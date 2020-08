Philipp Lahm: Spielstil weg von Guardiola - "Bayern seinen Werten treu geblieben"

Philipp Lahm hat der Champions-League-Triumph seines Ex-Klubs Bayern München gegen Paris St. Germain (1:0) am vergangenen Sonntag (die Highlights hier im Video) gezeigt, dass eine neue erfolgreiche Spielweise Einzug gehalten hat. "Der Stil geht eindeutig weg vom komponierten Spiel, wie es Pep Guardiola fast bis zur Perfektion spielen ließ. Der Trend geht aber nun weg vom Tiki-Taka", schrieb der 36-Jährige in der Sport Bild.

Lahm weiter: "Es dominiert jetzt ein Fußball aus Leidenschaft, Begeisterung und starker Physis", wie ihn Liverpool, Paris St. Germain und auch der FC Bayern vorleben. Sein einstiger Arbeitgeber "hat mit dem erneuten Champions-League-Sieg nach 2013 den Wandel auf ganz hohem Niveau vollzogen. Dabei hat er es geschafft, seinen Werten treu zu bleiben", so Lahm, der sich vorstellen kann, dass die Bayern eine neue Erfolgs-Ära einleiten.

"Alle großen Mannschaften, die in den vergangenen Jahrzehnten eine Ära gestartet haben, ob der FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester United, waren geprägt durch die hohe Identifikation und den Charakter von eigenen Nationalspielern. Das ist in der 2020er Generation bei Bayern wieder der Fall", so Lahm, "und verspricht eine große und erfolgreiche Zukunft."