über 100 Millionen Alben.