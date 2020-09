FC Bayern München, News und Gerüchte: Alphonso Davies verrät private Marotten

Alphonso Davies vom FC Bayern München hat private Marotten verraten. Lionel Messi sprach über die Pleite seines FC Barcelona gegen den FC Bayern. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Alphonso Davies verrät private Marotten

Alphonso Davies vom FC Bayern München hat private Marotten verraten. "Ich ziehe mir immer die linke Socke und den linken Schuh erst an. Auch beim T-Shirt stecke ich erst den linken Arm durch die Öffnung", sagte der 19-jährige Linksverteidiger in einem YouTube-Video.

Davies war im Januar 2019 von den Vancouver Whitacaps zum FC Bayern gewechselt und erarbeitete sich im Herbst einen Stammplatz. In bisher 49 Pflichtspielen gelangen ihm vier Tore und neun Assists.

FC Bayern, News: Lionel Messi spricht über Pleite gegen FCB

Lionel Messi vom FC Barcelona hat vor dem Duell mit dem FC Bayern beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon nicht mit einer derart vernichtenden Niederlage gerechnet. "Wir wussten zwar, dass Bayern ein starker Gegner ist, aber hätten nicht gedacht, dass es so endet. Dass wir für den Klub und die Stadt ein so schlechtes Bild abgeben", sagte er im Interview mit SPOX und Goal. "Die Situation nach der Pleite in Lissabon war extrem hart."

Außerdem spricht Messi ausführlich über seine aktuelle Situation, den geäußerten Abschiedswunsch und die Gründe, warum er in der kommenden Saison doch für den FC Barcelona spielen wird.

